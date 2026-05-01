जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? कैसे किया जाता है पूरा सिक्योरिटी इंतजाम

West Bengal Strong Room Controversy: क्या आप जानते हैं कि वोटिंग के बाद जहां EVM रखी होती हैं, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? कोलकाता में गुरुवार आधी रात को स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर बड़ा बवाल हुआ, जिसके बाद यह मुद्दा देशभर में गूंज गया है.
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Who holds the keys to the strong room: पश्चिम बंगाल में गुरुवार रात को स्ट्रॉन्ग रूम्स को लेकर बड़ा हंगामा मचा. पहले टीएमसी नेता कुणाल घोष और शशि पांजा ने कोलकाता की मानिकतला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक काउंटिंग सेंटर के बाहर धरना दिया. उनका आरोप था कि अंदर बीजेपी कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग रूम में छेड़छाड़ किया. उनके दावे को बाद में चुनाव आयोग ने झूठा बताते हुए स्पष्टीकरण जारी किया, जिसके बाद उन्होंने धरना खत्म किया.
इसके बाद दूसरा बवाल कोलकाता की भवानीपुर सीट पर हुआ, जहां सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी उम्मीदवार हैं. ममता बनर्जी अपने लाव-लश्कर के साथ एक काउंटिंग सेंटर के अंदर पहुंच गई और वहां पर 4 घंटे तक रहीं. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन बताते हुए कड़ा विरोध किया. इसकी वजह से दोनों स्थानों पर हंगामा और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. बाहर निकलने पर ममता ने सफाई दी कि उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम्स में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं, जिसे चेक करने के लिए वे यहां आई थीं.
कोलकाता में रात भर हुए इस हंगामे के बाद स्ट्रॉन्ग रूम्स चर्चा के केंद्र में आ गए हैं. आइए आपको बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम क्या होते हैं और इनकी सुरक्षा की चाबी किसके पास होती है. असल में ये स्ट्रॉन्ग रूम मतगणना केंद्रों के अंदर बने वे कमरे होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) रखी होती हैं. इन स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है और सीसीटीवी कैमरों से चौबीस घंटे निगरानी के अलावा वहां पर पैरा-मिलिट्री के जवान तैनात किए जाते हैं.
चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा डबल लॉक सिस्टम पर आधारित होती है. इसमें दो अलग-अलग ताले लगाए जाते हैं. पहले ताले की चाबी आमतौर पर जिला रिटर्निंग अफसर के पास होती है. यह आमतौर पर जिलाधिकारी होता है. दूसरे ताले की चाबी डिप्टी चुनाव अधिकारी के पास होती है. दोनों चाबियां अलग-अलग अधिकारियों की कस्टडी में रखी जाती हैं, जिससे कोई व्यक्ति अकेले रूम न खोल सके.
उस स्ट्रॉन्ग रूम को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील किया जाता है. वे प्रतिनिधि चाहें तो अपनी सील भी लगा सकते हैं. उन रूम्स के बाहर 24 घंटे CCTV निगरानी, लॉग बुक एंट्री, सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती और बार-बार चेकिंग की जाती है.
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए तीन लेयर की व्यवस्था की जाती है. उसकी आंतरिक सुरक्षा केंद्रीय बल करते हैं. बाहरी परिधि में राज्यों की पुलिस तैनात रहती है. जबकि कमरों के बाहर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बाहर निगरानी रख सकते हैं. जिस काउंटिंग सेंटर में मतगणना होनी होती है, वहां पर कोई भी वाहन अंदर नहीं जा सकता. जिला चुनाव अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि वह रोजाना स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा की जांच करे.
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