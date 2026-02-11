ऑपरेशन सिंदूर में राफेल था हीरो, किराना हिल्स पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रचंड प्रहार के 9 महीने बाद क्या बोली एयरफोर्स?

Advertisement
Indian Air Force on Pakistan: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स इलाके में जोरदार अटैक किया था. जिसमें बड़े पैमाने पर परमाणु घबराहट फैल गई थी. यह हमला कैसे हुआ, इसके बारे में पाकिस्तान आज तक केवल अंदाजा ही लगा रहा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 11, 2026, 05:59 PM IST
Who attacked Kirana Hills in Pakistan: पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों को बर्बाद करके रख दिया था. महज चार दिनों के अंदर भारतीय सेनाओं ने इतनी सटीकता के साथ मिसाइलें दागी कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और रहम की भीख मांगने लगा. सबसे घातक हमला पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हुआ. माना जाता है कि किराना हिल्स की सुरंगों में ही पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपाकर रखे हुए हैं. इस सुरंग के मुंह पर जब अटैक हुआ तो कई दिनों तक वहां से धुआं उठता रहा था और अमेरिका को वहां पर अपना परमाणु रेडिएशन चेक करने वाला विमान भेजना पड़ा था. यह हमला किसने और किस हथियार से किया, इसके बारे में पाकिस्तान आज तक केवल अंदाजा ही लगा रहा है. वहीं भारतीय वायुसेना ने 9 महीने तक चुप्पी रखने के बाद इस बारे में एक अहम बयान जारी किया है. 

'हमने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला किया लेकिन...'

अब किराना हिल्स पर हमले के करीब 8 महीने बाद भारतीय वायुसेना ने उस अटैक का जिक्र किया है. हालांकि वह अटैक किस हथियार से किया गया, इस पर फिर रहस्य भरी मुस्कराहट के साथ खामोशी साध ली गई है. वाइस एयर चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने कहा, 'हमने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ढांचों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया. यह पूरी तरह सच है.' 

नागेश कपूर ने आगे डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए कहा, 'अगर आप कोई वीडियो देखें. फिर चाहे वह ओपन सोर्स से हो, या उनके (पाकिस्तान के) द्वारा बनाया गया हो. या वे जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में हमें नहीं पता.' 

'किराना हिल्स पर हमलों का हमें पता नहीं'

किराना हिल्स पर हमले का जिक्र करते हुए एयर मार्शल नागेश कपूर ने कहा, 'वहां पर अटैक के कई सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. वे वीडियो पाकिस्तान के लोगों ने ही शेयर किए हैं. हमें नहीं पता कि वहां पर अटैक कैसे और किस हथियार से हुआ. इस विस्फोट में वहां सक्रिय विद्रोहियों की भूमिका के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है. हमने केवल सैन्य और आतंकी ठिकानों पर हमला किया था.'  

 

उन्होंने राफेल फाइटर जेट को ऑपरेशन सिंदूर का हीरो बताया और कहा कि इसने संघर्ष में बेहतरीन काम किया. एयर मार्शल ने कहा कि सैन्य चुनौतियों को देखते हुए वायुसेना अपने कॉम्बैट फ्लीट को मजबूत करने पर फोकस कर रही है. इसके लिए बेड़े में मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है. 

चीन पाकिस्तान से निपटने की बड़ी तैयारी!

मीडिया से बात करते हुए एयर मार्शल ने कहा कि नए मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कौन से होंगे, इसका खुलासा नहीं किया जा सकता. लेकिन इस प्रस्ताव को रक्षा खरीद परिषद से मंजूरी मिल चुकी है. इसके बाद अब कंपनियों के साथ औपचारिक बातचीत का दौर शुरू होगा. यदि बात बन जाती है तो यह भारत में अब तक हुए फाइटर एयरक्राफ्ट सौदों में से एक होगा. 

बताते चलें कि चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय वायु सेना को 42 स्कवाड्रन फाइटर प्लेन की जरूरत है. लेकिन समय से नए विमानों की खरीद न होने और पुरानों के लगातार रिटायर होते रहने की वजह से यह संख्या घटकर 29 पर आ गई है. ऐसे में देश की सामरिक क्षमताएं बढ़ाने के लिए सरकार 114 नए फाइटर प्लेन खरीदने पर विचार कर रही है. इनमें से कुछ प्लेन विदेशों से रेडी टू मूव वाली हालत में लाए जाएंगे. जबकि बाकी प्लेन मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

India Pakistan News in HindiIndian Air Force

