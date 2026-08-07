/कौन हैं देश का मान बढ़ाने वाली स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत? IAF की सबसे कठिन परीक्षा पास कर बनीं पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर

IAF First Woman Fighter Combat Leader Bhawana Kanth: भारतीय वायु सेना (IAF) के जांबाजों एक बार फिर आसमान में इतिहास लिखा गया है. स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत देश की पहली महिला 'फाइटर कॉम्बैट लीडर' (FCL) बन गई हैं.
ग्वालियर स्थित IAF के एलीट टॉप गन स्कूल टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (TACDE) से यह बेहद कठिन कोर्स पूरा करने वाली वे पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं. बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों की तिकड़ी में शामिल होने से लेकर देश की पहली 'टॉप गन' बनने तक, भावना कांत का यह सफर हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाला है. आइए जानते हैं स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत की इस शानदार जर्नी के बारे में...
स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले की रहने वाली हैं. उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं. बेंगलुरु से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.टेक की डिग्री हासिल करने के बाद, उन्होंने अपने बचपन के सपने 'आसमान को छूने' की राह को चुना और भारतीय वायु सेना का रुख किया.
वर्ष 2016 में भावना कांत ने तब पहला इतिहास रचा, जब वे अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ भारतीय वायु सेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन पाने वाली देश की पहली तीन महिला अधिकारियों में शामिल हुईं. उन्होंने अपने फ्लाइंग करियर की शुरुआत लेगेसी लड़ाकू विमान मिग-21 (MiG-21) बाइसन से की और वर्ष 2019 में दिन के कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनीं. वर्तमान में वे भारत के सबसे अग्रिम और मुख्य लड़ाकू जेट 'सुखोई-30MKI' को उड़ाती हैं. इसके अलावा, वर्ष 2021 में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड की IAF झांकी में शामिल होकर वे परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में इतिहास दर्ज करा चुकी हैं.
2016 में जब भावना कांत फाइटर पायलट बनी थीं, तब उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि मेरे लिए, यह बचपन का सपना था. जब मुझे मौका मिला, तो मैंने इसे थामने में एक सेकंड भी नहीं गंवाया. भावना कांत की यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब वायु सेना में महिला अधिकारी लगातार अपनी महारत साबित कर रही हैं.
TACDE (टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट) का यह 20 हफ्तों का कोर्स भारतीय वायु सेना की सबसे कठिन कॉम्बैट फ्लाइंग ट्रेनिंग माना जाता है. इस बेहद एलीट और प्रतिष्ठित कोर्स के लिए वायु सेना के फाइटर पायलटों में कड़ा मुकाबला होता है और 100 में से महज 1 पायलट को ही इसके लिए चुना जाता है.
ट्रेनिंग के दौरान पायलटों को लंबी दूरी के सटीक हमलों, एडवांस एयर कॉम्बैट और जटिल युद्धक स्थितियों में हवाई व जमीनी अभियानों का प्रभावी नेतृत्व करने की महारत हासिल कराई जाती है. TACDE को IAF का 'टॉप गन' स्कूल माना जाता है और इसकी तुलना अमरीकी नौसेना के मशहूर 'स्ट्राइक फाइटर टैक्टिक्स इंस्ट्रक्टर' (टॉप गन) प्रोग्राम से की जाती है. इस फाइटर कॉम्बैट लीडर (FCL) कोर्स को सफलता पूर्वक पास करने का मतलब है कि अब भावना कांत न सिर्फ देश की पहली महिला 'टॉप गन' बन गई हैं, बल्कि वे भविष्य के युद्धों के लिए वायु सेना की रणनीतियां तैयार करने और युवा फाइटर पायलटों को आधुनिक युद्ध कौशल सिखाने में बेहद अहम भूमिका निभाएंगी.
1971 के युद्ध के बाद स्थापित हुआ TACDE संस्थान भारतीय वायु सेना का वो पावरहाउस है जहां वायु सेना के ऑपरेशन्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) और युद्ध रणनीतियां तैयार की जाती हैं. नए लड़ाकू विमानों, रडार सिस्टम और मिसाइलों को बेड़े में शामिल करने से पहले उनका मूल्यांकन भी इसी संस्थान में होता है. अब भावना कांत का नाम इस एलीट संस्थान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है.