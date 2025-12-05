श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के राज होंगे बेनकाब

White Collar Terror Module Kashmir: जम्मू-कश्मीर में SIA लगातार छापेमारी कर रही है जिसका मकसद हथियार सप्लाई चेन और आतंकियों को सपोर्ट देने वाले नेटवर्क का पता लगाना है.
White Collar Terror Module Kashmir: जम्मू और कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने एक "व्हाइट कॉलर" टेरर मॉड्यूल की चल रही जांच के सिलसिले में श्रीनगर और गांदरबल जिलों में तलाशी ली है. एक टॉप अधिकारी ने बताया, “सुबह-सुबह कश्मीर में दो जगहों पर तलाशी ली गई, एक श्रीनगर में और एक गांदरबल जिले में. श्रीनगर में बटमालू के दियारवानी इलाके में तुफैल भट्ट के घर और गांदरबल में वाकूरा में जमीर अहंगर के घर पर छापा मारा गया.”
तुफैल भट्ट को पिछले महीने किया था गिरफ्तार
AC टेक्नीशियन तुफैल भट्ट को पिछले महीने ही SIA ने गिरफ्तार किया था. उस पर एक AK-47 राइफल देने का शक है, जो बाद में अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक मुख्य आरोपी, डॉ. अदील अहमद के लॉकर से बरामद हुई थी. गांदरबल में, वाकूरा गांव के जमीर अहमद अहंगर, जिसे "मुतलशा" के नाम से भी जाना जाता है, को JKP ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने के शुरुआती जांच में गिरफ्तार किया था.
सबूत इकट्ठा करने के लिए की जा रही है छापेमारी
ये नई तलाशी अतिरिक्त सबूत इकट्ठा करने, हथियार सप्लाई चेन का पता लगाने और मॉड्यूल को लॉजिस्टिकल सपोर्ट या पनाह देने वाले अन्य संभावित संपर्कों और मददगारों की पहचान करने के मकसद से की गई है.
आतंकवाद से जुड़े पोस्टर बांटने का था मामला
यह ऑपरेशन हाल ही में सामने आए एक टेरर मॉड्यूल की जांच का हिस्सा है, जिसमें कथित तौर पर डॉक्टरों सहित प्रोफेशनल लोग शामिल हैं, और माना जाता है कि यह 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है. यह मामला शुरू में आतंकवाद से जुड़े पोस्टर बांटने से संबंधित था.
अधिकारियों का कहना है कि जांच कई जगहों पर तेज हो रही है, और जांच जारी रहने के कारण और गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया जा सकता है. इस मामले से जुड़े पिछले ऑपरेशनों के दौरान फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए डिजिटल डिवाइस और डॉक्यूमेंट्स सहित कई चीजें जब्त की गई थीं.
