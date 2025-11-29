DNA: रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर बना दी गई 'शीश पैगंबर' की मजार

Who damaged history of Ramnagari: अयोध्या में रामनगरी का इतिहास क्या वाकई वैसा है, जैसा उसे होना चाहिए था. वहां शेषावतार स्थल पर 'शीश पैगंबर' की मजार किसने बना दी.
Who built shrine at Sheshavatar site in Ayodhya: रामचरित मानस में मंथरा अकेली ऐसी पात्र नहीं है जिसने धर्म को क्षति पहुंचाई. शूपर्णखा और मारीच जैसे पात्र भी हैं जिन्होंने दूसरों को धर्मभ्रष्ट किया. मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी के आधुनिक इतिहास के कई ऐसे कट्टरपंथी किरदार भी हुए हैं जिन्होंने अयोध्या की पवित्रता, उसकी पहचान को खत्म करने की साजिश की. ये वही किरदार हैं जिन्होंने अयोध्या को फैजाबाद बनाया. आज भी अयोध्या में कट्टरपंथियों किरदारों की उस साजिश के साक्षात प्रमाण मौजूद हैं. बाबर के वैचारिक वंशजों ने 500 साल से अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान मिटाने की सुनियोजित साजिश की. इसके लिए सनातन आस्था से जुड़े जगहों के नाम का इस्लामीकरण किया गया.
'काशी- अयोध्या सिर्फ शहर का नाम नहीं'
DNA में यह खबर बताए जाने के बाद रामभक्त जागे हैं. उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन में आई है. शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पर्यटन औऱ संस्कृति मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही कार्रवाई करेगी. अवधपुरी की सनातनी सांस्कृतिक पहचान को सुनश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि काशी, अयोध्या, मथुरा, ये नाम सिर्फ शहर नहीं, संपूर्ण सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं. इन नामों को मिटाने की हर कोशिश सांस्कृतिक आत्महत्या है.
कट्टरपंथियों ने रघुपुरी की सांस्कृतिक हत्या की साजिश रची. ये इतिहास का तथ्य है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार हुआ था. आज हम कट्टरपंथी नफरत के एक और अध्याय की जानकारी आपको दे रहे हैं. ध्यान से देखिए और समझिए.
अयोध्या में कहां से आई शीश पैगंबर की मजार?
अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही दूसरे सनातनी स्थलों को भी निशाना बनाया गया. इनमें से एक है शेषावतार का स्थल. सनातन मान्यता के मुताबिक यहां शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था. आप जानकर आक्रोशित होंगे कि जहां भगवान शेषावतार का अराधना स्थल होना चाहिए था, वहां शीश पैगंबर की मजार बन गई है.
उस मजार पर कब्जा जमाए बैठे मौलाना का दावा है कि पैगंबर के तीसरे बेटे शीश पैगंबर का जन्म यहीं हुआ था. मौलाना का यह भी कहना है कि शीश पैगंबर की लंबाई 120 फीट थी. अयोध्या में उनके दिल का हिस्सा दफन है.
सोचिए भगवान शेषावतार का अस्तित्व हजारों साल पुराना है और इस्लाम कुछ सौ साल पहले भारत आया. फिर भगवान शेषावतार के स्थल पर शीश पैगंबर की मजार कैसे बनी और क्यों बनी. मतलब ये कैसा तर्क है कि पैगंबर के तीसरे बेटे का जन्म यही हुआ. ये कट्टरपंथी अतिक्रमण को सही साबित करने का शुद्ध कुतर्क है.
'स्मृति मिटाओगे तो लोग अपनी जड़ें भूल जाएंगे'
ये सनातन के पूज्य स्थलों को इतिहास के पन्नों से मिटाने की साजिश थी. यहां हम ये भी कहना चाहेंगे कि मजार पर सनातनधर्मी भी जाते हैं. आज हम आग्रह करेंगे कि अगली बार जब किसी मजार पर जाएं तो ये जरूर देख लें कि कहीं मजार किसी सनातनी आस्था केंद्र को तोड़कर तो नहीं बनाई गई है
मैग्सेसे और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार महाश्वेता देवी ने कहा है कि स्मृति मिटाओगे तो लोग अपनी जड़ें भूल जाएंगे और जड़ें भूल गए लोग आसानी से गुलाम बनाए जा सकते हैं.
समझिए किसी भी संस्कृति को अपमानित करने के लिए उसके गौरवशाली अतीत को धूल में मिलाया जाता है. अयोध्या में इस कट्टरपंथी और नफरती सोच के कई और साक्ष्य मौजूद हैं. सनातन ग्रंथों में मणि पर्वत को माता सीता से जोड़ा गया है. मान्यता है कि जब माता सीता अयोध्या आईं तो राजा जनक ने उनको मणि भेंट की, उस मणि को जिस जगह रखा गया उसे मणि पर्वत कहा जाता है.
आक्रांताओं के बाकी चिन्ह भी मिटाए जाने चाहिए!
पवित्र मणि पर्वत भी सांस्कृतिक घुसपैठियों की नफरत का शिकार हुआ. कट्टरपंथियों ने मणि पर्वत के आसपास सैकड़ों मजार बना दी. समझिए कैसे हिंदुओं के पवित्र स्थल के पास कब्रिस्तान बनाकर उसे अपवित्र किया गया.
समझिए इतिहास से अयोध्या को विलुप्त करने और सनातनियों का अपमान करने की सुनियोजित साजिश हुई. जो कट्टरपंथी शासन में थे उन्होंने आस्था से जुड़ी जगहों के नाम बदले. सनातन धर्म स्थलों पर कब्जा किया और बाकी काम सूफी वाद और धर्म का चोला पहने कट्टरपंथियों ने किया. समझिए जो जहां था वहीं से सनातन पर चोट कर रहा था.
सनातन को मिटाने की साजिश में जुटा था. राम मंदिर के संपूर्ण निर्माण के साथ अयोध्या का पुरातन वैभव लौटा है. अब सनातनी संत कह रहे हैं कि आक्रांताओं के बाकी चिन्ह भी मिटाए जाने चाहिए.
मुगल काल में बदले गए धार्मिक स्थलों के नाम
प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने लिखा है कि मुगल काल में फतेहपुर सीकरी और शाहजहांनाबाद जैसे नाम नई सत्ता की सांस्कृतिक विजय थे. इरफान हबीब को मार्क्सवादी इतिहासकार कहा जाता है. सोचिए ऐसा इतिहास भी कट्टरपंथियों के सांस्कृतिक विजय वाली कट्टरपंथी सोच का सच बयान कर रहा है.
इसी सांस्कृतिक विजय को स्थाई बनाने के लिए बाबर के वैचारिक वंशजों ने नाम बदला, हिंदू आस्था स्थलों का तोड़ा, मस्जिद-मजार बनाई और जिसका स्वरूप नहीं बदल पाए उसे अपवित्र कर दिया. अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवनलीला से जुड़े 108 कुंड थे. कट्टरपंथियों ने उन्हें बर्बाद कर दिया.
इसलिए आज जरूरी है कि अवधपुरी का पूर्ण गौरव वापस लौटे. सरकार इस्लामिक नामों को बदलने की बात कह रही है. उम्मीद है कि जिन आस्था स्थलों पर कब्जा किया गया है, उन्हें भी उनके पुराने स्वरूप में जरूर लाया जाएगा.
