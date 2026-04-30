एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं असली नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स, जिनसे खौफ खाती हैं पार्टियां

Exit poll 2026 Silent Voters: पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं. कई बार तो एग्जिट पोल सटीक साबित होते हैं, लेकिन कई मौकों पर यह वास्तविक आंकड़ों से काफी अलग होते हैं. माना जाता है जिस भी जगह पर करीबी मुकाबले होते हैं, वहां पर साइलेंट वोटर्स अपनी अलग भूमिका निभाते हैं.
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Who are Silent Voters: पश्चिम बंगाल, असम समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इन चुनावों को नतीजे 4 मई को आएंगे, इससे पहले देश के अलग-अलग एग्जिट पोल्स सामने आएं हैं, जिसमें अलग-अलग आंकड़े पेश किए गए हैं. एग्जिट पोल हमेशा सही साबित हों, इसका दावा नहीं किया जा सकता है. हालांकि, एग्जिट पोल में कई बार नतीजे एक बार एक तरफा दिखते हैं, तो कई बार वास्तविक नतीजे एग्जिट पोल से काफी अलग होते हैं.
दरअसल, एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित होने या नतीजों में उलटफेर होने में सबसे अधिक भूमिका साइलेंट वोटर्स निभाते हैं. माना जाता है कि ये मतदाता एग्जिट पोल में अपनी पसंद बताने से मना कर देते हैं या चुप रहते हैं. भारतीय राजनीति में साइलेंट वोटर्स अब एक अहम और अनिश्चित ताकत बनक उभरे हैं. यही कारण है कि साइलेंट वोटर्स के कारण सीटों का अनुमान पूरी तरह बदल सकता है.
किसी भी चुनाव में साइलेंट वोटर्स उनको माना जाता है, जो वोट तो जरूर डालते हैं, लेकिन सर्वे करने वालों से अपनी पार्टी या उम्मीदवार का नाम बताने से बचते हैं. हालांकि, खास बात है कि ये लोग राजनीति से दूर नहीं है, बल्कि बहुत सोच और समझकर वोट डालने के लिए जाते हैं. इसके बावजूद भी ये लोग सर्वे के दौरान अपनी राय छिपा लेते हैं.
जानकार मानते हैं कि साइलेंट वोटर्स अपनी राजनीति में अपनी पसंद को छिपाने की चाहत रखते हैं. इसकी वजह स्थानी माहौल में डर या असुरक्षा का अहसास हो सकता है. वहीं, राजनीतिक ध्रुवीकरण वाली जगहों पर बात न करने की सावधानी और निजी गोपनीयता की इच्छा के कारण ऐसा होता है.
गौरतलब है कि ऐसे वोटर्स एग्जिट पोल के लिए किए जा रहे सर्वे के दौरान पूछे गए सवालों पर अपनी मर्जी के जवाब देते हैं. इनमें से कई लोग तो ऐसे भी हैं, जो इस सर्वे में ही शामिल नहीं होना चाहते हैं. इसे ही नॉन-रिस्पॉन्स बायस के तौर पर जाना जाता है. इसके कारण पोलिंग मॉडल में एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है. कुछ जानकारों का मानना है कि कई बार कई चुनावों के सर्वे में 60% तक मतदाता अपनी पसंद नहीं बताते.
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बता दें कि जब किसी भी जगह पर कुछ उम्मीदवारों में मुकाबला काफी टाइट होता है, तो थोड़ से वोट भी नतीजा पलटने की क्षमता रखते हैं. यही कारण है कि साइलेंट वोटर्स ठीक करीबी लड़ाइयों में छिपा हुआ स्विंग फैक्टर बनकर उभरते हैं. यही कारण है कि एग्जिट पोल में जो भी रूझान दिख रहा हो, वह इन साइलेंट वोटर्स के कारण पूरी तरीके से बदल जाता है.
उदाहरण के तौर पर देखें, तो तमाम एग्जिट पोल साल 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कड़ी टक्कर दर्शा रहे हैं. एग्जिट पोल्स के अनुसार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है. वहीं, तमिलनाडु में AIADMK और DMK के बीच बहद नजदीकी लड़ाई देखी जा रही है. ऐसे में साइलेंट वोटर्स के फैसलों से आंकड़ा बदल भी सकता है. देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में साइलेंट वोटर्स ने क्या भूमिका निभाई है, यह तो वास्तविक परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा.
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