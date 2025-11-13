Advertisement
White collar terrorist module: कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'? आतंकियों की जिंदगी बनी जहन्नुम, पूरे देश में हाहाकार

White collar terrorist module: श्रीनगर से दिल्ली और फिर तुर्की तक फैला "सफेदपोश" आतंकी मॉड्यूल एक अंतर-राज्यीय नेटवर्क से अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क में तब्दील हो गया है. जम्मू कश्मीर के एक ज़िले से शुरू हुआ एक अंतर-राज्यीय आतंकी मॉड्यूल अब अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण संबंधों के साथ सामने आया है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Nov 13, 2025, 03:19 PM IST
सफेदपोश" आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर और मौलवी जैसे कट्टरपंथी पेशेवर शामिल हैं. फोटो साभार-प्रतीकात्मक(AI)
White collar terrorist module busted: श्रीनगर से दिल्ली और फिर तुर्की तक फैला "सफेदपोश" आतंकी मॉड्यूल एक अंतर-राज्यीय नेटवर्क से अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क में तब्दील हो गया है. जम्मू कश्मीर के एक ज़िले से शुरू हुआ एक अंतर-राज्यीय आतंकी मॉड्यूल अब अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण संबंधों के साथ सामने आया है. इस नेटवर्क में डॉक्टर और मौलवी जैसे कट्टरपंथी पेशेवर शामिल हैं, जिनके हैंडलर केंद्र शासित प्रदेशों, भारत के राज्यों और विदेशों से सक्रिय हैं.

जम्मू कश्मीर पुलिस को पोस्टर लगाने के एक मामले में शुरू की गई जांच में बड़ी सफलता मिली है. आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी और एसएसपी संदीप चक्रवर्ती की कड़ी निगरानी में पेशेवर तरीके से की गई जांच के नतीजे सामने आए और बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों की साजिश का पर्दाफाश हुआ और हज़ारों लोगों की जान बच गई.

शुरुआती मामला पिछले महीने नौगाम में सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर मिलने के बाद दर्ज की गई एक प्राथमिकी से शुरू हुआ था. पुलिस की जांच में कट्टरपंथी लोगों के एक नेटवर्क का पता चला, जिसमें पेशेवर और छात्र शामिल थे, जिनमें से कुछ पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के संपर्क में थे.

यह मॉड्यूल पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद (AGuH) से जुड़ा है. जांच से पता चला है कि इसके सदस्य एन्क्रिप्टेड संचार माध्यमों का उपयोग करके सीमा पार अपने आकाओं के संपर्क में थे. विदेशों से धन के प्रवाह का पता लगाने के लिए वित्तीय जांच जारी है.

जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न भारतीय राज्यों में संचालित होने वाले एक मॉड्यूल के रूप में शुरू हुए इस मॉड्यूल का एक तंत्र पाकिस्तान और संभवतः अन्य देशों से भी संचालित होता पाया गया है. संदिग्धों को देश से भागने से रोकने के लिए नेपाल सीमा जैसी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

इस नेटवर्क की एक प्रमुख विशेषता उच्च शिक्षित पेशेवरों का कट्टरपंथीकरण है, जिनमें फरीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय के कई डॉक्टर भी शामिल हैं. गिरफ्तार की गई एक महिला डॉक्टर, डॉ. शाहीन शाहिद, के बारे में माना जाता है कि वह जैश-ए-मोहम्मद की महिला शाखा की कमांडर थी और मसूद अज़हर की बहन सादिया अज़हर की कमान संभालती थी.

कई राज्यों में समन्वित अभियानों के परिणामस्वरूप 2,900 किलोग्राम से अधिक आईईडी बनाने की सामग्री, हथियार और गोला-बारूद का एक विशाल जखीरा बरामद हुआ, जो एक परिष्कृत और सुसज्जित अभियान का संकेत देता है.

यह मामला आतंकवाद के उभरते स्वरूप का उदाहरण है, जहां घरेलू मॉड्यूल योजना, वित्तपोषण और रसद के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ तेज़ी से परिष्कृत संबंध स्थापित कर रहे हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस व्यापक साजिश की आगे की जांच के लिए जांच अपने हाथ में ले ली है.

कश्मीर पुलिस जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद (एजीयूएच) से जुड़े "सफेदपोश" आतंकी मॉड्यूल को निशाना बनाकर एक व्यापक, निरंतर कार्रवाई और बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है. यह अभियान कश्मीर घाटी और अन्य राज्यों में फैला हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप और अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है.

कश्मीर घाटी के कम से कम चार ज़िलों, जिनमें अनंतनाग, कुलगाम, गंदेरबल और शोपियां शामिल हैं, में समन्वित छापेमारी सक्रिय रूप से चल रही है. ये अभियान पूरे आतंकी समर्थन नेटवर्क और ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) तंत्र को ध्वस्त करने पर केंद्रित हैं.

चल रही कार्रवाई के दौरान, पुलिस ने कश्मीर घाटी में लगभग 150 लोगों को उनके संदिग्ध आतंकी संबंधों के बारे में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. कई लोगों को निवारक निरोध कानूनों के तहत हिरासत में रखा गया है.

 छापेमारी का मुख्य ध्यान प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों और सहयोगियों पर है, जिस पर आतंकी नेटवर्क को सहायता देने का संदेह है. पुलिस ने अकेले कुलगाम ज़िले में लगभग 200 स्थानों पर छापेमारी की.

एक धर्मगुरु/इमाम, मौलवी इश्तियाक को आज हरियाणा के फरीदाबाद से हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए श्रीनगर ले जाया गया. वह अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर में एक किराए के मकान में रहता था, जहां इस सप्ताह की शुरुआत में विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा मिला था.

