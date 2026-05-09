कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला. लंबे समय तक सत्ता की लड़ाई और तीखे चुनावी मुकाबले के बाद बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर पूरा राजनीतिक माहौल बेहद गर्म और उत्साह से भरा नजर आया. सुवेंदु अधिकारी की जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने भवानीपुर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था.

बंगाल की राजनीति में यह मुकाबला सबसे चर्चित चुनावी लड़ाइयों में से एक माना गया. शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे. मंच पर देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समारोह में शामिल हुए और सुवेंदु अधिकारी को बधाई दी. उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में नजर आए.

इन नेताओं ने भी ली पद और गोपनीयता की शपथ

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के अलावा बंगाल कैबिनेट में 5 और मंत्रियों को जगह दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिलीप घोष

अग्निमिश्रा पॉल

अशोक कीर्तनिया

निशिथ प्रमाणिक

क्षुदीराम टुडू

इन विधायकों ने भी सुवेंदु अधिकारी के बाद एक-एक करके पद और गोपनीयता की शपथ ली. इस बीच राजनीतिक प्रोटोकॉल के तहत पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी समारोह का निमंत्रण भेजा गया था. हालांकि, समारोह में उनकी मौजूदगी को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा बनी रही. ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पूरे इलाके को पुलिस और सुरक्षा बलों ने घेर रखा था. समारोह के दौरान बीजेपी समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला और कई जगह जश्न का माहौल रहा.

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में दर्ज की थी प्रचंड जीत

सुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अब बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है. बीजेपी इसे राज्य में 'परिवर्तन की सरकार' बता रही है, जबकि विपक्ष आने वाले दिनों में नई राजनीतिक रणनीति बनाने में जुट गया है. 8 मई को अमित शाह कोलकाता पहुंचे थे जहां सुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया था. शाह ने खुद उनके नाम का ऐलान किया. इसके बाद सुवेंदु ने कोलकाता में राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात की और विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था. बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 207 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की थी. वहीं, टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमटकर रह गई और उसके 15 सालों के शासन का खात्मा हो गया.

यह भी पढ़ेंः कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर