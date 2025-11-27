अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद

26/11 Attack In Unites States: अब हम अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट करेंगे. 26/11 को मुंबई आतंकी हमले के लिए याद किया जाता है. लेकिन कल के बाद, 26/11 को व्हाइट हाउस अटैक के लिए भी याद किया जाएगा. मित्रों, 26 नवंबर को यानी कल, अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला हो गया. 'अमेरिका का सबसे बड़ा आतंकी हमला' हम इसे इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि ये हमला व्हाइट हाउस के पास हुआ है. व्हाइट हाउस वो जगह है..जहां अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है. ये हमला यूएस प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप की सबसे भरोसेमंद फोर्स पर हुआ है.

व्हाइट हाउस के बाहर हमला

अमेरिकी समय के मुताबिक दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर और भारतीय समय के मुताबिक रात 1 बजे के आसपास व्हाइट हाउस के नज़दीक फैरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास ये आतंकवादी हमला हुआ. ये जगह व्हाइट हाउस से महज 800 मीटर दूर है. सोचिए प्रेसिडेंट ट्रंप के आवास व्हाइट हाउस से सिर्फ 800 मीटर दूर एक अकेला हमलावर आता है और वहां पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर तैनात नेशनल गार्ड के जवानों पर गोलियां बरसाने लगता है. कहा जा रहा है कि फायरिंग के दौरान हमलावर ने इस्लामिक नारे भी लगाये.

नेशनल गार्ड्स को लगी गोली

शुरुआती छानबीन के मुताबिक हमलावर के पास हैंडगन थी और उसमें चार राउंड गोलियां थीं. हमलावर ने पहली गोली एक महिला नेशनल गार्ड को मारी और गोली लगने के बाद वो वहीं गिर पड़ी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने पहले महिला गार्ड के सीने में गोली मारी और फिर सिर में. इसके बाद हमलावर ने महिला नेशनल गार्ड का हथियार उठाकर फिर फायरिंग की जिसमें दूसरे जवान को गोली लगी. ये फायरिंग इतनी जल्दी में हुई कि कोई कुछ समझ नहीं पाया. दोनों गार्ड के घायल होने के बाद वहां मौजूद तीसरे नेशनल गार्ड ने जवाबी फायरिंग की और हमलावर को पकड़ लिया गया.

कहीं ट्रंप तो निशाने पर नहीं थे?

अमेरिका ने इसे आतंकी हमला बताया है. व्हाइट हाउस के इतने नजदीक हमला होने की वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं उसके निशाने पर राष्ट्रपति ट्रंप तो नहीं थे? हमले में घायल हुए एक सैनिक की पहचान हो गई है. घायल जवान का नाम एंड्रयू वोल्फ है. उनकी हालत फिलहाल गंभीर है. वहीं घायल महिला नेशनल गार्ड की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है. शुरुआती रिपोर्ट्स में दोनों नेशनल गार्ड्स की मौत की अफवाह भी फैली लेकिन बाद में ये ख़बर ग़लत साबित हुई. घायल होने वाले दोनों नेशनल गार्ड वेस्ट वर्जीनिया के हैं.

क्या था मकसद?

ये हमलावर आखिर कौन है, हमले के पीछे क्या मक़सद था, वो अमेरिका तक कैसे आया और अमेरिकी जांच एजेंसियों से उसका क्या कनेक्शन था, ये जानने से पहले आपको इस घटना को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए. इस आतंकी हमले को लेकर ट्रंप बेहद ग़ुस्से में हैं. उन्होंने हमलावर को जानवर जैसा कृत्य बताया है.

हमलावर की पहचान

नेशनल गार्ड पर फायरिंग करने वाले हमलावर की पहचान 29 साल के रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में हुई है जो अफगानिस्तान से आया हुआ एक शरणार्थी है. उसके बारे में बताने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि इस घटना के बाद ट्रंप प्रशासन ने अफग़ान शरणार्थियों की एंट्री और वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा को लेकर क्या फ़ैसले लिए हैं.

