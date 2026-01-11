BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति

महाराष्ट्र की सियासत का सेमीफाइनल कहे जाने वाले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के चुनाव को अब महज 4 दिन ही और बचे हैं. ऐसे में सभी दलों के उम्मीदवार बहुत तेजी से अपने-अपने इलाकों में प्रचार प्रसार में लगे हैं. 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग होगी. BMC को देश के सबसे धनवान नगर निगम माना जाता है. इस नगर निगम पर कब्जा पाने कि लिए मुंबई के सियासी दलों में होड़ मची हुई है. इस चुनाव में सबसे धनी उम्मीदवार कौन हैं? ये सवाल भी हर किसी के जेहन में गूंज रहा होगा. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि BMC के चुनाव में सबसे धनवान उम्मीदवार कौन है? और इस उम्मीदवार के पास कितनी संपत्ति है?

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के छोटे भाई मकरंद नार्वेकर BMC चुनाव में वॉर्ड नंबर 226 से तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. उनके पास कुल 124.4 करोड़ की घोषित संपत्ति है. मकरंद इस चुनाव में सबसे धनी उम्मीदवार भी हैं. 47 वर्षीय मकरंद नार्वेकर पेशे से वकील हैं और उनकी संपत्ति वर्षों में लगातार बढ़ती रही है. उनके हालिया चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पास कुल 124.46 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें 32.14 करोड़ रुपये चल संपत्ति और 92.32 करोड़ रुपये अचल संपत्ति के रूप में दर्ज हैं. इसके अलावा, उनकी देनदारियां 16.68 करोड़ रुपये हैं, जिनमें बैंक से लिए गए कर्ज और अन्य ऋण शामिल हैं.

बीते सालों में तेजी से बढ़ी मकरंद की संपत्ति

संपत्ति में वृद्धि पर नज़र डालें तो 2017 के चुनाव में उन्होंने 6.3 करोड़ रुपये और 2012 में 3.67 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी. तुलना करने पर स्पष्ट है कि पिछले एक दशक में उनकी संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए उनकी घोषित आय 2.77 करोड़ रुपये है, जिससे यह भी पता चलता है कि उनकी पेशेवर और निवेश संबंधी गतिविधियों से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है. इन सभी विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि मकरंद नार्वेकर वित्तीय रूप से बेहद सशक्त उम्मीदवार हैं, जिनकी संपत्ति और आय में वर्षों के दौरान काफी वृद्धि हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई के कोलाबा में महंगे फ्लैट और अलीबाग में भी जमीनें

मकरंद की संपत्तियों का विवरण बताता है कि उनके पास दक्षिण मुंबई के प्रतिष्ठित कोलाबा इलाके में 7.99 करोड़ रुपये का एक आलीशान फ्लैट है. इसके अलावा, अलीबाग में उनकी बड़ी कृषि संपत्ति भी है. कुल 29 जमीनों के टुकड़े. इनमें से 27 मकरंद के नाम पर हैं, जबकि दो उनकी पत्नी रचना के स्वामित्व में हैं. अलीबाग लंबे समय से बॉलीवुड सितारों, शीर्ष क्रिकेटरों और उद्योगपतियों का पसंदीदा छुट्टी स्थल माना जाता है. इसी कारण वहां की जमीनों को अक्सर निवेश और निजी विश्रामगाह बनाने के लिए खरीदा जाता है. हलफनामे के मुताबिक ये कृषि भूमि अक्टूबर 2022 से नवंबर 2025 के बीच अलग-अलग चरणों में खरीदी गई थीं, जबकि कोलाबा वाला फ्लैट अक्टूबर 2021 में खरीदा गया था.

यह भी पढ़ेंः महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?