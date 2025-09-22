Vikramaditya Singh New Bride: कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन

Vikramaditya Singh-Amreen Kaur Sekhon Wedding News: हिमाचल प्रदेश के युवा मंत्री 10 महीने के अंदर दूसरी बार दूल्हा बन गए हैं. इस बार चंडीगढ़ की लड़की से वे विवाह बंधन में बंधे हैं.
Trending Photos
Who is Himachal Minister Vikramaditya Singh New Bride: हिमाचल प्रदेश के मंत्री और राज्य के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह (35) दोबारा शादी के बंधन में बंध गए हैं. इस बार उनका दिल चंडीगढ़ की कुड़ी पर धड़का है. सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित हुए निजी समारोह में उनका शादी का समारोह संपन्न हुई. उनकी दूसरी पत्नी मनोविज्ञान में डॉक्टरेट हैं. सादे तरीके से हुई इस शादी की काफी चर्चा हो रही है.
कौन हैं विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन?
विक्रमादित्य सिंह की नई पत्नी का नाम अमरीन कौर सेखों हैं. पंजाब यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है. वे चंडीगढ़ निवासी ओपिंदर कौर और जतिंदर सिंह सेखों की बेटी हैं.
वहीं विक्रमादित्य कांग्रेस के दिग्गज नेता और छह बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे हैं. उनकी मां प्रतिभा सिंह इस वक्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं. विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सुक्खू की सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं.
महज 5 साल तक चल पाई पहली शादी
विक्रमादित्य की यह दूसरी शादी है. इससे पहले 2019 में उनकी शादी राजस्थान के अमेट की सुदर्शना चुंडावत से हुई थी, लेकिन नवंबर 2024 में दोनों का तलाक हो गया. जिसके बाद से वे सिंगल थे और उनकी दूसरी शादी के लिए उपयुक्त जीवनसाथी ढूंढा जा रहा था.
अपने बेटे की दोबारा शादी से पहले पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा था कि यह शादी एक साधारण पारिवारिक समारोह होगी. उनके कहे मुताबिक, सोमवार को चंडीगढ़ में संपन्न हुई शादी में खास लोगों को ही बुलाया गया था.
कंगना रनौत से हार गए थे लोकसभा चुनाव
अपनी जीवनसंगिनी की तरह विक्रमादित्य सिंह भी काफी पढ़े-लिखे हैं. उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई करके 2011 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद 2016 में नई दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया.
विक्रमादित्य सिंह इस वक्त शिमला (ग्रामीण) से कांग्रेस के विधायक हैं. पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस टिकट पर बीजेपी की कंगना रनौत के सामने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए. इसके बावजूद राज्य में उनकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई है और उन्हें अभी भी यूथ आइकन माना जाता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.