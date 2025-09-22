DNA: 'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन है? पुलिस एक्शन हुआ तो 'विक्टिम कार्ड' कर रखा तैयार

DNA Analysis on I Love Mohammed Trend: आतंकी सोच वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान पर भावनात्मक हिंसा की तो देश में कुछ लोग जमीन पर हिंसा की साजिश रच रहे हैं. ये लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर लोगों को भड़का कर हिंसा की अखिल भारतीय साजिश रच रहा है. देश के अलग-अलग शहरों में सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर उतर रही है. हाथों में I LOVE MOHHAMAD की तख्तियां हैं और जुबान पर विवादित नारे हैं. पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर आम मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है. उन्हें भड़काया जा रहा है. ये काम बेहद संगठित और शातिर तरीके से हो रहा है. सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो शांति और सद्भाव का संदेश देनेवाले पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर ही हिंसा की साजिश रच रहे हैं.

मतिभ्रष्ट उपद्रवी पैगंबर के नाम पर फैला रहे अराजकता

कुरान के सूरह अल-अंबिया में पैगंबर मोहम्मद साहब को सारी सृष्टि के लिए रहमत कहा गया है. कुरान की ये आयत पैगंबर मोहम्मद साहब के शांतिपूर्ण और करुणामय स्वभाव को दिखाती है. लेकिन कुछ मतिभ्रष्ट उपद्रवी उन्हीं पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर देश में मुसलमानों को भड़का रहे हैं. आज हम आपको विस्तार से बताएंगे की कैसे लाइक, शेयर और सब्रकाइब के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर हिंसा की साजिश की जा रही है और लोगों को भड़काया जा रहा है.

कुरान के सुरह अल बकरा में कहा गया है कि ऐ लोगों, शांति के साथ प्रवेश करो. यानी पैगंबर मोहम्मद सभी के लिए शांतिपूर्ण जीवन की कामना करते हैं. सोचिए पैगंबर मोहम्मद साहब शांतिपूर्ण जीवन की कामना करते हैं. बार-बार शांति का संदेश देते हैं. लेकिन कुछ कट्टरपंथी उन्हीं पैगंबर मोहम्मद साहब से अपने कथित प्रेम का इजहार करने के लिए सड़क पर हिंसा कर रहे हैं.

ये सिर्फ हिंसा की नहीं कर रहे हैं बल्कि I LOVE MOHHAMAD की तख्ती लेकर पैगंबर मोहम्मद से अपने नकली लगाव का प्रदर्शन कर रहे ये लोग दूसरों को आतंकित कर रहे हैं. उन्नाव में हुए प्रदर्शन के दौरान सर तन से जुदा वाला नारा भी लगाया गया. ये संदेश देने की कोशिश हुई की पैगंबर मोहम्मद का अपमान करनेवालों का सिर शरीर से अलग कर दिया जाएगा.ये सबकुछ लोकतांत्रिक भारत के उन्नाव में सड़क पर हुआ. कैमरे पर हुआ और सबसे सामने हुआ.

दूसरो को डरा रही हिंसा पर उतारू भीड़ को जब पुलिस ने रोका तो ये लोग पुलिस से भीड़ गए. विडंबना यही है सबकुछ उन पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर हो रहा था जिन्होंने शांति और सद्भाव को इस्लाम माननेवालों के लिए सबसे ऊपर रखा. हिंसा पर उतारू भीड़ को काबू करने मजबूरी में पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा.

अफवाह में पड़कर सामाजिक एकता को कर रहे तार-तार

अब सवाल ये है कि आखिर उन्नाव में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर क्यों उतरे. इसका जवाब है कट्टरपंथियों और सोशल मीडिया अफवाह गैंग की साजिश. पहले सुनिए की सोशल मीडिया अफवाह गैंग ने लोगों के दिमाग में कौन सा जहर भरा है. हिंसा पर उतारू भीड़ के दिमाग में सोशल मीडिया से ये जहर भरा गया कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ है. किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की. बस एक पोस्ट पढ़ा और सड़क पर उतर गए.

हिंसा पर उतारू इस अल्पज्ञय को नहीं मालूम की कुरान के सूरह अल-हुजुरात में लिखा गया है कि सब आपस में भाई-भाई है. इसलिए अपने भाईयों के बीच सुलह कराओ. मोहम्मद साहब मेल-जोल वाला समाज चाहते थे. वो ऐसा समाज चाहते थे कि जहां सब भाई-भाई की तरह रहें. लेकिन उन्हीं के नाम पर समाज में सद्भाव को तार-तार किया जा रहा है. पत्थर बरसा कर भाईचारे की हत्या की जा रही है.

