Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /कौन हैं बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन, जो करीब 20 साल बाद लौटेंगी कोलकाता; बंगाल में सत्ता बदलने के बाद बना संयोग?

कौन हैं बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन, जो करीब 20 साल बाद लौटेंगी कोलकाता; बंगाल में सत्ता बदलने के बाद बना संयोग?

बांग्लादेश मूल की चर्चित और निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन करीब 20 साल बाद वापस कोलकाता लौटेंगी. बंगाल में सरकार बदलने के बाद यह संयोग बना है कि वह कोलकाता में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रही हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 14, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:14 PM IST
कौन हैं बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन, जो करीब 20 साल बाद लौटेंगी कोलकाता; बंगाल में सत्ता बदलने के बाद बना संयोग?

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टीम इंडिया के कोच का चौंकाने वाला कदम, इंग्लैंड दौरे के बाद पद छोड़ने का किया ऐलान!
Indian cricket team8 min ago
2
Delhi news9 min ago
3
WhatsApp New Feature24 min ago
4
Punjab Police30 min ago
5
Erling haaland33 min ago