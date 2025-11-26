कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश, 2030 तक नेतन्याहू का क्या है टारगेट

इजरायल सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर और मिजोरम में रहने वाले Bnei Menashe यहूदियों को 2030 तक पूरी तरह अपने देश लाने का प्लान पास कर दिया है. लेकिन सवाल उठता है कि यह समुदाय है कौन, इन्हें इजरायल क्यों बुला रहा है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अंतिम लक्ष्य क्या है? आइए सरल भाषा में समझते हैं.

कौन हैं Bnei Menashe यहूदी?

Bnei Menashe पूर्वोत्तर भारत की कुकी-चिन और मिजो जनजातियों का एक हिस्सा है. यह समुदाय दावा करता है कि वे इजरायल के प्राचीन “10 खोए हुए कबीलों” में से एक मेनाशे (Manasseh) के वंशज हैं. सदियों पहले वे एशिया के अलग-अलग इलाकों में फैल गए और आगे चलकर मणिपुर-मिजोरम के पहाड़ी इलाकों में बस गए. बीते लगभग 50–60 सालों में इस समुदाय ने यहूदी धर्म को फिर अपनाना शुरू किया और खुद को इजरायल की “खोई हुई प्रजा” के रूप में पेश किया. इजरायल के कई धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने इस दावे को आंशिक रूप से स्वीकार किया और धीरे-धीरे इन्हें इजरायल में बसाने का कार्यक्रम शुरू हुआ.

इजरायल क्यों ले जाएगा भारत के 5,800 यहूदी?

इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं.

1. जातीय तनाव और सुरक्षा चिंताएं

मणिपुर और मिजोरम में पिछले कुछ सालों से जातीय तनाव बढ़ा है.

इस स्थिति को देखते हुए Bnei Menashe लगातार इजरायल जाने की मांग कर रहा था.

2. इजरायल की जनसांख्यिकी और धार्मिक नीति

इजरायल लंबे समय से दुनिया भर में फैले यहूदियों को "अपने देश वापस लाने" की नीति चला रहा है.

इज़रायल इसे “लॉ ऑफ रिटर्न” और “जायोनिस्ट मिशन” का हिस्सा मानता है.

3. पहले से बसे समुदाय से परिवार मिलाना

पिछले 20 सालों में लगभग 4,000 Bnei Menashe लोग पहले ही इजरायल पहुंच चुके हैं.

अब सरकार बाकी पूरे समुदाय को भी वहां बसाकर परिवारों को मिलाना चाहती है.

2030 तक क्या पूरा होगा? नेतन्याहू का टारगेट क्या है?

इजरायल सरकार की नई कैबिनेट मंजूरी के अनुसार, 2026 तक 1,200 लोग इजरायल जाएंगे. इसके बाद 2030 तक 5,800 और लोगों को बसाया जाएगा. यानी पूरे Bnei Menashe समुदाय को 2030 तक इजरायल ले जाना लक्ष्य है. नेतन्याहू इसे उत्तर इजरायल के विकास, जनसंख्या बढ़ाने और यहूदी पहचान को मजबूत करने वाला “ज़ायोनिस्ट मिशन” बता रहे हैं.

इन लोगों को इजरायल में कहां बसाया जाएगा?

सरकारी बयान के अनुसार, इन्हें इजरायल के उत्तरी इलाकों Nof HaGalil और आसपास के शहरों में बसाया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे नॉर्थ और गलीली क्षेत्र मजबूत होंगे.

Bnei Menashe के लिए इसका क्या मतलब है?

एक सुरक्षित माहौल

यहूदी समाज में स्वीकार्यता

पहले से बसे परिजनों के साथ रहना

परंपराओं के अनुसार जीवन जीने की आज़ादी

इन कारणों से समुदाय लंबे समय से इजरायल जाने की कोशिश कर रहा था.