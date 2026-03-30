पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस समय मछली पर शिफ्ट हो गया है. हां, जब से ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में मछली का मुद्दा उछाला है, पूरे देश में इसकी चर्चा है. ममता ने कह दिया कि भाजपा की सरकार बनी तो मछली और अंडा नहीं खाने देंगे. उन्होंने दावा किया भाजपा शासित राज्यों में मछली नहीं खाने देते. इस पर भाजपा शासित एक राज्य के मुख्यमंत्री आगे आए. उन्होंने दावा किया कि सबसे ज्यादा मछली तो हम खाते हैं.

हां, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ममता की उस टिप्पणी का खंडन किया है कि अगर BJP की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है, तो वह मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा देगी. साहा ने कहा कि ऐसे दावे सही नहीं हैं. साहा ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि भाजपा शासित त्रिपुरा में मछली की खपत दर बहुत ज्यादा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में अलग-अलग समुदायों के लोग शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं.

त्रिपुरा मछली खाने में आगे: सीएम

साहा ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस आधार पर यह बात कही है. त्रिपुरा देश में मछली खाने वालों में सबसे आगे है. आपको तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए. त्रिपुरा में 69% लोग बंगाली हैं. सभी लोग साथ रह रहे हैं.' अब भाजपा के उम्मीदवार को सुनिए, जो बंगाल में मछली टांगकर लोगों से वोट मांग रहे हैं.

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North 24 Parganas, West Bengal: On whether fish will be distributed in the Assembly after winning elections, BJP candidate from Bidhannagar, Sharadwat Mukherjee, says, "Absolutely. If we win, we will distribute hilsa fish in the Assembly, along with prawn and other items. We will… pic.twitter.com/xfNDmGXIqY — IANS (@ians_india) March 23, 2026

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता ने आरोप लगाया है कि अगर BJP सत्ता में आती है, तो लोग मछली, मांस या अंडे जैसे मांसाहारी भोजन नहीं खा पाएंगे. ममता ने कहा, 'भाजपा एकतरफा है... वे किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते.' तृणमूल कांग्रेस की नेता ने BJP पर सत्ता हासिल करने के लिए फूट डालने और अशांति फैलाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने आगे कहा, 'ये लोग दंगे भड़काते हैं. वे दंगे भड़काकर सत्ता में आते हैं और वे लोगों को मारकर सत्ता में आते हैं. आदिवासी लोगों पर सबसे ज्यादा हमले, महिलाओं पर हमले BJP-शासित राज्यों में होते हैं. हमारे बंगाली भाषी लोगों पर दूसरे राज्यों में हमले होते हैं. हम किसी पर ज़ुल्म नहीं करते.'

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राज्य में मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होनी है. 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीतकर जीत हासिल की थी. BJP 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी, जबकि कांग्रेस और वाम मोर्चा कोई भी सीट जीतने में असफल रहे.