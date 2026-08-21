'जो संविधान मानता है, उसे गाना ही होगा वंदे मातरम', DNA के 'Gen-Z Edition' में बोले बाबा बागेश्वर, कहा- राष्ट्रगीत पर समझौता नहीं

Dhirendra Krishna Shastri on Vande Mataram Controversy? देश में वंदे मातरम गायन को अनिवार्य बनाए जाने को लेकर संसद से कानून पास हो चुका है. इसके बावजूद, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अब भी वंदे मातरम को पूरा गाने से इनकार कर रहे हैं. जबकि तमाम इस्लामिक संगठन और मौलाना तो राष्ट्रगीत के शुरुआती दो छंद तक गाने को राजी नहीं है. वे वंदे मातरम गायन को अपने मजहबी उसूलों के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं.
अब इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हल्ला बोला है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की बात तो वे नहीं कह सकते लेकिन देश के तमाम मौलानाओं और दूसरे लोगों को वंदे मातरम गाना ही होगा. वे राष्ट्रगीत को गाने से इनकार नहीं कर सकते.
ज़ी न्यूज़ के लोकप्रिय कार्यक्रम DNA के ‘Gen-Z Edition’ में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कई समसामयिक और संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रखी. शो की मेजबानी ज़ी न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा कर रहे थे. इस एपिसोड में बाबा बागेश्वर ने युवा पीढ़ी के सवालों के जवाब देते हुए बाबा ने संविधान, वंदे मातरम्, राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र जैसे विषयों पर खुलकर बात की. उनकी टिप्पणियों पर जमकर तालियां बजीं और वे जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.
वंदे मातरम विवाद पर बोलते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो लोग संविधान को मानते हैं, उन्हें वंदे मातरम् गाना ही पड़ेगा. जो नहीं गाएंगे, वे संविधान विरोधी कहलाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान मानने वाले हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय गीत का सम्मान करे.
राष्ट्रगीत के दो छंद बनाम ‘दो टुकड़े’ के विवाद का जिक्र करते हुए बाबा बागेश्वर ने जोर दिया कि वंदे मातरम् पर कोई समझौता नहीं हो सकता. इसे अधूरा नहीं गाया जा सकता. यह हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है. इसे पूरा ही गाना होगा.
'जो लोग संविधान को मानते हैं, उन्हें 'वंदे मातरम्' गाना पड़ेगा, वरना वे संविधान विरोधी कहलाएंगे', 'Gen-Z Edition' में बोले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री #DNA #DNAWithRahulSinha #BabaBageshwar #DhirendraKrishnaShastri #Youth #VandeMataram@rahulsinhatv @bageshwardham pic.twitter.com/7pLE1OwW4K
— Zee News (@ZeeNews) August 20, 2026
मौलाना शाहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयानों का जवाब देते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण ने कहा कि संविधान का सम्मान करने वाले किसी भी व्यक्ति को वंदे मातरम् गाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
बाबा ने अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. 'राम मंदिर में चंदा चोरी क्यों' के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती. जब यह लाठी पड़ती है तो इंसान उफ तक नहीं कर पाता. उन्होंने कहा कि रामलला का पैसा चुराने वालों को दंड भोगना ही पड़ेगा. उन्होंने देश के कानून पर भरोसा जताते हुए कहा कि कानून अपनी जगह पर काम करेगा. उन्होंने संकेतों में स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करते हैं.
हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर भी बाबा ने जोरदार रुख अपनाया. जब उनसे पूछा गया कि क्या हिंदू राष्ट्र की बात सिर्फ चुनाव के समय की जाती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा दिया है. बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए वे 900 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे और इसमें हजारों लोग शामिल होंगे. उन्होंने साफ किया कि यह सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि उनका दीर्घकालिक लक्ष्य है.
शो में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के मुसलमानों को धमकी देने के आरोप पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि वे कभी धमकी नहीं देते. वे सिर्फ यह कहते हैं कि हमें मत छेड़ो, अगर छेड़ोगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं. अगर वे हमारे साधु संतों के लिए गलत बोलेंगे तो हम भी उनके मौलवियों को जवाब देंगे. अगर वे हमारे कांवड़ियों को आतंकी बोलेंगे तो हम भी उनके नमाजियों के लिए ऐसा ही बोलेंगे. इसमें धमकी वाली कोई बात नहीं है. अगर वे गजवाए हिंद करेंगे तो हम भगवाए हिंद करेंगे.
बाबा बागेश्वर के इन दो-टूक जवाबों पर शो में जेन-जेड दर्शक तालिबां बजाते नजर आए. शो में बाब पारंपरिक पोशाक में, लाल कुर्ता पहनकर पहुंचे थे. उनके पीछे मंदिरों और धार्मिक प्रतीकों की तस्वीरें थीं. जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने उनसे कई तीखे सवाल पूछे, जिसका उन्होंने भरपूर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया.