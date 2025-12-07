Advertisement
trendingNow13032140
Hindi Newsदेश

कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?

Local Body Elections: केरल में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में किटेक्स ग्रुप की पार्टी ट्वेंटी20 से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, CPI(M) और BJP ने एक गठबंधन किया है. बता दें, 2013 में किटेक्स ने ट्वेंटी20 को CSR पहल के तहत स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य किझाकम्बलम गांव में विकास करना था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 07, 2025, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Kerala Local Body Elections: केरल में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में किटेक्स ग्रुप की राजनीतिक पार्टी ट्वेंटी20 से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, CPI(M) और BJP ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक गठबंधन किया है. यह गठबंधन तब हुआ है जब किटेक्स ग्रुप की पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते होने वाले चुनावों में कड़ी चुनौती पेश करने जा रही है.

ट्वेंटी20 पार्टी दे रही भाजपा और कांग्रेस को टक्कर

किटेक्स ग्रुप ने 2013 में ट्वेंटी20 को एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) पहल के तौर पर स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य कोच्चि के पास किझाकम्बलम गांव को बदलना था. इस इलाके में किटेक्स की गारमेंट प्रोसेसिंग यूनिट स्थित है जो हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करती है. किटेक्स ने यह पहल अपने यूनिट के लिए गारमेंट फैक्ट्री से संबंधित संघर्ष के कारण शुरू किया था, जब कांग्रेस-शासित ग्राम पंचायत ने एक साल पहले यूनिट का वर्किंग लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया था. पंचायत ने आरोप लगाया था कि किटेक्स की फैक्ट्री का प्रदूषण जल निकायों को नुकसान पहुंचा रहा है. हालांकि, हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने यह पाया कि किटेक्स का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अनुरूप था.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्वेंटी20 ने 2015 के चुनावों में किझाकम्बलम पंचायत जीतने के बाद 2020 में एर्नाकुलम जिले की तीन और पंचायतों पर भी कब्जा कर लिया था. अब पार्टी को स्थानीय निकाय चुनावों में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. इस चुनावी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस, CPI(M) और BJP ने मिलकर एक गठबंधन किया है ताकि ट्वेंटी20 को उसके ही गढ़ में चुनौती दी जा सके. इस गठबंधन का उद्देश्य किटेक्स की पार्टी की बढ़ती राजनीतिक ताकत को कड़ी टक्कर देना है, खासकर जब पार्टी के समर्थन में स्थानीय स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता देखी जा रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Kerala

Trending news

ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
Parliament winter session
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे...पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ
Navjot Singh Sidhu
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे...पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ
'बाहर भागने के बजाय बेसमेंट में घुस गए लोग...',गोवा में कैसे थम गईं लोगों की सांसें?
Goa Fire Incident
'बाहर भागने के बजाय बेसमेंट में घुस गए लोग...',गोवा में कैसे थम गईं लोगों की सांसें?
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
Supreme Court
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
today weather update
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
Goa Fire
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
DNA
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा