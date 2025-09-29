'राहुल गांधी को सीने में गोली मारी जाएगी' भाजपा के वो प्रवक्ता कौन हैं, जिन्होंने लाइव टीवी पर दे डाली धमकी

'भाजपा ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं...' यह कहते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक लेटर शेयर किया जा रहा है. यह खत कांग्रेस की तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया है. कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के उस प्रवक्ता के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है जिसने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है.

कांग्रेस ने भाजपा प्रवक्ता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिंटू महादेव की तरफ से जान से मारने की धमकी देना कोई मनमानी टिप्पणी या अतिशयोक्ति नहीं है. यह न्याय की लड़ाई में हर भारतीय के साथ खड़े एक नेता को जान से मारने की ठंडे दिमाग से दी गई धमकी है. पार्टी के एक्स हैंडल पर लेटर के साथ लिखा गया कि यह कानून के शासन, संविधान पर (जो हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देता है) और लोकतंत्र पर सीधा हमला है.

कांग्रेस ने सवाल किया है कि राहुल गांधी को अलग-अलग मौकों पर दी गई कई धमकियों में यह नवीनतम धमकी, बीजेपी के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. कांग्रेस ने पूछा है, 'क्या यह राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई खतरनाक साजिश है? क्या बीजेपी गुंडागर्दी, हिंसा और जान से मारने की धमकियों की राजनीति को बढ़ावा देती है? क्या बीजेपी विपक्ष के नेता (जो एक संवैधानिक पद है) और दूसरे विपक्षी नेताओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही है, जो उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं?'

कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि पुलिस पिंटू महादेव के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करे. बीजेपी नेतृत्व इस कृत्य की स्पष्ट शब्दों में निंदा करे और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे. राहुल गांधी की आरएसएस-बीजेपी विचारधारा के खिलाफ बेखौफ लड़ाई ने उन्हें परेशान कर दिया है लेकिन कोई भी धमकी या हिंसा उन्हें भारत के लोगों के लिए खड़े होने और संविधान की रक्षा करने से नहीं रोक सकती. देश किसी भी धमकी या अत्याचार के खिलाफ एकजुट है. जितना आप हमें डराएंगे, हमारा संकल्प उतना ही मजबूत होगा.

केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख के हालात पर डिबेट चल रही थी. इसी दौरान भाजपा का पक्ष रख रहे पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दे दिया. उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी.

यह बयान ऐसे समय में दिया गया है जब राहुल गांधी देश में नहीं हैं. वह दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर गए हैं. हाल ही में सीआरपीएफ ने भी राहुल गांधी की सुरक्षा स्थिति को लेकर टेंशन पैदा करने वाली जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि राहुल की जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है. CRPF ने कहा था कि राहुल बिना बताए विदेश चले जाते हैं.

2019 में सोनियां गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी को मिली एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली गई थी.