यूएस नहीं आ सकेंगे अफगान नागरिक

अमेरिकी सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज ने अफगान नागरिकों की सभी इमिग्रेशन अपील पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है. यानी अफगान नागरिकों को अमेरिका में फिलहाल एंट्री नहीं मिलेगी. इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले के बाद वॉशिंगटन डीसी में 500 एडिशनल नेशनल गार्ड तैनात करने के आदेश दिए हैं. मौजूदा समय में वॉशिंगटन डीसी में क़रीब 2,200 नेशनल गार्ड्स तैनात हैं.

बाइडन की आलोचना क्यों?

इस आतंकी घटना के लिए ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधा है. ट्रंप के मुताबिक़ बाइडेन प्रशासन के फ़ैसलों की वजह से ही रहमानुल्लाह लकनवाल जैसा आतंकी अमेरिका में दाखिल हो पाया. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका में बाइडेन के राष्ट्रपति रहते 2 करोड़ ऐसे विदेशी आए जिनकी ठीक से जांच नहीं हुई. और अब इन्हीं में से कुछ लोग अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं.

2 सैनिक घायल

यहां आपको नेशनल गार्ड के बारे में भी जानना चाहिए जिसके 2 सैनिक इस आतंकी घटना में गंभीर रूप से घायल हैं और यूएस के अलग-अलग शहरों में इसकी तैनाती को लेकर ट्रंप प्रशासन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. नेशनल गार्ड अमेरिका की एक सैन्य व्यवस्था है. इसकी स्थापना साल 1636 में हुई थी, ये राष्ट्रपति और प्रांतीय सरकार दोनों के अधीन रहती है. मौजूदा समय में करीब साढ़े 4 लाख नेशनल गार्ड हैं. इनके हथियार और ट्रेनिंग नियमित सैनिकों की तरह ही हैं.

अमेरिकी सरकार हैरान

व्हाइट हाउस के पास हुए इस आतंकी हमले से ट्रंप सरकार समेत पूरा अमेरिका सकते में है. उसे यकीन नहीं हो रहा कि ट्रंप के शासनकाल में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आतंकी..व्हाइट हाउस के पास आकर ट्रंप फोर्स पर अटैक कर दे. जिस तरह हम-आप, मुंबई आतंकी हमले को देखने के बाद हैरान थे..जिस तरह हम-आप, डॉक्टर को दिल्ली में आत्मघाती हमला करते देखकर शॉक्ड हुए..उसी तरह पूरा अमेरिका..व्हाइट हाउस वाले 26/11 को देखकर शॉक्ड है. अमेरिकी काउंटर टेरर एक्सपर्ट ये समझ नहीं पा रहे हैं आखिर इस शख्स ने अमेरिका की राजधानी में गोलीबारी को क्यों अंजाम दिया क्योंकि अफगानिस्तान में इसी रहमानुल्लाह लकनवाल ने अमेरिकी फौज की मदद की थी. आज आपको जानना चाहिए कि हमलावर रहमानुल्लाह का अमेरिकी फौज से क्या कनेक्शन है?

अफगानी फौजी

काबुल में तालिबान के काबिज होने से पहले लकनवाल ने तकरीबन 10 साल तक अफगान फौज में नौकरी की थी. अपनी सर्विस के दौरान लकनवाल ने कमांडो कोर्स किया था जिसकी वजह से इसे अफगान सेना की स्पेशल फोर्स यानी UNIT-01 में ट्रांसफर किया गया था. ये वो यूनिट थी जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में मदद करती थी. इसी यूनिट की वजह से लकनवाल और अमेरिकी फौज का संपर्क हुआ था. दूसरे कमांडोज़ की तरह लकनवाल भी अमेरिकी फौज के साथ एंटी तालिबान ऑपरेशंस में हिस्सा लेता था.

