गुजराती में बोले WHO चीफ टेड्रोस, PM मोदी का जताया आभार; खुद को बताया बॉलीबुड फैन

WHO chief thanks PM Modi: गुजरात के जामनगर (Jamnagar) में WHO-ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के उद्घाटन समारोह के दौरान WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनोम घेबियस (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने गुजराती में जनता का अभिवादन किया और पीएम मोदी को धन्यवाद कहा.

WHO-Global Centre for Traditional Medicine that we are launching will help to harness the power of science to strengthen evidence-based traditional medicine. I'm grateful to PM Modi & GoI for their leadership in supporting this important initiative: Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus pic.twitter.com/31qE3ISD6w

