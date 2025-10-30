Bachchu Kadu Profile: कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची है हलचल

Bachchu Kadu Profile Story: महाराष्ट्र में किसानों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है. राज्य के कई जिलों में किसानों ने सड़कें जाम की हुई हैं और ट्रैक्टर मार्च के जरिए वे सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं. इस आंदोलन की अगुवाई पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू कर रहे हैं. उनकी नेतृत्व में शुरू हुआ यह मार्च अब 'महा एल्गार आंदोलन' के रूप में पूरे राज्य में फैल चुका है. आंदोलनकारियों ने MSP की गारंटी, पूर्ण कर्जमाफी और सोयाबीन की सरकारी खरीद जैसी कई मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है.

कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने हिला दिया महाराष्ट्र?

बच्चू कडू का असली नाम ओमप्रकाश बाबाराव कडू है. लेकिन लोग उन्हें बच्चू कडू के नाम से ही पुकारते हैं. वे महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बेलोरा गांव के रहने वाले हैं. किसान परिवार में जन्मे कडू ने राजनीति में कदम भी किसानों और दिव्यांगों के हक के लिए रखा था. उन्होंने 1999 में अपनी पार्टी प्रहार जनशक्ति पार्टी बनाई, जो धीरे-धीरे विदर्भ क्षेत्र में मज़बूत होती गई. वे 2004 में पहली बार अचलपुर सीट से विधायक चुने गए और फिर लगातार चार बार विधानसभा पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

किसान मुद्दों पर बोलने वाले नेता

बच्चू कडू ने महाराष्ट्र की राजनीति में मुद्दों पर बोलने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है. वे महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार में मंत्री रहे और बाद में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महा युति सरकार में भी दिव्यांग कल्याण मंत्री के तौर पर शामिल हुए. उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था. अपनी अलग राजनीतिक शैली और जनसरोकार के कारण कडू ग्रामीण इलाकों, खासकर किसानों और दिव्यांगों के बीच लोकप्रिय हैं.

सरकार पूरे करे अपने वादे- बच्चू कडू

हालिया आंदोलन में बच्चू कडू किसानों के सबसे मुखर चेहरों में उभरे हैं. उनका कहना है कि सरकार ने किसानों से कई वादे किए लेकिन उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया. अमरावती से नागपुर तक निकाले गए उनके ट्रैक्टर मार्च ने किसानों की आवाज़ को नए स्तर तक पहुंचाया है. उनकी प्रमुख मांग पूर्ण कर्जमाफी, हर फसल के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, सोयाबीन की खरीद NAFED से कराना और मध्य प्रदेश जैसी भावांतर योजना लागू करवाना है. कडू का कहना है कि अगर राज्य सरकार के पास धन की कमी है तो केंद्र को उसकी मदद करनी चाहिए.

विवादों से भी रहा है नाता

बच्चू कडू पने बेबाक और आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं. वे कई बार विवादों में भी घिरे रहे हैं. हाल ही में उन्होंने नासिक में किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि आत्महत्या करने की बजाय किसी विधायक को मारो. इस बयान के बाद उन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे. उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिनका जिक्र उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में किया था.

किसानों की मांगों में कितना दम

बताते चलें कि महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ महा युति ने अपने मेनिफेस्टो में किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था. अब किसान उसी वादे की याद दिला रहे हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस पर विचार कर रही है और एक कमेटी बनाई गई है. लेकिन इस काम को पूरा होने में वक्त लगेगा. वहीं बच्चू कडू राहत मिलने में देरी से किसानों में पनपी नाराजगी को भुनाते हुए आंदोलन तेज करने में जुटे हैं.