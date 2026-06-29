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खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत भी होगा शामिल, पीएम मोदी नहीं, तो फिर कौन जाएगा ईरान? सामने आए दो नाम

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा शामिल होंगे. सूत्रों ने खबर की पुष्टि की है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 29, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:37 PM IST
खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत भी होगा शामिल, पीएम मोदी नहीं, तो फिर कौन जाएगा ईरान? सामने आए दो नाम
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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