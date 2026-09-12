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कौन हैं 'काई ची', जिनकी चर्चा जिनपिंग से ज्यादा हो रही? ब्रिक्स समिट में शामिल होने चीनी राष्ट्रपति के साथ आ रहे भारत

Who is Cai Qi? ब्रिक्स समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ रहे हैं. उनके साथ 'काई ची' नाम के शख्स भी शामिल हैं, जिनकी चर्चा जिनपिंग से भी ज्यादा हो रही है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 12, 2026, 02:40 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:40 AM IST
कौन हैं 'काई ची', जिनकी चर्चा जिनपिंग से ज्यादा हो रही? ब्रिक्स समिट में शामिल होने चीनी राष्ट्रपति के साथ आ रहे भारत

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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