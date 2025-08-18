क्या पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? रिटायर्ड रेलवे अधिकारी ने दिया जवाब
क्या पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? रिटायर्ड रेलवे अधिकारी ने दिया जवाब

Indian Railway: आपने रेलवे की पटरियों पर मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस को दौड़ते हुए देखा होगा. कभी आपने सोचा कि मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट में किसकी सैलरी ज्यादा होती है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 18, 2025, 12:21 AM IST
Indian Railway: अक्सर देखा जाता है कि लोग दूर की यात्रा करने के लिए प्लेन या ट्रेन की सहायता लेते हैं. ट्रेन पर सवार होकर कई 100 किमी का सफर भी तय करते हैं. यात्री ट्रेन के अलावा भारत में मालगाड़ी भी चलती है. ट्रेनों को लोको पायलट ही चलाते हैं. इन लोको पायलट को लेकर लोगों को मन में काफी ज्यादा सवाल रहता है. जैसे कि क्या मालगाड़ी चलाने वाला लोको पायलट पैसेंजर ट्रेन चला सकता है? दोनों लोको पायलट में किसकी सैलरी ज्यादा होती है? कई लोको पायलट सुपरफास्ट ट्रेन चलाते हैं तो कई पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं. आइए जानते हैं लोको पायलट की सैलरी कैसे तय होती है?

रिटायर्ड रेलवे अधिकारी एसके श्रीवास्तव ने इसे लेकर बताया कि रेलवे में सहायक लोको पायलट की प्रारंभिक पोस्टिंग गुड्स होती है ऐसे में उन्हें पैसेंजर ट्रेन पायलट से कम सैलरी मिलती है. इसके अलावा शुरुआती पोस्टिंग के दौरान सहायक लोको पायलट, लोको पायलट की मदद करते हैं, इस दौरान उन्हें लोको पायलट की भूमिका में सिग्नल देखने, ब्रेक की जांच करना और ट्रेन की स्पीड सहित अन्य चीजों की होती है. 

कैसे तय होती है सैलरी?
आगे बोलते हुए रिटायर्ड रेलवे अधिकारी एसके श्रीवास्तव ने बताया कि लोको पायलट की पोस्टिंग ग्रेड के आधार पर होती है. पहले लोको पायलट सहायक की तरह काम करते हैं, उसके बाद उनकी पदोन्नति होती है और फिर वो लोको पायलट बन जाते हैं. इसके बाद पैसेंजर ट्रेन या फिर मेल एक्सप्रेस में लोको पायलट को ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी मिलती है. साथ ही साथ बताया कि मालगाड़ी या फिर पैसेंजर ट्रेन चलाने वाले सैलरी उसके काम नहीं बल्कि ग्रेड पर निर्भर होती है. कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो मालगाड़ी या फिर पैसेंजर ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट की सैलरी लगभग बराबर ही होती है. पर कुछ लोगों को लगता है कि पैसेंजर ट्रेन चलाने वाले पायलट की सैलरी मालगाड़ी चलाने वाले लोको पायलट से ज्यादा होती है. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

indian railway

