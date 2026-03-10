500 rupees fine for abusing mother or sister: आजकल मां-बहन के नाम पर गालियां बहुत आम हो गई है. लोग बिना सोचे-समझे मां-बहन के नाम पर गाली बकने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए अब मुसीबत खड़ी होने वाली है. जानते हैं पूरी कहानी.
No More Maa-Behan Gali: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोलगांव गांव ने एक अनोखा नियम लागू किया है. यानी अब अगर कोई व्यक्ति मां-बहन से जुड़ी गालियां देता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ग्राम सभा में पास हुए इस प्रस्ताव का मकसद गांव में सम्मानजनक माहौल बनाना और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना है. जिसकी खूब चर्चा हो रही है.समझते हैं पूरी बात.
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के एक छोटे से गांव कोलगांव ने समाज में शालीनता और सम्मान बनाए रखने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है. गांव की ग्राम सभा में फैसला लिया गया है कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी को मां-बहन से जुड़ी गालियां देता हुआ पकड़ा गया तो उसे सीधे जुर्माना भरना पड़ेगा. ग्राम पंचायत के इस फैसले के मुताबिक, ऐसी गाली देने वाले व्यक्ति से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. गांव वालों का मानना है कि इस तरह की भाषा न सिर्फ माहौल खराब करती है बल्कि महिलाओं की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है. इस फैसले के बाद कोलगांव गांव की चर्चा अब आसपास के इलाकों के साथ-साथ पूरे राज्य में होने लगी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सामने आया. गांव में महिलाओं के लिए एक खास कार्यक्रम रखा गया था, जहां खेती और सामाजिक कामों में अच्छा योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा था. इसी दौरान एक महिला ने सुझाव दिया कि गांव में अक्सर लोग झगड़े या गुस्से में मां-बहन की गालियां दे देते हैं, जिससे माहौल खराब होता है. इस पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बनाया जाना चाहिए. ग्राम सभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और आखिरकार पंचायत ने इसे लागू करने का फैसला कर लिया.
पंचायत ने इस नियम को लागू करते समय एक और बात का खास ध्यान रखा है. अगर किसी व्यक्ति पर गाली देने का आरोप लगाया जाता है तो उस पर कार्रवाई तभी होगी जब डिजिटल सबूत मौजूद हो. यानी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे सबूत मिलने के बाद ही जुर्माना लगाया जाएगा. पंचायत का कहना है कि इससे नियम का गलत इस्तेमाल नहीं होगा.
ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि इस नियम के तहत जो भी जुर्माना वसूला जाएगा, उसे गांव के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा. पंचायत का मानना है कि इससे एक तरफ लोगों की भाषा में सुधार आएगा और दूसरी तरफ गांव के विकास के लिए भी पैसा मिलेगा.
ग्राम सभा में एक और अहम फैसला लिया गया है. अगर कोई व्यक्ति अपने घर या दुकान के आसपास गंदगी फैलाता हुआ पाया गया तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. पंचायत का कहना है कि गांव को साफ-सुथरा रखना सभी की जिम्मेदारी है.
कोलगांव गांव में बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी एक खास नियम पहले से लागू है. इसके तहत शाम 7 बजे से 9 बजे तक गांव में टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ताकि बच्चे इस समय पढ़ाई पर ध्यान दे सकें. गांव के लोग मानते हैं कि ऐसे छोटे-छोटे फैसले समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं.
