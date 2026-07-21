/अनीता आनंद कौन हैं, जिसके सामने सिंधु जल संधि को लेकर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान? फिर भी नहीं मिला भाव!

Pakistan News: भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान की हालत खस्ता होती जा रही है. सिंधु जल समझौता को फिर से बहाल करने के लिए पाकिस्तान किस कदर बेचैन है, इसका एक ताजा घटनाक्रम से समझा जा सकता है. पाकिस्तान अब कनाडा से मदद मांगने के लिए पहुंचा है. पाकिस्तान की ओर से कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से गुहार लगाई गई है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अनीता आनंद से इस बारे में बात की.
दरअसल, कनाडा की विदेश मंत्री इस समय दो दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान पहुंची हुई हैं. सबसे खास बात है कि अनीता आनंद की ओर से इस पूरे मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. वहीं, कनाडा ने भी इस संबंध में कोई बयान नहीं जारी किया है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया था. पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई थी.
22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने पहलगाम में 26 पर्यटकों को निशाना बनाया था. इसके बाद भारत ने एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, उस वक्त तक यह संधि रद्द रहेगी.
बता दें कि सिंधु जल संधि (1960) भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए एक अहम समझौता है. यह सिंधु घाटी की छह नदियों के पानी का बंटवारे को नियंत्रित करने का काम करता है. इसके अंतर्गत पूर्वी नदियों को भारत और पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान के लिए आवंटित किया गया था.
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद इस समय पाकिस्तान के दो दिवसीय दौरे पर हैं. यहां पर उन्होंने पाक के विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की. इस दौरान इशाक डार की ओर से दावा किया गया है कि हम कनाडा समेत अपने मित्र देशों से समर्थन चाहते हैं, जिससे भारत के साथ सिंधु जल संधि को तुरंत बहाल किया जा सके और पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल को रोका जा सके. उन्होंने दावा किया कि इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय परंपराओं और कानूनों का पालन किया जा सकेगा.
गौरतलब है कि भले ही पाकिस्तान ने कनाडा के सामने सिंधु जल संधि को लेकर गिड़गिड़ा रहा हो, लेकिन कनाडा की विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर कोई राय नहीं दी. इतना ही नहीं कनाडा की सरकार की ओर से भी जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा गया है. ध्यान देने वाली बात है कि कनाडा ने इस मसले पर एक बार फिर किरकिरी करा ली है.
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की पाकिस्तान की यात्रा के दौरान इशाक डार ने एक बार फिर भारत विरोध रवैया दिखाया. उन्होंने एक बार फिर से सिंधु जल संधि रद्द करने वाले भारत के फैसले की आलोचना की. डार की ओर से कहा गया कि भारत के इस कदम ने पहले से चले आ रहे एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर तनाव और बढ़ा दिया है. उन्होंने कनाडा से समर्थन की मांग की, लेकिन इस मसले पर कोई जवाब नहीं मिला.
बता दें कि अनीता आनंद भारतीय मूल की जानी-मानी कनाडाई नेता है. वह वर्तमान में कनाडा के विदेश मंत्री के तौर पर काम कर रही हैं. पिछले साल जब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दिया था, तो अनीता आनंद का नाम पीएम की लिस्ट में काफी आगे था. अनीता आनंद का जन्म कनाडा हुआ है, लेकिन उनकी मां पंजाब से और पिता तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं. साल 1960 में दोनों जाकर कनाडा में बस गए. अनीता आनंद का जन्म 1967 में हुआ था.