Hindi Newsदेश

कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ और ‘कर्नल भाई' जिनसे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ड्रोन अटैक की भी ले रहा था क्लास

Delhi Blast: लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसी NIA को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. सूत्रों के अनुसार, आरोपी डॉ. मुजम्मिल के मोबाइल फोन से 40 से अधिक बम बनाने के वीडियो बरामद हुए हैं, जिनमें ड्रोन से हमले के कुछ वीडियो भी शामिल हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 10:00 PM IST
Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसी NIA को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. सूत्रों के अनुसार, आरोपी डॉ. मुजम्मिल के मोबाइल फोन से 40 से अधिक बम बनाने के वीडियो बरामद हुए हैं, जिनमें ड्रोन से हमले के कुछ वीडियो भी शामिल हैं. इन वीडियो का पैटर्न कथित रूप से हमास-स्टाइल अटैक से मिलता-जुलता बताया जा रहा है. जांच में सामने आया है कि ये सभी वीडियो टेलीग्राम और सिग्नल ऐप की सीक्रेट चैट के जरिए विदेशी हैंडलरों द्वारा भेजे गए थे. जिन विदेशी नंबरों से वीडियो भेजे गए, उन्हें डॉ. मुजम्मिल ने अपने फोन में ‘लैपटॉप भाई’ और ‘कर्नल भाई’ के नाम से सेव कर रखा था. पूछताछ में डॉ. मुजम्मिल ने दावा किया कि इन वीडियो को भेजने वाले व्यक्ति का नाम मोहम्मद शाहिद फैसल है. NIA को संदेह है कि शाहिद फैसल वह व्यक्ति हो सकता है जिसकी तलाश एजेंसी को तमिलनाडु और कर्नाटक के बम विस्फोट मामलों में भी है.

सीरिया-तुर्किये बॉर्डर पर ट्रेस हुई थी शाहिद फैसल की लोकेशन

सूत्रों के अनुसार, मोहम्मद शाहिद फैसल बाजार में आसानी से उपलब्ध सामान का उपयोग कर खतरनाक देशी बम तैयार करने में विशेषज्ञ माना जाता है. इसके बाद NIA अब अपने अन्य बम धमाकों के मामलों में फरार आरोपियों के डोजियर और मॉडस-ऑपेरेंडी का मिलान लाल किला ब्लास्ट के पैटर्न से कर रही है. मोहम्मद शाहिद फैसल के बारे में यह भी जानकारी सामने आई है कि वह इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और 2012 में अचानक लापता हो गया था. जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड के अनुसार, उसकी आखिरी लोकेशन सीरिया-तुर्किये बॉर्डर के आसपास ट्रेस हुई थी.

बता दें, दिल्ली में 10 नवंबर को हुए आत्मघाती कार बम विस्फोट की जांच में कुछ दिन पहले भी एक अहम सुराग हाथ लगा था. जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी डॉ. उमर उन नबी हमले से करीब 2 सप्ताह पहले पुलवामा के क्विल गांव में अपने घर आया था. वह वहां सिर्फ अपने भाई से मिलने के बाद तुरंत लौट गया था. इस मुलाकात के दौरान उमर ने अपने भाई को एक मोबाइल फोन भी दिया था.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

