'जो संविधान मानता है, उसे गाना ही होगा वंदे मातरम', DNA के 'Gen-Z Edition' में बोले बाबा बागेश्वर, कहा- राष्ट्रगीत पर समझौता नहीं

बाबा ने अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. 'राम मंदिर में चंदा चोरी क्यों' के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती. जब यह लाठी पड़ती है तो इंसान उफ तक नहीं कर पाता. उन्होंने कहा कि रामलला का पैसा चुराने वालों को दंड भोगना ही पड़ेगा. उन्होंने देश के कानून पर भरोसा जताते हुए कहा कि कानून अपनी जगह पर काम करेगा. उन्होंने संकेतों में स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करते हैं.