कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?

Kerala Local Body Elections: केरल में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में किटेक्स ग्रुप की राजनीतिक पार्टी ट्वेंटी20 से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, CPI(M) और BJP ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक गठबंधन किया है. यह गठबंधन तब हुआ है जब किटेक्स ग्रुप की पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते होने वाले चुनावों में कड़ी चुनौती पेश करने जा रही है.

ट्वेंटी20 पार्टी दे रही भाजपा और कांग्रेस को टक्कर

किटेक्स ग्रुप ने 2013 में ट्वेंटी20 को एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) पहल के तौर पर स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य कोच्चि के पास किझाकम्बलम गांव को बदलना था. इस इलाके में किटेक्स की गारमेंट प्रोसेसिंग यूनिट स्थित है जो हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करती है. किटेक्स ने यह पहल अपने यूनिट के लिए गारमेंट फैक्ट्री से संबंधित संघर्ष के कारण शुरू किया था, जब कांग्रेस-शासित ग्राम पंचायत ने एक साल पहले यूनिट का वर्किंग लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया था. पंचायत ने आरोप लगाया था कि किटेक्स की फैक्ट्री का प्रदूषण जल निकायों को नुकसान पहुंचा रहा है. हालांकि, हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने यह पाया कि किटेक्स का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अनुरूप था.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्वेंटी20 ने 2015 के चुनावों में किझाकम्बलम पंचायत जीतने के बाद 2020 में एर्नाकुलम जिले की तीन और पंचायतों पर भी कब्जा कर लिया था. अब पार्टी को स्थानीय निकाय चुनावों में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. इस चुनावी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस, CPI(M) और BJP ने मिलकर एक गठबंधन किया है ताकि ट्वेंटी20 को उसके ही गढ़ में चुनौती दी जा सके. इस गठबंधन का उद्देश्य किटेक्स की पार्टी की बढ़ती राजनीतिक ताकत को कड़ी टक्कर देना है, खासकर जब पार्टी के समर्थन में स्थानीय स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता देखी जा रही है.