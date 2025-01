अमेरिका के Top 10 भगोड़ों की लिस्ट में एक भारतीय, खोजने पर 2 करोड़ का इनाम, गुनाह जान पकड़ लेंगे माथा

Indian on FBI Top 10 Most Wanted List: अमेरिकी एफबीआई को एक भारतीय युवक की तलाश है, उसे पकड़ने के लिए 2 करोड़ 16 साल का इनाम भी रखा है. सबसे बड़ी बात यह भारतीय अब एफबीआई की मोस्ट वांटेड 10 भगोड़ों की सूची में भी शामिल हो गया है. जानते हैं पूरी खबर.

32 साल का गुजराती पटेल की तलाश

संघीय जांच ब्यूरो (FBI) की टॉप 10 लिस्ट में जो भारतीय शामिल है, उस भगोड़े का नाम भद्रेश कुमार पटेल है, जिसकी तलाश अमेरिका कर रहा है. भद्रेश अमेरिका और भारत दोनों में सबसे वांछित व्यक्ति है. 32 साल के गुजराती मूल निवासी पटेल अप्रैल 2015 में अपनी पत्नी की हत्या के लिए मैरीलैंड में वांछित है. अब उसका नाम एफबीआई की दस सबसे वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल हो गया है.

The #FBI offers a reward of up to $250,000 for info leading to the arrest of Ten Most Wanted Fugitive Bhadreshkumar Chetanbhai Patel, wanted for allegedly killing his wife while they were working at a donut shop in Hanover, Maryland, on April 12, 2015: https://t.co/tCZ0Fde7WQ pic.twitter.com/GGLK4dBLhA

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) April 12, 2024