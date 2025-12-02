ये पकड़ो आधार, भर लो अपना... SIR में जुटे बीएलओ जान क्यों दे रहे? प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या

अब हमें का पता 2003 में का था. तुम देख लो क्या भरना है. हम नाम भर दे रहे. तुम सरकारी आदमी हो. तुम्हारा काम है तुम भरो, ये पकड़ो आधार... ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में जब मैं SIR का फॉर्म बीएलओ के पास जमा करा रहा था, एक अधेड़ सज्जन बेवजह महिला बीएलओ पर गरम हुए जा रहे थे. बीएलओ मैडम ने समझाने के काफी जतन किए लेकिन वह सज्जन जिद पर अड़े थे. इतना लोड नहीं लेना है मैडम. आपको सरकार ने जिम्मेदारी दी है. पेमेंट मिलती है आपको. आप भरो. वगैरह-वगैरह. इस समय बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर पर ऐसे ही वर्कलोड बढ़ गया है. लोड काम करने का नहीं है, समयसीमा में काम पूरा करवाने का है. इससे हुआ क्या कि कई बीएलओ ने सुसाइड कर लिया.

वोटर लिस्ट के सफाई अभियान के दौरान कथित तौर पर तनाव के कारण मौत और सुसाइड के मामले ने राजनीतिक माहौल भी गरमा दिया. सवाल यह है कि क्या सच में इतना प्रेशर है? क्या ये प्रेशर प्राइवेट दफ्तरों में तय समयसीमा में आउटपुट देने के लक्ष्य के साथ काम करने वाले कामगारों से ज्यादा है? इसे समझने के लिए मैंने पश्चिमी यूपी के बिजनौर शहर और ग्रेटर नोएडा के कुछ बीएलओ से बात की.

उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर अपना दर्द बयां किया. बिजनौर के बीएलओ ने कहा कि वह प्राइमरी टीचर हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ज्यादातर टीचर ही बीएलओ हैं. मैंने उनसे पूछा कि प्रेशर की बात कही जा रही है तो इतना प्रेशर क्यों महसूस कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा, 'देखिए हमें जो काम दिया गया था, वो ये था कि हमें एन्यूमरेशन फॉर्म तहसील से लेना है और घर-घर पहुंचाना है. हमने लेकर घर-घर लोगों को दे दिया.' लेकिन समस्या आगे शुरू हुई.

समस्या नंबर 1- अच्छा, इसे भरना भी है क्या

उन्होंने कहा कि इसके बाद वोटर की जिम्मेदारी थी कि वह 2003 के एसआईआर वाली जानकारी आदि भरे और हमें दे दे. हम ही वोटर के घर जाकर कलेक्ट कर रहे हैं. लेकिन हमने फॉर्म बांटते समय ही लोगों को समझाया कि करना क्या है. मतलब क्या और कैसे भरना है. लेकिन वो फॉर्म लोगों ने ऐसे ही रख दिए. मतलब कोई सीरियस नहीं है. दोबारा हम जा रहे तो कुछ लोग तो ऐसा बोले- अच्छा ये भरना भी था क्या? फिर कुछ लोगों के फॉर्म मैंने भरे और बाकियों के भरकर रखने को कहकर लौट आया.

समस्या नंबर 2- फोटो नहीं, परदेस में लेकिन वोट नहीं काटना

अगले दिन गया तो वही सज्जन नई बात बोल रहे हैं. अबकी कहा कि इनका तो फोटो ही नहीं है. एक केस में कहा कि वह तो परदेस में रहते हैं. हमने कहा फिर इनका तो... वो गरम हो गए कि नहीं वोट नहीं कटना चाहिए.

बीएलओ यह कहते हुए हताशा व्यक्त करते हैं कि जानकारी देना तो वोटर का काम है जी लेकिन वो मदद ही नहीं कर रहे. अब आप बताइए हम करें तो क्या करें?

