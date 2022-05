'WHO का कोविड टोल डेटा और कांग्रेस का बेटा दोनों गलत', संबित पात्रा का कांग्रेस पर बड़ा हमला

WHO Covid death toll: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी किए गए कोरोना मौतों के आंकड़े पर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग जारी है. भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर देश में कोविड-19 से संबंधित मौतों पर राजनीति करने का आरोप लगाया. WHO द्वारा देश में अधिक कोरोना वायरस मौतों पर शेयर किए गए अनुमान को खारिज करते हुए, भाजपा ने कहा कि WHO का डेटा और कांग्रेस का 'बेटा' दोनों गलत हैं.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण भारत में अनुमानित मौतों की गणना करने के लिए WHO की कार्यप्रणाली गलतियों से भरी हुई है. उन्होंने कहा कि भारत में जन्म और मौत के पंजीकरण के लिए एक मजबूत तंत्र है. WHO का डेटा और कांग्रेस का बेटा गलत हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने 2014 से बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है और इस प्रक्रिया में भारत की छवि पर प्रहार किया है. इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भारत के कोविड-19 टोल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया.

WHO की रिपोर्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोविड महामारी के कारण 47 लाख भारतीय मारे गए, न कि 4.8 लाख. उन्होंने आगे सत्तारूढ़ सरकार से उन लोगों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देकर समर्थन करने का आग्रह किया, जिन्होंने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया.

47 lakh Indians died due to the Covid pandemic. NOT 4.8 lakh as claimed by the Govt.

Science doesn't LIE. Modi does.

Respect families who've lost loved ones. Support them with the mandated ₹4 lakh compensation. pic.twitter.com/p9y1VdVFsA

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 6, 2022