DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा

White Hair Defense Against Cancer: डीएनए में अब हम आपके लिए सफेद बालों के शुभ लाभ का विश्लेषण करेंगे. आपने देखा होगा, जिन लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, उन्हें थोड़ी चिंता तो होती है कि बाल इतनी जल्दी सफेद क्यों हो गए. कुछ लोग अपने सफेद बाल छिपाने के लिए कलर भी कराते हैं. लेकिन जब आप हमारा विश्लेषण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सफेद बाल अभिशाप नहीं वरदान है.

सफेद बाल देखकर परेशान न हों

मित्रों, अगर आपके बाल भी समय से पहले सफेद हो रहे हैं, तो ये सिर्फ उम्र बढ़ने का संकेत नहीं है, बल्कि आप यह समझिए कि आपका शरीर आपको कैंसर से बचाने की कोशिश कर रहा है. जापान के रिसर्चर्स ने ये खुलासा किया है कि बालों का सफेद होना एक तरह से आपके शरीर का एक 'डिफेंस मैकेनिज्म' है जो आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में मददगार होता है.

जापान की रिर्चस में क्या निकला?

जापान की टोक्यो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की ये रिसर्च नेचर सेल बायोलॉजी नाम के जर्नल में पब्लिश हुई है. इसमें बताया गया है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार बाहरी कारणों से DNA को नुकसान पहुंचाती रहती हैं. इसे 'जेनोटॉक्सिक इंसल्ट्स' कहते हैं. ये नुकसान सेल्स को बूढ़ा बना सकता है और कैंसर को जन्म दे सकता है.

इस चीज से आता है कलर

बालों और त्वचा को रंग देने वाले खास सेल्स की करें तो इन्हें 'मेलानोसाइट्स' (Melanocyte) कहा जाता है. ये सेल्स बालों के रोम में मौजूद स्टेम सेल्स से बनते हैं और लगातार खुद को नया बनाते हुए बालों का रंग बनाए रखते हैं. इन्हीं मेलानोसाइट्स में कई बार एक तरह का स्किन कैंसर पनप जाता है, जिसे मेलानोमा कहा जाता है.

कैसे सफेद होते हैं बाल?

जब DNA को नुकसान पहुंचता है तब बालों के रंग बनाने वाले ये स्टेम सेल्स दो तरह के फैसले लेते हैं. पहला ये कि वे सेल्स खुद को खत्म कर लेते हैं जिससे बाल सफेद हो जाते हैं और दूसरा ये कि वे खुद को बचाने के लिए ट्यूमर बनने लग जाते हैं.

क्या कहते हैं रिसर्चर्स?

रिसर्च का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक डॉ. एमी के निशिमुरा (Dr. Emi K Nishimura) ने बताया कि चूहों के टिशू में जीन्स की एक्टिविटी की स्टडी करके यह समझने की कोशिश की गई कि DNA को नुकसान पहुंचने पर सेल्स का क्या होता है. वैज्ञानिकों ने पाया कि जब DNA डैमेज होने लगे तो सेल्स ने खुद को दोबारा बनाना बंद कर दिया और वो डेड हो गए, जिससे चूहों के बाल सफेद हो गए. और जब स्थितियां बदलीं तो नतीजे उलटे हो गए. ऐसे में कुछ सेल्स मरने के बजाए खुद की कॉपी बनाते रहे और ये प्रोसेस स्किन कैंसर की स्थिति पैदा करने लगा.

सुरक्षा कवच या सिर्फ हिफाजत का इशारा?

पॉपुलेशन स्ट्रेस और आसपास के माहौल के संकेतों के आधार पर यहे तय होता है कि स्टेम सेल्स खत्म होते हैं या अनियंत्रित रूप से बढ़ सकते हैं. तो क्या इसका मतलब ये है कि सफेद बाल कैंसर के खतरे के खिलाफ एक सुरक्षा कवच हैं? रिसर्चर्स के मुताबिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सफेद बाल एक संकेत हो सकते हैं कि आपका शरीर किसी खतरे से लड़ रहा है, लेकिन ये खुद में कोई सुरक्षा कवच नहीं है. ये एक जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है जो कैंसर से बचाव में भूमिका निभा सकती है.

(इनपुट-टीम डीएनए)