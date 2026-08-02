/क्या दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान थी हमले की साजिश, जैश आतंकी हमीम की प्रेमिका भी गिरफ्तार; STF की पूछताछ में खुले राज

Who is Arpita Sarkar: जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की प्रेमिका भी जांच के दायरे में आ गई है. पुलिस ने हमीम की प्रेमिका अर्पिता सरकार को झारखंड के साबिबगंज से गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि वे दोनों मिलकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अशांति फैलाने की योजना रहे थे.
दरअसल, पिछले दिनों नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा था. इसी प्रदर्शन के दौरान हमीम और उसकी प्रेमिका अंशांति फैलाने की योजना बना रहे थे. बता दें कि हाल में सीएम सुवेंदु अधिकारी पर नजर रखने के आरोप में हमीम को गत दिनों बर्दमान से गिरफ्तार किया गया था.
एसआईटी के आईजी गौरव शर्मा की ओर से बताया गया कि हमीम पाकिस्तानी हैंजल और फोन नंबरों से सोशल मीडिया और इन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप के जरिए मिले निर्देशों के आधार पर काम करता था.
उसे पुलिस की वर्दी खरीदने और महिलाओं का एक ग्रुप बना कर जंतर मंतर जाकर अशांति फैलाने का निर्देश दिया दिया गया था. हालांकि, क्या वह अपनी टीम बनाने और दिल्ली जाने में सफल होने से कितना पीछे रहा, इसकी जांच की जा रही है.
बता दें कि एसटीएफ ने जांच के दौरान हमीम के पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के कथित संबंधों की जांच करते हुए उसकी प्रेमिका अर्पिता का पता लगाया. पुलिस ने कहा कि दोनों एक-दूसरे को पिछले चार साल से जानते हैं, लेकिन अर्पिता हमीम की इकलौती साथी नहीं है. पिछले चार से पांच महीनों में उसके द्वारा बनाए गई सभी नेटर्वक की जांच चल रही है.
गौरतलब है कि अर्पिता न केवल इस मामले में शामिल रही, बल्कि उसपर कई प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाने वाले हनीट्रैप नेटवर्क में शामिल होने का आरोप है. अधिकारियों ने बताया कि हाल में बी वह एक राज्यमंत्री के बेटे को हनीट्रेप में फंसाने के मामले में शामिल थी.
पुलिस को संदेह है कि हमीम पर कथित तौर पर वह आईआएसआई समर्थित एक मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसे वीआईपी लोगों पर खुफिया जानकारी जुटाने, गुर्गों की भर्ती करने और बंगाल में संभावित आतंकी गतिविधियों के लिए जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.
बताया जा रहा है कि हमीम को कथित तौर पर करीब 5 महीने पहले ही पाकिस्तान स्थित संचालकों की ओर से भर्ती किया गया. उसे नेटवर्क में और अधिक पुरुष और महिलाओं को शामिल करने का काम सौंपा गया था. हमीम ने अपने साथ अर्पिता समेत कई अन्य लोगों को जोड़ा. पुलिस ने संदेह जताया है कि भर्ती किए गए लोगों में कई नेता और पुलिस अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित लक्ष्यों के बारे में जानकारी जुटाने की बात कही गई थी.