सवाल ये है कि क्या देश में कहीं पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ. नहीं ऐसा कहीं नहीं हुआ. क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो जरूर FIR दर्ज हुई होती. जरूर आरोपी को गिरफ्तार किया गया होता. भारत को संविधान किसी भी धार्मिक उपद्रवी को पैगंबर मोहम्मद के अपमान की इजाजत नहीं देगा. फिर ये हिंसा क्यों हो रही है. इसका जवाब भी हम जानेंगे.

सुन्नन अबू दाऊद ने अपनी किताब अल-खराज में लिखा है कि जो किसी गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक को नुकसान पहुंचाएगा, मैं क़यामत के दिन उसका विरोधी रहूंगा. मानव मात्र के प्रति ऐसे विचार रखनेवाले पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर जो लोग हिंसा कर रहे हैं, जो दूसरों की संपत्ति को निशाना बना रहे हैं, क्या वो मोहम्मद साहब के सच्चे अनुयायी हैं.

पुलिस के रोकने पर भीड़ ने कर दिया पुलिस पर अटैक

सहीह अल बुखानी ने अपनी पुस्तक अल-ईमान में पैगंबर मोहम्मद साहब के संदर्भ में चर्चा करते हुए लिखा है कि मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग सुरक्षित रहें. यानी पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम में हिंसा को ही नहीं शाब्दिक हिंसा को भी वर्जित किया. लेकिन आज भारत के शहरों में पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर क्या हो रहा है.

उत्तराखंड के काशीपुर में भी आज ऐसा ही नजारा दिखा. की तस्वीरें दिखा रहे है. यहां भी हाथों में I LOVE MOHHAMAD वाला पोस्टर लिए लोग सड़क पर उतरे. यहां भी उन्नाव वाली कहानी ही दोहराई गई. बिना इजाजत जुलूस निकाला गया. पुलिस ने जब हंगामा रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर अटैक किया गया. सिर तन से जुदा जैसे विवादित नारे लगाए गए. जिन लोगों ने उपद्रवियों को देखा वो कह रहे हैं सबकुछ पहले प्लान किया गया था.

काशीपुर में हिंसा के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. इनमें से एक समाजवादी पार्टी का नेता नदीम अख्तर है. यानी काशीपुर में पैगंबर मोहम्मद के नाम पर लोगों को भड़काने की साजिश के तार सियासत से जुड़े नज़र आ रहे हैं. पुलिस आरोपियों को तलाश रही है. फिलहाल आरोप फरार हैं.

ये सिर्फ दो शहरों की बात नहीं है. पिछले एक हफ्ते से यही पैटर्न कई शहरों में दिखा है. हाथ में I LOVE MOHHAMAD का पोस्टर, जुबान पर विवादित नारे और सड़क पर हंगामा. पुलिस के रोकने पर पथराव. आखिर शहर-शहर नफरत वाला ये जहर कैसे फैल रहा है.

पैगंबर मोहम्मद साहब कर रहे अपमान

पहली बात उन लोगों की जो खुद को पैगंबर मोहम्मद का सच्चा अनुयायी बता रहे हैं. हाथ में I LOVE MOHHAMAD पोस्टर लिए सड़क पर उतरे हैं. सवाल ये है कि क्या ये वाकई पैगंबर मोहम्मद के सच्चे अनुयायी हैं? सहीह अल-बुखारी ने अपनी किताब अल अदब में लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद के मुताबिक सबसे अच्छे वे हैं जिनका आचरण और स्वभाव सबसे अच्छा है.

क्या हाथों में I LOVE MOHHAMAD का पोस्टर लेने से किसी का आचरण और स्वभाव सबसे अच्छा हो जाएगा. पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उपदेश के मुताबिक ऐसा नहीं है.

इन भटकी हुई भीड़ ने पहले तो हिंसा और नारेबाजी कर पैगंबर मोहम्मद साहब के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई. साथ ही उन पैगंबर मोहम्मद साहब का भी अपमान किया जिनके सम्मान के नाम पर ये सड़क पर उतरे थे.

हाथों में I LOVE MOHHAMAD का पोस्टर थामकर सड़क पर उतरे दिगभ्रमित लोगों को समझना चाहिए की इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम अदब के साथ लिया जाता है. उनका नाम लेते समय कुछ विशेष शब्द जोड़े जाते हैं. लेकिन भीड़ में शामिल लोगों ने जिस अंदाज में पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लिखा है उससे मुस्लिम धर्मगुरु भी नाराज हैं. मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर उपद्रव करना धर्मिक आचरण नहीं है.

पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर करवाया जा रहा ट्रेंड

सोचिए जो लोग पैगंबर मोहम्मद के सम्मान के नाम पर सड़क पर उतरे उन्होंने खुद पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा और सिद्धांतों की अवहेलना की..अपमान किया. सोचिए जो लोग पैगंबर मोहम्मद का नाम भी सम्मानजनक तरीके से नहीं लेते हैं. वो पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों और उपदेशों को अपने जीवन में कैसे उतारेंगे.

