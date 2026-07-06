/Bajrang Bangara: कौन हैं बजरंग लाल बागड़ा, जो ले सकते हैं चंपत राय की जगह? लिस्ट में ये दो नाम भी शामिल

Who is Bajrang Lal Bagra: अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला गरमाया हुआ है. इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है. कथित चंदा घोटाला सामने आने के बाद सोमवार (06 जुलाई) को पहली बार श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में सभी सदस्य शामिल हुए. अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी इस अहम बैठक में देश की निगाहें टिकी रहीं.
ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्र का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया. बैठक के दौरान मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने राम भक्तों का जिक्र कर एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस घटना से मन काफी आहत हुआ है. इन सबके बीच सवाल है कि आखिर चंपत राय के इस्तीफे के बाद उनकी जगह कौन लेगा?
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज की बैठक के बाद इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे में आने वाले समय में कई अहम बदलाव हो सकते हैं. इसके साथ ही चंपत राय की जगह बजरंग लाल बागड़ा को ट्रस्ट के महासचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन हैं बजरंग लाल बागड़ा.
चूंकि,श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के दौरान चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया. इसके अलावा ट्रस्टी बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के कारण पहले से खाली है. ऐसे में यह तय है कि इन सभी पदों की जिम्मेदारी नए लोगों को दी जाएगी. सबकी नजर ट्रस्ट के महासचिव पर होने वाली नियुक्ति पर टिकी है.
सूत्रों की मानें, तो चंपत राय की जगह बजरंग लाल बागड़ा को मिल सकती है. वह विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय और अंतरराष्ट्रीय महामंत्री और पेशे से अकाउंटेंट हैं. बता दें कि राजस्थान के सीकर के रहने वाले बागड़ा को फरवरी 2024 में अयोध्या में हुई विहिप की प्रन्यासी मंडल और प्रबंध समिति की बैठक में इस पद पर चुना गया था. वहीं, इससे पहले बागड़ा राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) के चेयरमैन भी रहे थे. स्वैच्छिक सेवानिवृति के बाद वह VHP के राष्ट्रीय मंत्री बने थे.
हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रस्टी कृष्णमोहन को भी महासचिव का मौका मिल सकता है. वह भारतीय वनसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और वर्तमान में RSS के पूर्वी यूपी के संघ चालक हैं. इन सबके बीच माना यही जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव की कमान बजरंग लाल बागड़ा को मिलने की पूरी संभावना है. वहीं, नीरज दौनेरिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है.
गौरतलब है कि बजरंग लाल बागड़ा NALCO से सेवानिवृत्ति लेने के बाद विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. बता दें कि बागड़ा हिंदू समाज, जनसंख्या, धर्मांतरण, मंदिरों और धार्मिक मामलों पर विहिप का पक्ष मजबूती से रखने वालों में गिने जाते हैं. सबसे खास बात है कि संगठन के संचालन के साथ उन्हें लंबा वित्तीय प्रबंधन का अच्छा अनुभव है. माना जा रहा है कि उनके ट्रस्ट का महासचिव बनने से लाभ होगा.
राम मंदिर में कथित चंदा चोरी मामले पर विवाद लगातार बढ़ रहा है. इसके बीच श्रीराम जन्म जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज पहली बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई. माना गया कि इसी बैठक के दौरान ट्रस्ट के तीन खाली पदों पर सदस्यों की नियुक्ति का फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आने वाले समय में एक और बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें तीन नए सदस्यों का नाम घोषित किया जा सकता है.