Advertisement
trendingNow13199647
Hindi Newsदेशजहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? कैसे किया जाता है पूरा सिक्योरिटी इंतजाम

जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? कैसे किया जाता है पूरा सिक्योरिटी इंतजाम

West Bengal Strong Room Controversy: क्या आप जानते हैं कि वोटिंग के बाद जहां EVM रखी होती हैं, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? कोलकाता में गुरुवार आधी रात को स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर बड़ा बवाल हुआ, जिसके बाद यह मुद्दा देशभर में गूंज गया है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 01, 2026, 04:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? कैसे किया जाता है पूरा सिक्योरिटी इंतजाम

Who holds the keys to the strong room: पश्चिम बंगाल में गुरुवार रात को स्ट्रॉन्ग रूम्स को लेकर बड़ा हंगामा मचा. पहले टीएमसी नेता कुणाल घोष और शशि पांजा ने कोलकाता की मानिकतला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक काउंटिंग सेंटर के बाहर धरना दिया. उनका आरोप था कि अंदर बीजेपी कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग रूम में छेड़छाड़ किया. उनके दावे को बाद में चुनाव आयोग ने झूठा बताते हुए स्पष्टीकरण जारी किया, जिसके बाद उन्होंने धरना खत्म किया. 

स्ट्रॉन्ग रूम्स पर भिड़ी BJP और TMC

इसके बाद दूसरा बवाल कोलकाता की भवानीपुर सीट पर हुआ, जहां सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी उम्मीदवार हैं. ममता बनर्जी अपने लाव-लश्कर के साथ एक काउंटिंग सेंटर के अंदर पहुंच गई और वहां पर 4 घंटे तक रहीं. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन बताते हुए कड़ा विरोध किया. इसकी वजह से दोनों स्थानों पर हंगामा और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. बाहर निकलने पर ममता ने सफाई दी कि उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम्स में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं, जिसे चेक करने के लिए वे यहां आई थीं.

कोलकाता में रात भर हुए इस हंगामे के बाद स्ट्रॉन्ग रूम्स चर्चा के केंद्र में आ गए हैं. आइए आपको बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम क्या होते हैं और इनकी सुरक्षा की चाबी किसके पास होती है. असल में ये स्ट्रॉन्ग रूम मतगणना केंद्रों के अंदर बने वे कमरे होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) रखी होती हैं. इन स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है और सीसीटीवी कैमरों से चौबीस घंटे निगरानी के अलावा वहां पर पैरा-मिलिट्री के जवान तैनात किए जाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

किसके पास होती है स्ट्रॉन्ग रूम्स की चाबी?

चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा डबल लॉक सिस्टम पर आधारित होती है. इसमें दो अलग-अलग ताले लगाए जाते हैं. पहले ताले की चाबी आमतौर पर जिला रिटर्निंग अफसर के पास होती है. यह आमतौर पर जिलाधिकारी होता है. दूसरे ताले की चाबी डिप्टी चुनाव अधिकारी के पास होती है. दोनों चाबियां अलग-अलग अधिकारियों की कस्टडी में रखी जाती हैं, जिससे कोई व्यक्ति अकेले रूम न खोल सके. 

उस स्ट्रॉन्ग रूम को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील किया जाता है. वे प्रतिनिधि चाहें तो अपनी सील भी लगा सकते हैं. उन रूम्स के बाहर 24 घंटे CCTV निगरानी, लॉग बुक एंट्री, सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती और बार-बार चेकिंग की जाती है. 

कितने लेयर की होती है सुरक्षा व्यवस्था?

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए तीन लेयर की व्यवस्था की जाती है. उसकी आंतरिक सुरक्षा केंद्रीय बल करते हैं. बाहरी परिधि में राज्यों की पुलिस तैनात रहती है. जबकि कमरों के बाहर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बाहर निगरानी रख सकते हैं. जिस काउंटिंग सेंटर में मतगणना होनी होती है, वहां पर कोई भी वाहन अंदर नहीं जा सकता. जिला चुनाव अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि वह रोजाना स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा की जांच करे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Assembly Elections 2026West Bengal elections 2026

Trending news

जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
Assembly Elections 2026
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
DNA
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
Gold
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
Assembly Election 2026
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
ice cream
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
DNA
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather updates
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'ईवीएम से छेड़छाड़' के आरोपों पर बरसी TMC
Assembly Election 2026
काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'ईवीएम से छेड़छाड़' के आरोपों पर बरसी TMC
नेपाल के रोल्पा में जीप खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत की खबर; मचा कोहराम
Nepal
नेपाल के रोल्पा में जीप खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत की खबर; मचा कोहराम
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
Gujarat Day
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश