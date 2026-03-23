नकली सांप, बाघ की खाल और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा

Ashok Kharat: नासिक के तांत्रिक अशोक खरात की पोल खुल गई है. जानकारी के अनुसार, खरात नकली सांपों, डरावने माहौल और वशीकरण जैसे दावों से लोगों को भ्रमित करता था. वह बाघ की खाल जैसी वस्तुओं से भय पैदा करता और फिर सस्ते इमली के बीज, नकली रत्न व अनुष्ठानों के नाम पर 10000 से 1 लाख रुपये तक वसूलता था.
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Ashok Kharat Case Probe: महाराष्ट्र के नासिक में स्वयंभू धर्मगुरु अशोक खरात उर्फ ‘कैप्टन’ को यौन शोषण और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि वह खुद को एक शक्तिशाली तांत्रिक और ज्योतिषी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था. इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब एक महिला ने आरोप लगाया कि खरात ने तीन साल से अधिक समय तक उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद एक और महिला सामने आई, जिसने गर्भावस्था के दौरान उसके साथ कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई.
पीड़ित महिलाओं के अनुसार, खरात उन्हें यह कहकर डराता था कि उनके परिवार या पति की जान को खतरा है. इसके बाद वह विशेष अनुष्ठान के नाम पर उन्हें अपने दफ्तर बुलाता था. एक महिला ने बताया कि आरोपी उसके पति को बाहर इंतजार करवाता था और अंदर पूजा के बहाने उसे नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करता था. दूसरी शिकायत में भी इसी तरह की घटना का जिक्र है, जहां गर्भवती महिला को अनुष्ठान के बहाने निशाना बनाया गया था.
जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि खरात लोगों को भ्रमित करने के लिए बेहद सुनियोजित तरीके अपनाता था.
इन तरीकों से वह लोगों में भय और अंधविश्वास पैदा करता था, जिससे वे उसकी बातों पर भरोसा करने लगते थे. जांच में यह भी सामने आया है कि खरात अपने शिकार की आर्थिक स्थिति का पहले आकलन करता था और उसी के आधार पर उनसे पैसे ऐंठता था.
1. सस्ते इमली के बीजों को पवित्र बताकर 10000 से 1 लाख रुपये तक में बेचना
2. नकली रत्न और पत्थरों को चमत्कारी बताकर ऊंचे दाम पर बेचना
3. अनुष्ठानों के नाम पर भारी फीस वसूलना
इस तरह उसने एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था.
खरात की गिरफ्तारी के बाद उसकी विलासितापूर्ण जीवनशैली भी चर्चा में आ गई है. जांच में सामने आया है कि वह करीब 150 देशों की यात्राएं कर चुका है. हाल ही में दक्षिण कोरिया की उसकी यात्रा की तस्वीरें भी वायरल हुई थीं. अधिकारियों को शक है कि इन यात्राओं का खर्च ठगी और जबरन वसूली से जुटाए गए पैसों से उठाया गया था.
जांच एजेंसियां खरात की संपत्तियों की भी पड़ताल कर रही हैं. कुछ शिकायतों में उसके पास 50 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज होने का दावा किया गया है. खरात का नाम नासिक के मीरगांव स्थित ईशानेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ है, जहां वह अध्यक्ष पद पर था. विशेष जांच टीम ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है.
इस मामले के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल मच गई है. जांच में कुछ राजनीतिक हस्तियों के नाम सामने आए हैं, जिनका कथित तौर पर खरात से संपर्क रहा है. इस विवाद के बीच एनसीपी नेता रुपाली चाकणकर को महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा. रुपाली चाकणकर ने सफाई देते हुए कहा कि उनका और उनके परिवार का संबंध केवल धार्मिक आस्था तक सीमित था और उन्हें आरोपी के गलत कामों की कोई जानकारी नहीं थी.
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मामले की जांच कर रही एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इस गिरोह में और लोग भी शामिल थे और कितने लोगों को इसका शिकार बनाया गया. साथ ही, यह भी जांच हो रही है कि क्या आरोपी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लंबे समय तक कानून से बचने की कोशिश की.
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