DNA Analysis: क्या चीन के इशारे पर भारत को बदनाम कर रहा WHO? कोरोना से मौत पर दी ये भ्रामक रिपोर्ट

DNA on WHO Covid Death Report in India: विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत में कोरोना (Coronavirus) की वजह से मारे गए लोगों की संख्या को गलत बताया है. WHO ने भारत में कोविड की वजह से मारे गए लोगों की संख्या बताने के लिए Mathematical Models का इस्तेमाल किया. इसी मॉडल के और ये दावा किया कि भारत में 47 लाख लोग इस महामारी की वजह से मारे गए. WHO की इस रिपोर्ट का भारत सरकार ने कड़ाई से खंडन किया है.

भारत में कोरोना से 47 लाख लोग मरे: WHO

WHO की ये रिपोर्ट दावा करती है कि पूरी दुनिया में कोविड संक्रमण (Coronavirus) की वजह से जितने लोगों की मौत हुई उसके एक तिहाई लोग भारत के थे. इसी को आधार बना कर उसने ये दावा किया कि भारत में मरने वालों की संख्या 47 लाख थी. WHO का ये Projected आंकड़ा भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े से करीब 9 गुना ज्यादा है.

जी हां, 9 गुना ज्यादा. जाहिर है भारत सरकार ने गणित के मॉडल्स का इस्तेमाल करके निकाले गए इस आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सरकार ने साफ कहा है कि WHO के आंकड़े किसी भी सूरत में विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते. भारत में कोविड मैनेजमेंट (Coronavirus) के लिए बनाए गए वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन एनके अरोड़ा कहते हैं, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है. भारत का डाटा सही है. WHO का डाटा अतिरिक्त मौतों पर आधारित है. हर मौत कोरोना से हुई मृत्यु नहीं है. मैं सबको कहना चाहता हूं. हमारा आंकड़ा सही आंकड़े के बेहद करीब है. हां, पांच या दस प्रतिशत ऊपर नीचे हो सकता है.'

केंद्र सरकार ने WHO के आंकडों पर जताई नाराजगी

WHO के इन आंकड़ों पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जाहिर की है. सरकार का कहना है कि WHO के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और मेथोडॉलॉजी यानी नतीजे पर पहुंचने की प्रक्रिया ठीक नहीं है. सरकार ने कहा है कि WHO ने 17 राज्यों के आधार पर डेटा जारी किया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि उसने सिर्फ 17 राज्यों का चुनाव किस आधार पर किया. सरकार का कहना है कि उसने लगातार WHO से ये पूछा तब जाकर 4 महीने बाद इन राज्यों के नाम बताए गए.

केंद्र सरकार का कहना है कि WHO ने कब तक या किस वक्त तक का डाटा लिया है, इसकी जानकारी भी नहीं दी है. पिछले साल नवंबर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने WHO को इस संबंध में 10 चिट्ठियां लिखीं पर WHO ने किसी का भी जवाब नहीं दिया.

WHO के चीफ ने झाड़ लिया था पल्ला

WHO के DG डॉक्टर Tedros Adhanom Ghebreyesus के भारत दौरे पर इस तरह के डाटा को लेकर सवाल उठाया गया पर उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय ये कहकर पल्ला झाड़ लिया, 'हमारी टेक्निकल टीम इसको देख रही है.' केंद्र सरकार ने ये भी बताया है कि WHO ने कोरोना से हुई मौत के आंकड़े राज्यों की Websites, अखबारों में RTI के हवाले से छपी खबरें और Telephonic Survey के जरिए लिए गए. इस मामले में आधिकारिक डाटा क्यों नहीं लिया गया?

WHO ने जिन राज्यों के आधार पर मौत के आंकड़े को 47 लाख तक पहुंचा दिया है, वो हैं महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश. WHO ने दलील दी है कि इन राज्यों में भारत की 60% आबादी बसती है. केंद्र सरकार ने WHO के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत में जन्म और मौत की गणना करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है. यहां तीन लाख से ज्यादा रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार हैं, जो सिस्टम के जरिए इसका ध्यान रखते हैं कि किस वर्ष कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने बच्चों ने जन्म लिया.

क्या संगठन ने आंकड़ों में किया भेदभाव?

केंद्र सरकार ने कहा है कि जन्म और मृत्यु के इस Data Management System के बावजूद भारत को WHO ने Tier-Two में क्यों रखा? जबकि छोटे-छोटे देश जिनके पास डेटा जुटाने का वैज्ञानिक तरीका तक नहीं है, उन्हें Tier-ONE में रखा गया है?

वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन एनके अरोड़ा कहते हैं, 'भारत ने दिखाया है की कोरोना का नियंत्रम कैसे करना है. हमने वैक्सीन कितने अच्छे से लगाई. कुछ लोगों को लगता था कि भारत कोरोना में डूब जाएगा लेकिन आज इनको हमसे सीखने की ज़रूरत है.'

इतना ही नहीं WHO ने पूरी दुनिया में कोविड संक्रमण और उसके असर से मरने वालों की संख्या भी एक करोड़ 50 लाख बताई है जो 62 लाख के आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है. साथ ही ये भी कहा है कि ज्यादातर मौत दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुईं.

कई बार विवादों में घिर चुका है WHO

ये वही WHO है जो कोविड (Coronavirus) के दौरान कई बार खुद विवादों में घिर चुका है. जून 2020 में WHO ने पहली बार दुनिया के सामने माना कि कोविड में Asymptomatic लोग भी ये संक्रमण फैला सकते हैं, वर्ना इससे पहले तक ये बात कभी मानी ही नहीं गई थी. WHO ने कोविड को हवा से फैलने वाला संक्रमण मानने में भी देर लगाई. शुरुआत में कहा कि बहुत कम मामलों में ऐसा होता है. बाद में ये धारणा पूरी तरह गलत साबित हुई. WHO ने शुरू से कोविड के चीन के वुहान की लैब से कोविड के फैलने की थ्योरी शुरू से ही रिजेक्ट की. बाद में पूरी दुनिया जब इस महामारी की चपेट में आ गई और तमाम वैज्ञानिकों ने चीन की लैब पर सवाल उठाए, तब जाकर WHO ने ये माना कि उनका आकलन ठीक नहीं था.

कोविड की बूस्टर डोज को WHO के डीजी TEDROS ने खुद Scam यानी घपला बताया था. बाद में उन्होंने स्वीकारा कि ये कोविड से बचाने में कारगर हो सकती है. WHO की टीम चीन में कोरोना को स्टडी करने गई थी. बाद में उस टीम के वैज्ञानिकों ने खुद ये दावा किया कि उन पर चीन की तरफ से दबाव डाला गया था कि वो लैब से कोरोना के फैलने की थ्योरी न दें.

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इसी आरोप के साथ WHO की फंडिंग रोक दी थी कि वो चीन के इशारे पर कोरोना की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है. तब भी WHO की साख पर बड़े सवाल खड़े हुए थे.