कांधार ऑपरेशन

खास बात ये है कि लकनवाल ने अफगानिस्तान के उस कांधार में ऑपरेशंस किए थे जिसे अमेरिकी फौज का कब्रिस्तान भी कहा जाता था. अफगानिस्तान में आतंक रोधी अभियान के दौरान सबसे ज्यादा अमेरिकी फौजी कांधार में ही मारे गए थे. अमेरिकी फौज के साथ लकनवाल ने भी कंधे से कंधा मिलाकर तालिबान से लोहा लिया था और इसी वजह से उसे अमेरिका आने का टिकट भी मिला था. अब हम आपको इस हमलावर के अमेरिका पहुंचने की जानकारी देने जा रहे हैं.

अफगानियों को मिली थी शरण

साल 2021 में जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से वापस लौटी तो तत्कालीन सरकार ने एक मुहिम चलाई थी जिसका नाम था OPERATION ALLIES WELCOME. इस मुहिम का मकसद उन अफगानों को पहले शरण और फिर नागरिकता देना था. जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अमेरिकी फौज की मदद की थी. इसी नीति के तहत लकनवाल ने भी अमेरिका में शरण के लिए आवेदन दिया था. लकनवाल और उसके परिवार को सितंबर 2021 में अमेरिका आने की इजाजत मिली थी. अमेरिका आने के बाद वो अपने परिवार के साथ वॉशिंगटन के बेलिनगम में रहने लगा था. इसी साल अप्रैल के महीने में उसके अमेरिकी नागरिकता वाले आवेदन को भी स्वीकार कर लिया गया था.

इतनी नफरत क्यों?

एक ऐसा इंसान जिसने अमेरिकी फौज के साथ जंग में हिस्सा लिया. एक ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली के साथ अपनी सरजमीं छोड़कर अमेरिका आया. आखिर उसके अंदर इतनी नफरत कैसे भरी कि उसने अमेरिकी नेशनल गार्ड्स को अपना निशाना बना लिया. यही वो सवाल है जो जांचकर्ताओं को परेशान कर रहा है. कुछ लोग इस हमले को लकनवाल के इतिहास से भी जोड़ रहे हैं.

लकनवाल का इतिहास

रहमानुल्लाह लकनवाल अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में पैदा हुआ था और उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खोस्त में ही बिताया था. खोस्त प्रांत में पारंपरिक तौर पर हक्कानी नेटवर्क का प्रभाव रहा है. इसी वजह से एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि लकनवाल का भी हक्कानी नेटवर्क से किसी किस्म का संपर्क रहा होगा या फिर वो हक्कानी नेटवर्क की अमेरिका विरोधी नीतियों से प्रभावित रहा होगा और इसी प्रभाव की वजह से उसने गोलीबारी की है. लकनवाल जिंदा पकड़ा गया है तो अमेरिका के इस 26/11 का सच सामने आ ही जाएगा लेकिन ये पहली बार नहीं है जब शरणार्थियों या फिर प्रवासियों ने अमेरिका की धरती पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया हो.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे हमले

साल 2015 में कैलिफोर्निया प्रांत में एक आतंकी हमला हुआ था. इस हमले में पाकिस्तानी मूल के 2 प्रवासी शामिल थे. रिजवान और तशफीन नाम के इन आतंकियों ने एक निजी आयोजन में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं. इस आतंकी हमले में 14 लोगों की मौत हो गई थी. साल 2016 में ओहायो की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई थी. इस हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रजाक नाम का एक सोमाली प्रवासी था. 2016 में ही अहमद खान नाम के प्रवासी ने न्यूयॉर्क में पाइप बम से धमाका किया था. इस आतंकी हमले में 11 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए थे.

ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी

प्रवासियों द्वारा किए गए हर आतंकी हमले की जांच में एक तथ्य बार-बार सामने आया है. हर आतंकी या तो अल-कायदा या फिर इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित था. इसी वजह से लकनवाल के हमले को भी कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा जा रहा है. जब डोनल्ड ट्रंप ने प्रवासियों के खिलाफ सख्त नीति अपनाई थी तब उन्होंने कहा था कि प्रवासी अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं. आज वॉशिंगटन में हुए आतंकी हमले ने ट्रंप के उस बयान को सच साबित कर दिया है.

(इनपुट-टीम डीएनए)