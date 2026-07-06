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Bajrang Bangara: कौन हैं बजरंग लाल बागड़ा, जो ले सकते हैं चंपत राय की जगह? लिस्ट में ये दो नाम भी शामिल

सोमवार (06 जुलाई) को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हुई, जिसमें महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया. ऐसे में माना जा रहा है कि चंपत राय की जगह बजरंग लाल बागड़ा ले सकते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 06, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:31 PM IST
Bajrang Bangara: कौन हैं बजरंग लाल बागड़ा, जो ले सकते हैं चंपत राय की जगह? लिस्ट में ये दो नाम भी शामिल
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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