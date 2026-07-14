/कौन हैं बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन, जो करीब 20 साल बाद लौटेंगी कोलकाता; बंगाल में सत्ता बदलने के बाद बना संयोग?

Who is Taslima Nasrin: बांग्लादेश मूल की चर्चित और निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन करीब 20 साल बाद कोलकाता आ रही हैं. बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद उनका यह पहला दौरा है. इससे पहले उन्होंने साल 2007 में कोलकाता छोड़ा था. नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इस बात की जानकारी दी है. नसरी ने बताया कि एक साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वह कोलकाता जाएंगी.
दरअसल, सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए तसलीमा नसरीन ने बताया कि वह 1 अगस्त को कट्टरपंथ विरोधी कवियों और लेखकों की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी. बता दें कि यह कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष मिशन और मानवाधिकार एवं बांग्लादेश स्वतंत्रता सेनानी फाउंडेशन की ओर से आयाजित किया जा रहा है.
साल 2007 में तत्कालीन लेफ्ट की सरकार के दौरान तसलीमा नसरीन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था. इस उग्र प्रदर्शन के कारण कानून-व्यवस्था काफी बिगड़ गई. इसके बाद उन्होंने कोलकाता छोड़ दिया. हालांकि,उसके बाद भी उन्होंने कई बार कोलकाता लौटने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनके कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया. इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले 2 दशक में वह कोलकाता नहीं लौट सकीं.
अब जब पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है और बीजेपी पहली बार सरकार में आई है, उसके बाग तसलीमा नसरीन के कोलकाता लौटने के संयोग बने हैं. बता दें कि लेखिका का कोलकाता से एक गहरा भावनात्कम जुड़ाव रहा है और वह अक्सर इसके अपने गिल के सबसे करीब वाला शहर बताती रही हैं.
बताया जाता है कि तसलीमा नसरीन को उनकी किताब लज्जा के लिए साल 1994 में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था. उस दौरान बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था और फिर उन्हें मौत की धमकी दी थी. उसी वर्ष के अंत वह स्वीडन चली गईं, उसके बाद लगातार निर्वासन में रहीं. वहीं, बांग्लादेश में उनकी कई किताबों को बैन किया गया.
बता दें कि बांग्लादेश से स्वीडन जाने के बाद वह वापस कोलकाता लौटीं और साल 2004 से 2007 तक कोलकाता में रहीं. ठीक इसी समय उनकी एक कितान द्विकंदितो को पश्चिम बंगाल में बैन किया गया था. सा 2007 में कोलकाता छोड़ने के बाद वह कुछ समय जयपुर में रहीं. इसके बाद साल 2011 में वह दिल्ली में दीर्घकालिक निवास परमिट पर आ गईं. हर साल इस पास का नवीनीकरण होता रहा है
लेखिका के पास स्वीडिश नागरिकता है. भारत में उनके निवास को लेकर साल 2024 में भी बवाल देखने को मिला था. उसी साल जुलाई में उनका निवास परमिट रद्द हो गया था. उन्होंने बताया कि निवास परमिट को नवीनीकरण के लिए भेजा गया है और पोर्टल पर "इन परमिट" दिखा रहा है. उसी साल बांग्लादेश में हुए तख्तापलट पर तसलीमा नसरीन ने चिंता व्यक्त की थी. अब करीब 20 साल बाद वह वापस कोलकाता लौट रही हैं.