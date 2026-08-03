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कौन है C9 उजैर, राणा और आबिद जट्ट, जिन हैंडलर्स सीधे संपर्क में था जैश आतंकी हमीम? FIR में चौंकाने वाले खुलासे

जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी संदिग्ध हमीम मंडल औ उसकी प्रेमिका अर्पिता सरकार को लेकर पुलिस लगातार कई खुलासे कर रही है. दोनों मिलकर दिल्ली में चले रहे छात्र आंदोलन में अशांति फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 03, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:21 AM IST
कौन है C9 उजैर, राणा और आबिद जट्ट, जिन हैंडलर्स सीधे संपर्क में था जैश आतंकी हमीम? FIR में चौंकाने वाले खुलासे

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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