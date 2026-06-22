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लखनऊ में 15 छात्रों की मौत का गुनहगार कौन? हादसे से पहले कहां गायब रहता है सिस्टम, क्यों नहीं लिया था दिल्ली हादसे से सबक

Causes of Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग में सोमवार को 15 छात्रों की मौत हो गई. लेकिन सवाल है कि इस घटना का गुनहगार कौन है? इस तरह की घटनाओं को रोकने वाला सिस्टम हादसे से पहले कहां गायब हो जाता है. उसने दिल्ली हादसे से सबक क्यों नहीं लिया.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 22, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:57 PM IST
लखनऊ में 15 छात्रों की मौत का गुनहगार कौन? हादसे से पहले कहां गायब रहता है सिस्टम, क्यों नहीं लिया था दिल्ली हादसे से सबक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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