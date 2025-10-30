Advertisement
trendingNow12981521
Hindi Newsदेश

Bachchu Kadu Profile: कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची है हलचल

Who is Bachchu Kadu: महाराष्ट्र में इन दिनों हजारों किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं. वे सरकार से अपने वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं. इस आंदोलन के किसानों को एकजुट करने का काम बच्चू कडू ने किया है. आखिर कडू कौन हैं, जिन्होंने पूरा प्रदेश हिलाकर रख दिया है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 30, 2025, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bachchu Kadu Profile: कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची है हलचल

Bachchu Kadu Profile Story: महाराष्ट्र में किसानों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है. राज्य के कई जिलों में किसानों ने सड़कें जाम की हुई हैं और ट्रैक्टर मार्च के जरिए वे सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं. इस आंदोलन की अगुवाई पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू कर रहे हैं. उनकी नेतृत्व में शुरू हुआ यह मार्च अब 'महा एल्गार आंदोलन' के रूप में पूरे राज्य में फैल चुका है. आंदोलनकारियों ने MSP की गारंटी, पूर्ण कर्जमाफी और सोयाबीन की सरकारी खरीद जैसी कई मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है.

कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने हिला दिया महाराष्ट्र?

बच्चू कडू का असली नाम ओमप्रकाश बाबाराव कडू है. लेकिन लोग उन्हें बच्चू कडू के नाम से ही पुकारते हैं. वे महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बेलोरा गांव के रहने वाले हैं. किसान परिवार में जन्मे कडू ने राजनीति में कदम भी किसानों और दिव्यांगों के हक के लिए रखा था. उन्होंने 1999 में अपनी पार्टी प्रहार जनशक्ति पार्टी बनाई, जो धीरे-धीरे विदर्भ क्षेत्र में मज़बूत होती गई. वे 2004 में पहली बार अचलपुर सीट से विधायक चुने गए और फिर लगातार चार बार विधानसभा पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

किसान मुद्दों पर बोलने वाले नेता 

बच्चू कडू ने महाराष्ट्र की राजनीति में मुद्दों पर बोलने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है. वे महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार में मंत्री रहे और बाद में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महा युति सरकार में भी दिव्यांग कल्याण मंत्री के तौर पर शामिल हुए. उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था. अपनी अलग राजनीतिक शैली और जनसरोकार के कारण कडू ग्रामीण इलाकों, खासकर किसानों और दिव्यांगों के बीच लोकप्रिय हैं.

सरकार पूरे करे अपने वादे- बच्चू कडू 

हालिया आंदोलन में बच्चू कडू किसानों के सबसे मुखर चेहरों में उभरे हैं. उनका कहना है कि सरकार ने किसानों से कई वादे किए लेकिन उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया. अमरावती से नागपुर तक निकाले गए उनके ट्रैक्टर मार्च ने किसानों की आवाज़ को नए स्तर तक पहुंचाया है. उनकी प्रमुख मांग पूर्ण कर्जमाफी, हर फसल के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी,  सोयाबीन की खरीद NAFED से कराना और मध्य प्रदेश जैसी भावांतर योजना लागू करवाना है.  कडू का कहना है कि अगर राज्य सरकार के पास धन की कमी है तो केंद्र को उसकी मदद करनी चाहिए.

विवादों से भी रहा है नाता

बच्चू कडू पने बेबाक और आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं. वे कई बार विवादों में भी घिरे रहे हैं. हाल ही में उन्होंने नासिक में किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि आत्महत्या करने की बजाय किसी विधायक को मारो. इस बयान के बाद उन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे. उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिनका जिक्र उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में किया था.

किसानों की मांगों में कितना दम

बताते चलें कि महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ महा युति ने अपने मेनिफेस्टो में किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था. अब किसान उसी वादे की याद दिला रहे हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस पर विचार कर रही है और एक कमेटी बनाई गई है. लेकिन इस काम को पूरा होने में वक्त लगेगा. वहीं बच्चू कडू राहत मिलने में देरी से किसानों में पनपी नाराजगी को भुनाते हुए आंदोलन तेज करने में जुटे हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

maharashtra news in hindiBachchu Kadu News

Trending news

कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
Gujrat
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
rohit pawar
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
chief DK Shivakumar
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
Supreme Court News
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
bengaluru news
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा