Who is Responsible for Lucknow Coaching Center Fire? लोकतंत्र में आपके और हमारे लिए बनाए गए सिस्टम को आखिर हमारी फिक्र क्यों नहीं होती है. क्यों ये सिस्टम हर बार एक बड़े हादसे और आम लोगों की दुखद मृत्यु के बाद ही जागता है. और सच कहें तो जागता भी नहीं है, सिर्फ जागने का दिखावा करता है. जो सिस्टम आम नागरिक के लिए बना है. आखिर उसकी नज़रों में आम नागरिक के जीवन का महत्व न्यूनतम क्यों हैं. क्यों शहर बदल जाते हैं लेकिन सिस्टम का अंदाज नहीं बदलता. आज हम आम आदमी को मृत्यु की आग में जलानेवाले लापरवाह सिस्टम का DNA टेस्ट करेंगे
सोमवार दोपहर लखनऊ के अलीगंज में बड़ा हादसा हुआ. एक बिल्डिंग में आग लग गई. आग बेहद भयानक थी. फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची. गर्मी के मौसम में आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में आ गई.
जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लीनिक था. दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और एक कोचिंग सेंटर चल रहा था. यहां बड़ी संख्या में छात्र आते थे. जब बिल्डिंग में आग लगी तब भी यहां लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर में छात्र मौजूद थे. सवाल ये है कि क्या प्रशासन ने लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों की चेकिंग की थी.
लखनऊ की आग ने 15 छात्रों की जान ले ली. मरने वालों में तीन लड़कियां भी हैं. हमेशा चाक-चौबंद रहने का दावा करनेवाले सिस्टम की चौकसी को ऐसे समझिए कि मौके पर एंबुलेंस की गाड़ियां आधे घंटे बाद पहुंची. आग में झुलसे हुए कई पीड़ितो को ई रिक्शा से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ.
एक युवक ने जलती आग के बीच खिड़की से छलांग लगा दी. आज आपको उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो सिस्टम की लापरवाही के गवाह हैं. किसी अतिविशिष्ट स्थल पर धुआं उठने की खबर मिलने पर भी सिस्टम पूरे लाव-लश्कर के साथ चंद मिनटों में पहुंच जाता है. लेकिन वही सिस्टम कोचिंग सेंटर में लगी आग को बुझाने के लिए समय पर नहीं पहुंचा.
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पहले पुलिसवाले पहुंचे, वो इधर-ऊधर घूमते रहे. फिर फायर ब्रिगेड पहंची. ये सिस्टम की लापरवाही की पराकाष्ठा है. अगर सिस्टम थोड़ा भी सचेत होता, एक्टिव होता तो जान बचाई जा सकती थी. इससे पहले दिल्ली के होटल में भी जब आग लगी थी, तब भी यही आरोप लगा था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देर से पहुंची थीं.
सिस्टम की लापरवाही देखकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भावुक हो गए. उनकी आंखों में आंसू आ गए. सवाल है कि 15 नौजवानों की जान लेनेवाले इस हादसे का सबसे बड़ा आपराधी कौन है. वो लोग जिन्होंने जरूरी सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी कर कोचिंग सेंटर खोला. या फिर वो सिस्टम जिसने इस अनदेखी और लापरवाही पर जान-बूझ कर आंख बंद कर ली. ये बड़ा सवाल है. इस सवाल पर चर्चा जरूरी है. क्योंकि बार-बार सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा आम आदमी जान देकर चुकाता है. इसलिए आज सिस्टम की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है.
सिस्टम की जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच होगी. सीएम योगी ने जांच का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले घटनास्थल पर पहुंचे, फिर अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हाल जाना. जब हादसा हुआ, उस समय मुख्यमंत्री अलीगढ़ के दौरे पर थे. अलीगढ़ से ही उन्होंने आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए. अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए और लखनऊ पहुंचे. उन्होंने हादसे पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है.
सीएम ने अस्पताल से लौटने के बाद हाईलेवल बैठक बुलाई. अधिकारियों से कहा कि जिम्मेदारी तय हो. इसके बाद लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवारों से संवेदना जताई.
न्यायशास्त्र का सामान्य सिद्धांत है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी से होने वाली मौतें हादसा नहीं, व्यवस्था और लापरवाही के द्वारा की गई हत्याएं हैं. इसलिए सवाल है कि लखनऊ में जो हुआ क्या वो सिर्फ हादसा है. क्या इसे सिर्फ एक हादसा मानकर अफसोस जताकर जांच कराने के बाद कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर सिस्टम अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएगा. क्या सिर्फ एक जांच और उसके बाद चंद कर्मचारियों पर एक्शन ही सबसे उपयुक्त कार्रवाई है. ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, इसे समझिए.
असल में सिर्फ 19 दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी थी. हादसे में 22 लोगों की जान गई थी. 6 दिसंबर 2025 को गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगी थी. आग में झुलसकर 25 लोगों की जान चली गई थी. 15 जून 2023 को यानी 3 साल 7 दिन पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी.
जानते हैं जब ये हादसे हुए सिस्टम अति सक्रिय हुआ. होटल, क्लब, कोचिंग सेंटर की जांच हुई. सख्ती का दिखावा हुआ. सिस्टम की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. लेकिन हुआ क्या.
दिल्ली के होटल में हुए अग्निकांड के 19 दिन बाद ही लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई. सोचिए अगर सचमुच सिस्टम ने जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया होता, सही तरीके से जांच हुई होती तो क्या ऐसा हादसा होता. शायद नहीं होता. जानते हैं क्यों, क्योंकि कोचिंग सेंटर के लिए कुछ तय नियम हैं.
Rule book के मुताबिक, कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी उसी बिल्डिंग में खुल सकती है जिसे Fire और Building Safety Certificate मिला हो. लखनऊ में जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें आग से बचने के जरूरी इंतजाम नहीं थे. दिल्ली के जिस होटल में आग लगी थी उसके पास भी फायर सर्टिफिकेट नहीं था.
कोचिंग की बिल्डिंग में हर छात्र के लिए कम से कम 1 square meter area होना चाहिए. बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट का सही इंतजाम होना चाहिए. लेकिन लखनऊ की जिस बिल्डिंग में आग लगी, उसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था. बिल्डिंग से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था. इस रास्ते पर भी कई बाइक्स खड़ी थीं. आग इन बाइक्स तक फैल गई. इसलिए आग लगने के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. इतना ही नहीं कोचिंग के गेट पर डिजिटल लॉक लगा था जो थंब इंप्रेशन से ही खुलता था. जब आग लगी तो इस डिजिटल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया. थंब इंप्रेशन से दरवाजा नहीं खुला और 15 लोगों की जान चली गई.
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— Zee News (@ZeeNews) June 22, 2026
सोचिए, जिस बिल्डिंग में आग से बचने के इंतजाम नहीं थे. जिस बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था वहां कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी चल रही थी. इसे क्या कहा जाएगा. ये लापरवाही नहीं सिस्टम की आपराधिक लापरवाही है. अगर दिल्ली हादसे के बाद ही सही तरीके से जांच हुई होती तो आज 15 छात्रों की जान नहीं जाती. क्योंकि तय मानदंडों को पूरा नहीं करने की वजह से ये बिल्डिंग सील हो गई होती, कोचिंग सेंटर बंद हो गया होता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ. क्योंकि दिल्ली हादसे के बाद सिस्टम ने दिखावे के लिए कुछ कार्रवाई की. उसके बाद सिस्टम सो गया.
सोचिए सिर्फ 19 दिन पहले ही दिल्ली में हादसा हुआ था. अब तक तो फायर विभाग को पूरे लखनऊ के होटल्स औऱ कोचिंग सेंटर्स की जांच कर लेनी चाहए थी. जो बिल्डिंग सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरतीं उन्हें सील किया जाना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दिखावे के लिए कुछ बिल्डिंग्स की चेकिंग हुई, कुछ जगहों पर दिखावे का एक्शन हुआ. उसके बाद सिस्टम अगले हादसे का इंतजार करने लगा.
सच्चाई यह है कि आग लगने की बड़ी घटनाओं के बाद देश में कुछ दिन शोर मचता है. एक्शन भी होता है . लेकिन कुछ दिन बाद प्रशासन सब कुछ भूल जाता है. स्थिति फिर से वैसी ही हो जाती है. और इसीलिए शहर बदल जाते हैं. लेकिन आगजनी की घटनाएं खत्म नहीं होती. कभी दिल्ली, कभी लखनऊ..कभी गोवा, कभी वाराणसी देश के हर शहर में आग लगती रहती है. यानी मौत की आग हमारे सिस्टम के लिए न्यू नॉर्मल है.