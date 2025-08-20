हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
Advertisement
trendingNow12889088
Hindi Newsदेश

हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?

विक्रमादित्य सिंह की पहली शादी मेवात वंश की राजकुमारी सुदर्शना सिंह के साथ 8 मार्च 2019 को हुई थी. ये शादी राजस्थान के उदयपुर में कानोता गांव में हुआ था. सुदर्शना ने मुंबई के सोफिया कॉलेज से सोशल साइंस में मास्टर्स किया है. इसके साथ ही वो इंटीरियर डिजाइनिंग भी करती हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

vikramaditya-singh-with-amreen-kaur
vikramaditya-singh-with-amreen-kaur

Vikramaditya Singh Second Marriage: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री और बुशहर राजघराने के उत्तराधिकारी विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं.वह अमरीन कौर के साथ 22 सितंबर 2025 को शादी रचाएंगे. अमरीन कौर चंडीगढ़ की निवासी हैं और पेशे से मनोविज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. विक्रमादित्य की शादी का निमंत्रण कार्ड भी छप चुका है और मैरिज वेन्यू भी तय हो चुका है.

राजा वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके पु्त्र विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में शादी करेंगे. विक्रमादित्य सिंह और अमरीन कौर की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य सिंह व उनके परिवार का वहां की सियासत में अहम स्थान है.

चंडीगढ़ में होगा शादी का आयोजन
विवाह समारोह चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित विक्रमादित्य सिंह के निजी निवास हाउस नंबर 38 में आयोजित किया जाएगा.  इस खास मौके पर हिमाचल प्रदेश के कई बड़े नेता, वहां की सियासी हस्तियां और विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है. विक्रमादित्य की इस शादी को शाही अंदाज में आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर समाज और राजनीति के गलियारों में काफी चर्चा हो रही है.

यह भी पढ़ेंः गुजरात का राजेश खिमजी दिल्ली सीएम की जनसुनवाई में क्यों पहुंचा था, वजह आई सामने!

कौन हैं अमरीन कौर?
अमरीन और विक्रमादित्य सिंह लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और पुराने मित्र हैं. यह विक्रमादित्य सिंह का दूसरा विवाह होगा, जिसे लेकर प्रदेश की राजनीति और सोशल मीडिया में भी काफी हलचल देखी जा रही है.अमरीन कौर, सरदार जोतिंदर सिंह सेखों और सरदारनी ओपिंदर कौर की बेटी हैं. वह पंजाब यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. अमरीन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है.

सुदर्शना सिंह से हुई थी विक्रमादित्य की पहली शादी
विक्रमादित्य सिंह की पहली शादी मेवात वंश की राजकुमारी सुदर्शना सिंह के साथ 8 मार्च 2019 को हुई थी. ये शादी राजस्थान के उदयपुर में कानोता गांव में हुआ था. सुदर्शना ने मुंबई के सोफिया कॉलेज से सोशल साइंस में मास्टर्स किया है. इसके साथ ही वो इंटीरियर डिजाइनिंग भी करती हैं. दोनों की शादीशुदा जीवन में लगातार बढ़ते मतभेद की वजह से दोनों के बीच फैमिली कोर्ट के माध्यम से तलाक हो चुका है. 

यह भी पढ़ेंः 'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Himachal PradeshVikramaditya Singh

Trending news

NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
Rajiv Gandhi
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
;