SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन?

West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में एसआईआर (SIR) को लेकर टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. सुप्रीम कोर्ट में रुटीन सुनवाई के बावजूद एक आईएएस अफसर की चर्चा बंगाल से लेकर दिल्ली के बीच हो रही है. कौन हैं ये अफसर? आइए जानते हैं. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 01, 2026, 05:26 AM IST
TMC EC Special Roll Observer C Murugan: 2007 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IAS ऑफिसर सी मुरुगन, इस समय ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं. जिस दिन सी मुरुगन को चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के काम में बतौर स्पेशल रोल ऑब्जर्वर तैनात किया, उसी दिन से ममता सरकार और मुरुगन के बीच तकरार और तनातनी बनी हुई है. सी मुरुगन और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे के सामने कानून और संविधान का हवाला देते हुए अपने-अपने रुख पर डटे हुए हैं.

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा हों या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी दोनों, वोटर लिस्ट दाता सूचियों के विशेष संशोधन (एसआइआर) प्रकिया में ‘माइक्रो- आब्जर्वर’ की भूमिका से जुड़े आरोपों को लेकर जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है.

'मुरुगन बनाम महुआ'

फाइनल वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन से पहले, मुरुगन को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी दोनों के आक्रोश और आलोचना का सामना करना पड़ा. पहले अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि मुरुगन समेत EC के तमाम अफसर एसआईआर के प्रोसीजर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं. अभिषेक बनर्जी ने चुनाव अधिकारियों के बीच एक WhatsApp ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी मतदाता सूचियों से लोगों के नाम हटाने में मदद के लिए माइक्रो- आब्जर्वर का इस्तेमाल उनकी तय भूमिका से परे जाकर कर रहे हैं, जो कथित तौर पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है.

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और मतदाता सूची पर्यवेक्षक सी एस मुरुगन के बीच मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन (एसआईआर) प्रकिया में ‘माइक्रो- आब्जर्वर’ की भूमिका से जुड़े आरोपों को लेकर जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है.

इस विवाद ने 18 फरवरी को उस वक्त जोर पकड़ा. जब महुआ मोइत्रा ने ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में कहा- ' चुनाव आयोग के अफसर अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं. उन्होंने लिखा, कृपया अपने मतदाता सूची पर्यवेक्षक, 2007 बैच के आइएएस अधिकारी व टी बोर्ड के उपाध्यक्ष सी मुरुगन को नियंत्रित करें, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए माइक्रो आब्जर्वर को गुप्त व्हाट्सऐप ग्रुप पर गलत निर्देश दे रहे हैं.

महुआ मोइत्रा ने एक्स पर फिल्म 'क्विक गन मुरुगन' का पोस्टर पोस्ट करते हुए कहा, 'प्रिय EC, कृपया अपने स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन को कंट्रोल करें, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए माइक्रो-ऑब्ज़र्वर को सीक्रेट WhatsApp ग्रुप पर गलत निर्देश जारी कर रहे हैं.'

कौन हैं मुरुगन?

मुरुगन भी कम नहीं, बेहद पढ़े-लिखे और सिविल सेवा में चयनित आईएएस अफसर ने अपनी तेज-तर्रार इमेज और रेप्युटेशन के मुताबिक, मोइत्रा पर पलटवार किया. मुरुगन ने पोस्ट पर दिखाए गए काउबॉय कैरेक्टर का जिक्र करते हुए लिखा- 'मेरे पास उतनी बंदूकें नहीं हैं जितनी तस्वीर में दिखाई गई हैं. हालांकि, मुझे अलग-अलग तरह की बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग मिली थी और तमिलनाडु में अपनी साढ़े चार साल की पुलिस सर्विस के दौरान मैंने उन बंदूकों का कानूनी दायरे में बेहद असरदार तरीके से इस्तेमाल किया.'

मुरुगन के इस पोस्ट को मोइत्रा के पोस्ट का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरोक्रेट यानी आईएएस अफसर बनने से पहले, मुरुगन ने तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से BSc फिर केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से MSc की पढ़ाई की. मुरुगन ने 2003 में तमिलनाडु पुलिस में काम करते हुए प्रोफेशनल करियर शुरु किया. नागपट्टिनम की अपनी पहली पोस्टिंग में, एक विधवा से छेड़छाड़ के आरोप में मुरुगन ने डीएमके नेता को गिरफ्तार किया. ट्रांसफर के बाद जब चेन्नई के नजदीक पहुंचे तो दो कुख्यात बदमाशों के एनकाउंटर के साथ-साथ दर्जनों अपराधिक मामले सुलझाने के बाद उन्हें चेन्नई का 'सिंघम' कहा जाने लगा.

