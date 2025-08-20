हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?

विक्रमादित्य सिंह की पहली शादी मेवात वंश की राजकुमारी सुदर्शना सिंह के साथ 8 मार्च 2019 को हुई थी. ये शादी राजस्थान के उदयपुर में कानोता गांव में हुआ था. सुदर्शना ने मुंबई के सोफिया कॉलेज से सोशल साइंस में मास्टर्स किया है. इसके साथ ही वो इंटीरियर डिजाइनिंग भी करती हैं.
Trending Photos
Vikramaditya Singh Second Marriage: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री और बुशहर राजघराने के उत्तराधिकारी विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं.वह अमरीन कौर के साथ 22 सितंबर 2025 को शादी रचाएंगे. अमरीन कौर चंडीगढ़ की निवासी हैं और पेशे से मनोविज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. विक्रमादित्य की शादी का निमंत्रण कार्ड भी छप चुका है और मैरिज वेन्यू भी तय हो चुका है.
राजा वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके पु्त्र विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में शादी करेंगे. विक्रमादित्य सिंह और अमरीन कौर की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य सिंह व उनके परिवार का वहां की सियासत में अहम स्थान है.
चंडीगढ़ में होगा शादी का आयोजन
विवाह समारोह चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित विक्रमादित्य सिंह के निजी निवास हाउस नंबर 38 में आयोजित किया जाएगा. इस खास मौके पर हिमाचल प्रदेश के कई बड़े नेता, वहां की सियासी हस्तियां और विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है. विक्रमादित्य की इस शादी को शाही अंदाज में आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर समाज और राजनीति के गलियारों में काफी चर्चा हो रही है.
यह भी पढ़ेंः गुजरात का राजेश खिमजी दिल्ली सीएम की जनसुनवाई में क्यों पहुंचा था, वजह आई सामने!
कौन हैं अमरीन कौर?
अमरीन और विक्रमादित्य सिंह लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और पुराने मित्र हैं. यह विक्रमादित्य सिंह का दूसरा विवाह होगा, जिसे लेकर प्रदेश की राजनीति और सोशल मीडिया में भी काफी हलचल देखी जा रही है.अमरीन कौर, सरदार जोतिंदर सिंह सेखों और सरदारनी ओपिंदर कौर की बेटी हैं. वह पंजाब यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. अमरीन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है.
सुदर्शना सिंह से हुई थी विक्रमादित्य की पहली शादी
विक्रमादित्य सिंह की पहली शादी मेवात वंश की राजकुमारी सुदर्शना सिंह के साथ 8 मार्च 2019 को हुई थी. ये शादी राजस्थान के उदयपुर में कानोता गांव में हुआ था. सुदर्शना ने मुंबई के सोफिया कॉलेज से सोशल साइंस में मास्टर्स किया है. इसके साथ ही वो इंटीरियर डिजाइनिंग भी करती हैं. दोनों की शादीशुदा जीवन में लगातार बढ़ते मतभेद की वजह से दोनों के बीच फैमिली कोर्ट के माध्यम से तलाक हो चुका है.
यह भी पढ़ेंः 'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.