NCP leader Baba Siddique Murder Case: लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है. बाबा सिद्दीक मर्डर केस में मुख्य साजिशकर्ता अनमोल आज दिल्ली पहुंचेगा. अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने सिद्दीकी परिवार को ईमेल भेजकर इसकी पुष्टि की थी. दिल्ली लैंड करने के बाद ही उसे कस्टडी में लिया जाएगा. आइए जानते हैं कौन है अनमोल बिश्नोई क्या है इसकी पूरी कुंडली.

अनमोल बिश्नोई कौन हैं?

अनमोल लॉरेंस के इंटरनेशनल आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा है जो लॉरेंस के गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती सेंट्रल जेल में बंद होने के बावजूद सक्रिय है. लॉरेंस बिश्नोई गिरोह बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) सहित खालिस्तान समर्थक समूहों से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, और एजेंसियों का मानना ​​है कि अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार भी इन गतिविधियों को संचालित करते हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनमोल लॉरेंस बिश्नोई के मुख्य विदेशी हैंडलर के रूप में काम करता था, जबरन वसूली के रैकेट का संचालन करता था, धमकियां देता था और एन्क्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से कार्यों का समन्वय करता था. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर "विदेश में उसकी मौजूदगी ने सिंडिकेट को पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के आपराधिक समूहों के साथ संबंध बनाने में मदद की. उसके निर्वासन की पुष्टि होने के बाद, अब हम उसे औपचारिक रूप से हिरासत में लेने की तैयारी कर रहे हैं."

सलमान खान फायरिंग केस

अप्रैल 2024 में सलमान खान के बांद्रा वाले घर के बाहर फायरिंग हुई. अनमोल ने ही इसकी जिम्मेदारी ली थी. मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया. ये हमला बिश्नोई गैंग की धमकी का हिस्सा था, जो सलमान को टारगेट करता रहा है.अनमोल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ये बदला था.

बाबा सिद्दीक मर्डर में मुख्य साजिशकर्ता

12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीक की उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई. जांच में अनमोल का नाम सामने आया. वो स्नैपचैट पर शूटर्स से जुड़ा रहता था और “भानु” नाम से ऑर्डर देता था. मुंबई पुलिस की चार्जशीट में 26 आरोपी नाम हैं, जिनमें अनमोल मुख्य कंट्रोलर बताया गया. जीशान सिद्दीकी ने कहा, “हमने यूएस में विक्टिम स्टेटस रजिस्टर किया था, इसलिए अपडेट मिला. अनमोल को तुरंत गिरफ्तार कर पूछताछ होनी चाहिए'”

सिद्धू मूसेवाला हत्या: पंजाबी सिंगर का बदला

मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई.अनमोल पर साजिश रचने का आरोप है. गोल्डी ब्रार के साथ मिलकर उसने प्लानिंग की. मूसेवाला की मौत के तुरंत बाद अनमोल फर्जी पासपोर्ट से भारत भागा. पंजाब पुलिस ने फेक पासपोर्ट केस में रिमांड मांगी है.

अमेरिका से डिपोर्ट कैसे हुआ?

पंजाब के फाजिल्का जिले का मूल निवासी अनमोल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार भारत के 'मोस्ट वांटेड' लोगों में से एक है और उस पर 10 लाख रुपये का इनाम है. अनमोल कथित तौर पर जाली पासपोर्ट पर भारत से भागने के बाद से ही फरार था. जांचकर्ताओं के अनुसार, वह नेपाल के रास्ते भारत से निकला और फिर दुबई और केन्या होते हुए अंततः अमेरिका पहुंचा. उसे पिछले साल नवंबर में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हुई और मंगलवार को उसे वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी हुई.