कोचिंग की बिल्डिंग में हर छात्र के लिए कम से कम 1 square meter area होना चाहिए. बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट का सही इंतजाम होना चाहिए. लेकिन लखनऊ की जिस बिल्डिंग में आग लगी, उसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था. बिल्डिंग से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था. इस रास्ते पर भी कई बाइक्स खड़ी थीं. आग इन बाइक्स तक फैल गई. इसलिए आग लगने के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. इतना ही नहीं कोचिंग के गेट पर डिजिटल लॉक लगा था जो थंब इंप्रेशन से ही खुलता था. जब आग लगी तो इस डिजिटल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया. थंब इंप्रेशन से दरवाजा नहीं खुला और 15 लोगों की जान चली गई.