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अनीता आनंद कौन हैं, जिसके सामने सिंधु जल संधि को लेकर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान? फिर भी नहीं मिला भाव!

सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद पाकिस्तान बेचैन है. अब पाकिस्तान ने कनाडा के सामने गिड़गिड़ना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान की ओर से कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से गुहार लगाई गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 21, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:44 PM IST
अनीता आनंद कौन हैं, जिसके सामने सिंधु जल संधि को लेकर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान? फिर भी नहीं मिला भाव!

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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