अधिकारियों ने आज की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री ज़ब्त की है, जिसमें डिजिटल गैजेट, दस्तावेज़ और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े मुद्रित सामग्री शामिल हैं.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की बहु-एजेंसी जांच, जिसमें अब तुर्की से संभावित संबंध भी शामिल है, इस मॉड्यूल के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जांच कर रही है और वित्तपोषण स्रोतों का पता लगाने के लिए एक विस्तृत वित्तीय जांच चल रही है.
अधिकारी लगातार इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि जांच एक उच्च प्राथमिकता वाला अभियान है और कट्टरपंथी पेशेवरों के नेटवर्क की पूरी पहुँच का पता चलने पर और गिरफ्तारियाँ होने की उम्मीद है.

भारत में एक "अंतर-राज्यीय आतंकी मॉड्यूल" की हालिया जांच में पाकिस्तान स्थित आकाओं और आतंकी संगठनों से सीधे संबंध सामने आए हैं, जिससे इन नेटवर्कों को संचालित करने और उनका मार्गदर्शन करने में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर होती है.

पुलिस जांच के प्रमुख निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान स्थित संस्थाएँ कथित रूप से इसमें शामिल हैं. पाकिस्तान स्थित आका भारत में लोगों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैनलों का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर और शिक्षाविद जैसे उच्च शिक्षित पेशेवर भी शामिल हैं.

मॉड्यूल के हिस्से के रूप में गिरफ्तार किए गए लोग कथित तौर पर पाकिस्तान में अपने आकाओं के सीधे संपर्क में थे और अपनी गतिविधियों के लिए निर्देश प्राप्त कर रहे थे.

कथित तौर पर धर्मार्थ कार्यों की आड़ में पेशेवर और शैक्षणिक नेटवर्क के माध्यम से धन जुटाया गया था, और नेटवर्क ने आईईडी तैयार करने के लिए रसद सहायता और सामग्री प्रदान की थी.

जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) की महिला भर्ती शाखा, जमात-उल-मोमिनात जैसी विशिष्ट शाखाओं के गठन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी मसूद अजहर, जो पाकिस्तान में रहता है, द्वारा पत्रों के माध्यम से की गई थी.

भारतीय अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञ अक्सर ऐसे मॉड्यूल को भारत को अस्थिर करने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए आतंकवाद को छद्म युद्ध के रूप में इस्तेमाल करने की पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा मानते हैं.
जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में फैले इस मॉड्यूल की "अंतर-राज्यीय" प्रकृति, पाकिस्तान स्थित आकाओं द्वारा पारंपरिक संघर्ष क्षेत्रों से परे एक व्यापक नेटवर्क बनाने के जानबूझकर प्रयास का संकेत देती है. इस नेटवर्क का संबंध हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट से है जिसमें कई लोग मारे गए थे.

भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों द्वारा हाल ही में किए गए सुरक्षा आकलनों से पता चलता है कि तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के बीच गुप्त अभियानों में एक "चतुर्भुज गठबंधन" है, जो पाकिस्तान स्थित आतंकी मॉड्यूल को तीनों देशों से जोड़ता है.

भारत में "सफेदपोश मॉड्यूल" मामलों ने पुष्टि की है कि गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति पाकिस्तान में अपने आकाओं और आतंकी नेतृत्व के सीधे संपर्क में थे, जिन्होंने साज़िशों को अंजाम दिया और निर्देश दिए.

ख़ुफ़िया रिपोर्टों से पता चलता है कि उभरते हुए आतंकवादी समूहों को समर्थन देने के लिए बांग्लादेश और नेपाल में तुर्की के वित्तपोषण मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है. तुर्की की ख़ुफ़िया एजेंसी कथित तौर पर ढाका में जमात-ए-इस्लामी जैसे इस्लामी समूहों की कुछ गतिविधियों और बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में शामिल है.

भारत द्वारा "ऑपरेशन सिंदूर" जैसे आतंकवाद-रोधी अभियानों के बाद, ऐसी चेतावनियाँ हैं कि पाकिस्तान ने रणनीतिक रूप से अपने कुछ सक्रिय आतंकी ठिकानों को बांग्लादेश और नेपाल में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है, ताकि भारत की कमज़ोर सीमाओं से इन देशों की निकटता का फ़ायदा उठाया जा सके.

भारतीय अधिकारियों का मानना ​​है कि पाकिस्तान और तुर्की बांग्लादेश और नेपाल में वैचारिक और परिचालन गतिविधियों का समन्वय कर रहे हैं, जिसके ज़रिए धन, हथियार और चरमपंथी प्रचार बांग्लादेश में स्थानांतरित किया जा रहा है.

तुर्की की बांग्लादेश के साथ बढ़ती रक्षा और राजनीतिक साझेदारी, साथ ही पाकिस्तान के साथ उसके मज़बूत संबंधों को भारत एक गंभीर सुरक्षा चिंता के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती देना और संभावित रूप से क्षेत्र को अस्थिर करना है.

संक्षेप में, जहां मुख्य संचालक पाकिस्तान में ही रहते हैं, वहीं व्यापक नेटवर्क को कथित तौर पर तुर्की और बांग्लादेश को पारगमन या रसद केंद्रों के रूप में शामिल करते हुए एक रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से सुगम बनाया जाता है.

जम्मू और कश्मीर (J&K) पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (SIA) अब एक बड़े अंतर-राज्यीय आतंकी नेटवर्क की जांच करेगी. ये जांचें आतंकी नेटवर्कों के खिलाफ व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं, जिसमें दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक कार विस्फोट की जांच भी शामिल है, जो संभावित रूप से एक आतंकी साजिश से जुड़ा है.

