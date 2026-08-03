/कौन है C9 उजैर, राणा और आबिद जट्ट, जिन हैंडलर्स सीधे संपर्क में था जैश आतंकी हमीम? FIR में चौंकाने वाले खुलासे

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से हाल में गिरफ्तार जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी संदिग्ध हमीम मंडल को लेकर लगातार जांच जारी है. पुलिस के एफआईआर के अनुसार, हमीम विदेश से चलाए जा रहे सोशल मीडिया और WhatsApp अकाउंट के जरिए कई हैंडलर्स से सीधे संपर्क में था. पुलिस ने इस मामले में कई अन्य एंगल से जांच शुरू कर दी है.
दरअसल, बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने दो दिन पहले ही बंगाल के पुरबा बर्धमान जिले से इस संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया था. अधिकारियों का आरोप है कि आरोपी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से सीधे जुड़ा था. इतना ही नहीं वह अपनी प्रेमिका और कुछ अन्य लोगों की मदद से कथित तौर पर दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर पर हमले की साजिश रच रहा था.
एसआईटी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में छह सोशल मीडिया अकाउंट के साथ व्हाट्सएप नंबरों का जिक्र है. बता दें कि +92 से शुरू होने वाला एक नंबर 'राणा' चलाता था. वहीं, +92 से शुरू होने वाला एक अन्य नंबर 'C9Uzhair' नाम से संचालित होता था. इसके साथ ही +1 (279....8) वाला अमेरिकी नंबर 'आबिद जट्ट' चलाता था.
पुलिस के मुताबिक, US, UK और मैक्सिको के फोन नंबर (जो +44 7......4, +44 .....3 और +52 से शुरू होने वाले) हामिद के नाम से चलाए जा रहे थे. पुलिस ने एफआईआर में Element X अकाउंट @ranabhai:matrix.org का भी जिक्र किया है. बताया गया कि यह एक्स अकाउंट पाकिस्तान से संचालित होता रहा है.
हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार की शुक्रवार को झारखंड से गिरफ्तारी हुई. पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि हमीम और अर्पिता कथित तौर पर राज्य के मंत्री उमेश राय के बेटे को अगवा करने और उनके परिवार से पैसे ऐंठने की साजिश रचने का काम कर रहा था.
एसआईटी ने एफआईआर में बताया है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ बैठकर आरोपी और उसके साथी कथित तौर पर जासूसी का नेटवर्क चला रहे थे. इस नेटवर्क का असल उद्देश्य स्थानीय लोगों को गुट में भर्ती करना, उनके लिए हथियारों का इंतजाम करना और बड़ी हस्तियों से जुड़ी जानकारी एकत्र करना था. पुलिस के अनुसार, इन गतिविधियों का मकसद कानून-व्यवस्था बिगाड़ना, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना था.
गौरतलब है कि अर्पिता कथित तौर पर हनी ट्रैप के लिए बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के कार्यालय तक पहुंचने का काम सौंपा गया था. इतना ही नहीं, इसके बाद सीएम अधिकारी की हत्या की योजना बनाना अगला टारगेट था. जांच में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि वे शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर काम कर रहे थे.
जांच अधिकारियों ने माना कि हमीम इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ही कट्टरपंथी बना था. बता दें कि अर्पिता और हमीम पिछले चार साल से रिलेशनशिप में थे और उनकी पहली मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी.