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'जो संविधान मानता है, उसे गाना ही होगा वंदे मातरम', DNA के 'Gen-Z Edition' में बोले बाबा बागेश्वर, कहा- राष्ट्रगीत पर समझौता नहीं

Baba Bageshwar on Vande Mataram Controversy? देश में वंदे मातरम विवाद पर बाबा बागेश्वर ने साफ कहा है कि जो 'जो संविधान मानता है, उसे वंदे मातरम गाना ही होगा.' उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत पर समझौता नहीं किया जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 21, 2026, 03:13 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:13 AM IST
'जो संविधान मानता है, उसे गाना ही होगा वंदे मातरम', DNA के 'Gen-Z Edition' में बोले बाबा बागेश्वर, कहा- राष्ट्रगीत पर समझौता नहीं

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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