समस्या नंबर 3- शादीशुदा महिलाओं की अलग टेंशन

ग्रेटर नोएडा की एक बीएलओ मैडम ने दूसरी बात बताई. उन्होंने कहा कि हमने वोटर को मैप तो कर लिया लेकिन जो महिलाएं 2003 के बाद शादी करके आई हैं, उनके साथ अलग परेशानी है. उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में 250 महिलाएं ऐसी हैं. अब उन्हें माता-पिता की लिस्ट देनी है जिससे उनका कनेक्शन स्थापित हो जाए और यह काम उन्हें ही करना है क्योंकि उन्हें ही सारी जानकारी पता होगी लेकिन वे मायके से जानकारी जुटा ही नहीं पा रही हैं. वे शायद बता नहीं पा रही हैं या मायके वाले टेंशन नहीं ले रहे हैं. ऐसे में बीएलओ क्या करे, आप ही बताइए? बीएलओ चक्कर लगाता रह जाता है. झगड़ा हो जाता है.

समस्या नंबर 4- रातभर काम कर रहे लेकिन...

एक अन्य बीएलओ कहते हैं कि सुपरवाइजर कह रहे हैं कि इतना पर्सेंट ही काम हुआ. ऊपर से दबाव नीचे बढ़ता जाता है. काम जल्दी समाप्त करने का. हम रात-रात भर काम कर रहे हैं लेकिन न चाहते हुए भी पूरा नहीं हो रहा है.

समस्या नंबर 5- लोग बिना भरे ही देने लगे

बिजनौर वाले बीएलओ कहते हैं कि जब ज्यादा दबाव समझ में आया तो 2003 वाली जानकारी के बिना ही सबमिट करना शुरू कर दिया गया. इसके लिए बीएलओ तीसरे ऑप्शन में भरने लगे तो तहसील वालों ने यह कहते हुए प्रेशर बढ़ा दिया कि आप मैपिंग ही नहीं कर रहे हैं. अब हम क्या करें, हमें तो जानकारी ही नहीं दी जा रही है.

समस्या नंबर 5- सरकार पैसे देती है, आपका काम

सभी बीएलओ इस पर कहते हैं कि जी, अभी तो 500 रुपये हर महीने मानदेय मिलता था. अभी हमने सुना है कि 1000 रुपये महीने किया गया है लेकिन मिला नहीं. यह पैसा हर महीने मिलता रहता है. लेकिन प्रेशर कहीं ज्यादा है. अब संसद में भी बीएलओ के आत्महत्या का मामला गूंजा है.

Over 20 BLOs have died under SIR pressure. Most recently, another BLO, Sarvesh Singh from Moradabad, committed suicide. How many lives do they want to take? This isn't the first time—many times, the discussion has taken place on election reforms. : Congress Deputy Leader in… pic.twitter.com/aRbe7yTXWl — Congress (@INCIndia) December 1, 2025

अंतिमा सिंह सोशल मीडिया पर लिखती हैं कि अगर इस काम को मार्च, अप्रैल में बच्चों के पेपर के बाद तसल्ली से कराया जाता तो बेहतर होता. बीएलओ की मौत की वजह प्रेशर से अधिक अधिकारियों का रूखा और अभद्र व्यवहार है, जिससे वे जिंदगी से हार रहे हैं. ऐसे में उनके विभाग के अधिकारियों को उन्हें अकेला छोड़ने के बजाय काउंसिलिंग का जिम्मा उठाना चाहिए. कम से कम यह तो समझाओ कि कोई वोटर जानकारी नहीं दे रहा तो क्या करें. कुछ ऐसा विकल्प खोजिए कि वोटर जानकारी देने के लिए गंभीर हो.

खैर, बीएलओ के प्रेशर को कम करने के लिए अब 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है. उम्मीद है कि लोग गंभीर होंगे और बीएलओ भी इतनी जल्दी निराश या हताश नहीं होंगे. (तस्वीर- सोशल मीडिया से)