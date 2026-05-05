बंगाल के बाद इस बार के विधानसभा चुनावों में यदि किसी ने चौंकाया है तो वो है तमिलनाडु. एक्‍टर विजय की दो साल पुरानी पार्टी टीवीके ने द्रविड़ राजनीति की धुरंधर पार्टियों डीएमके और अन्‍नाडएमके को धराशायी कर दिया. 1977 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि इन दोनों की सत्‍ता में भागीदारी नहीं होगी. 234 में से 108 सीटें जीतकर विजय ने सभी अनुमानों को गलत साबित कर चेन्‍नई की सत्‍ता पर दस्‍तक दे दी है. टीवीके को छोड़कर सब बुरी तरह हारे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी का कमल खिला है.

बीजेपी ने ऊटी क्षेत्र की उधगमंडलम सीट पर जीत हासिल की. इस सीट से बीजेपी के प्रत्‍याशी एम भोजराजन ने टीवीके के उम्‍मीदवार को महज 976 वोटों से हराकर जीत हासिल की. हालांकि 2021 के चुनाव में बीजेपी को चार सीटें मिली थीं लेकिन इस बार पार्टी को केवल एक सीट से ही संतोष करना पड़ा. बीजेपी के प्रदेश अध्‍यक्ष नागेंद्रन समेत पार्टी के सभी बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा.

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TN Udhagamandalam Result Winner: चुनाव में बीजेपी ने अन्‍नाडीएमके के साथ गठबंधन कर 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था. अन्‍नाडीएमके को 47 सीटों पर कामयाबी मिली. सत्‍तारूढ़ डीएमके को 54 सीटें मिलीं. कहा जा रहा है कि छोटे दलों के साथ गठबंधन कर विजय तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे. पांच सीट जीतने वाली कांग्रेस उनको समर्थन दे सकती है.

कौन हैं भोजराजन

कहा जाता है कि एक चाय बागान के मालिक भोजराजन पहले कांग्रेसी हुआ करते थे. 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनको नीलगिरि से लोकसभा का टिकट भी दिया लेकिन आखिरी समय में वो टिकट किसी और को दे दिया. निराश होकर भोजराजन ने कांग्रेस और सक्रिय राजनीति से उसके बाद दूरी बना ली. 2014 में उन्‍होंने बीजेपी को ज्‍वाइन किया. 2021 में बीजेपी ने उनको ऊटी विधानसभा सीट से टिकट दिया लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली. इस बार लेकिन वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे.

भोजराजन के बारे में कहा जाता है कि चाय उद्योग से वो गहरे स्‍तर पर जुड़े हैं और गरीब चाय किसानों के बीच अपने परोपकारी कार्यों के कारण खासे लोकप्रिय हैं.