यानी हाथों में पोस्टर लिए, नारेबाजी और पथराव करते ये वो लोग हैं जिन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा, सिद्धांत और नीतियों की पूरी समझ नहीं है. जाहिर है इन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर भड़काना आसान था. इसलिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये सोशल मीडिया अफवाह गैंग की संगठित साजिश है.

इसका प्रमाण सोशल मीडिया की ये पोस्टस हैं. कई शहरों को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश करनेवाला सोशल मीडिया अफवाह गैंग आज फिर एक्टिव है. पिछले दो घंटे से सोशल मीडिया पर #ILoveMuhammad और #AllEyesonIndianMuslim को ट्रेंड कराने की साजिश हो रही है. इसके लिए बकायदा दिन में ही ऐलान किया गया था और समय तय किया गया था.

पैगंबर मोहम्मद साहब के पवित्र नाम का इस्तेमाल कर भारत के शहर-शहर हिंसा की साजिश रचनेवाले इस गैंग ने सोशल मीडिया पर #ILoveMuhammad को ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कराने की अपील की.

पार्टियों के नेता डाल रहे आग में घी



मित्रों पैगंबर मोहम्मद के पवित्र नाम पर हिंसा का दाग लगानेवाले इस सोशल मीडिया अफवाह गैंग को उन कट्टरपंथी सोच वाले कथित बुद्धिजीवियों का भी समर्थन है जो खुद को पैगंबर मोहम्मद का सच्चा फॉलोअर बताते हैं.

राज्यसभा से पूर्व सांसद रहे मोहम्मद अदीब जैसे लोग देश के कानून को, संविधान को चुनौती दे रहे हैं. वहीं डॉ नफीस जैसे लोग हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं. सोचिए पैगंबर मोहम्मद साहब शाब्दिक हिंसा को इस्लाम में वर्जित बताते हैं. वहीं ये लोग हैं जो खुद को पैगंबर मोहम्मद का अनुयायी बताते हैं और हाथ काटने की धमकी देते हैं. क्या इन्हें पैगंबर मोहम्मद का सच्चा अनुयायी कहना सही रहेगा.

असल में पैगंबर मोहम्मद के नाम पर हो रहे विवाद के मूल में मोहम्मद अदीब और डॉ नफीस जैसी मानसिकता के लोग ही हैं. यही वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं. अब हिंसा के इस कनेक्शन को थोड़ा गौर से समझते हैं. एक तरफ सोशल मीडिया पर एक्टिव अफवाह गैंग है तो दूसरी तरफ मोहम्मद अदीब जैसे नेता हैं.

पैगंबर मोहम्मद के नाम पर भड़काई जा रही इस हिंसा की साजिश का एक त्रिकोण है. इसमें सोशल मीडिया पर अफवाह फैलानेवाला एक गैंग सक्रिय है. जो अपनी पोस्ट से लोगों को भड़का रहा है. दूसरी तरफ मोहम्मद अदीब जैसे कथित बुद्धिजीवी है जो अफवाह गैंग का समर्थन कर रहे हैं. और आम मुसलमानों की भावनाओं को भड़का रहे है. तीसरे वो लोग हैं जो सड़क पर उतर रहे हैं..उन्हें पैगंबर मोहम्मद के जीवन और सिद्धांतों की बहुत ऊपरी समझ है.

किसी बड़ी घटना के इंतजार में हैं शिकारी

इसलिए ये लोग उकसावे में आकर सड़क पर उतर रहे हैं और हिंसा भी कर रहे हैं. पर्दे के पीछे बैठे मोहम्मद अदीब जैसे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हिंसा की कोई बड़ी घटना हो, या पुलिस का कोई एक्शन हो जिससे इन लोगों को नैरेटिव चलाने का मौका मिले कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है. मुसलमान खतरे में है.

मित्रों, सूरा अल बकरा में कहा गया है कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं, उनसे अल्लाह के रास्ते में लड़ो, लेकिन सीमा न लांघो. अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता. I LOVE MOHHAMAD का पोस्टर लेकर सड़क पर हंगामा करनेवालों को समझना चाहिए की पैगंबर मोहम्मद ने विरोध जताने के लिए सही और न्यायसंगत रास्ते को ही उचित बताया है. उन्होंने शांति की हद को पार करनेवालों को पसंद नहीं करने की बात कही है. इसलिए लोगों को उन कथित बुद्धिजिवियों से सावधान रहना चाहिए जो पैगंबर मोहम्मद के नाम पर उन्हें उकसा रहे हैं.

सच ये है कि भारत में किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है. अगर किसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया तो उसे भी सजा होगी. इसके लिए निजी स्वार्थ में डूबे सियासी बुद्धिजिवियों की बातों में आने के बजाए कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए.