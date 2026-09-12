कौन हैं 'काई ची', जिनकी चर्चा जिनपिंग से ज्यादा हो रही? ब्रिक्स समिट में शामिल होने चीनी राष्ट्रपति के साथ आ रहे भारत

Cai Qi's role in Chinese Politics? भारत के साथ-साथ चीन भी ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में से एक है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को भारत पहुंचने वाले हैं. शी जिनपिंग के दिल्ली दौरे पर पूरी दुनिया की नज़र है. जिनपिंग के साथ विदेश मंत्री वांग यी समेत 67 लोगों का सरकारी प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है.
इस डेलिगेशन में जिस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो हैं काई ची. आखिर चीन के डेलिगेशन में काई ची की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? काई ची कौन हैं? चीन की कम्युनिस्ट सरकार में उनका दर्जा क्या है? उन्हें शी जिनपिंग का राइट हैंड क्यों कहा जाता है? जिनपिंग से उनके संबंध कितने पुराने हैं? आज जिनपिंग के सबसे करीबी काई ची से जुड़े इन सभी सवालों को डिकोड करेंगे.
70 साल के काई ची चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक अहम सदस्य हैं. किसी लोकतांत्रिक देश की तरह यहां पार्टी और सरकार अलग-अलग काम नहीं करतीं. चीन की एक पार्टी वाली राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी ही पावर सेंटर यानी सत्ता का असली केंद्र है. सरकार का रिमोट कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही है. कम्युनिस्ट पार्टी में पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था है.
इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत 7 सदस्य हैं. इसी कमेटी में काई ची पांचवें नंबर पर हैं. उन्हें 4 साल पहले पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया था. चीन के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष और मुख्य राजनीतिक सिद्धांतकार के बाद उनका नंबर आता है.
लेकिन पांचवें नंबर पर होने के बावजूद काई ची, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे क़रीबी माने जाते हैं. कम्युनिस्ट पार्टी की औपचारिक रैंकिंग में भले ही वो पांचवें नंबर पर हों लेकिन उन्हें अक्सर चीन का असली नंबर टू नेता कहा जाता है. अगर उन्हें जिनपिंग की आंख-कान कहा जाए तो ग़लत नहीं होगा.
#DNAमित्रों | ये 'काई ची' कौन हैं, इनका काम क्या है? 'काई ची'.. जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद कैसे?
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— Zee News (@ZeeNews) September 11, 2026
वो पोलित ब्यूरो का सदस्य होने के अलावा शी जिनपिंग के असली चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम कर रहे हैं. इस भूमिका में इंटरनेशनल मीडिया उन्हें जिनपिंग का गेटकीपर कहता है. काई ची ये तय करते हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कौन से सरकारी अधिकारी या विदेशी नेता मिल सकते हैं.
काई ची ही ये फैसला लेते हैं कि राष्ट्रपति तक कौन सी खुफिया जानकारी, दस्तावेज या फाइल पहुंचेंगी. राष्ट्रपति की सुरक्षा, उनके कार्यक्रमों और बैठकों का संभालने का काम भी उनके पास ही है. पोलित ब्यूरो जो भी नीति बनाती है या फैसले लेती हैं, उन्हें कड़ाई से लागू करवाने का ज़िम्मा भी काई ची के पास ही है.
इसी साल जून में काई ची को कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को फैलाने वाले संस्थान नेशनल एकेडमी ऑफ गवर्नेंस का प्रमुख भी बनाया गया. यहां चीन के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है और पार्टी की विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया जाता है. राष्ट्रपति बनने से पहले शी जिनपिंग भी इसी पद पर थे.
इस तरह वो एक साथ कई भूमिकाओं में हैं. पार्टी में उनका कद पांचवें नंबर पर है. वो शी जिनपिंग के चीफ ऑफ स्टाफ हैं. साथ ही पार्टी की विचारधारा को फैलाने में भी उनकी अहम भूमिका है. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में एक साथ इतने सारे शक्तिशाली पद रखने वाले वो गिने-चुने नेताओं में से हैं.
काई ची चीन के दौरे पर आने वाले विदेशी मेहमानों से भी मुलाक़ात करते हैं. पिछले साल अगस्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO की बैठक में भाग लेने के लिए चीन गए थे, तो वहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा काई ची के साथ भी बैठक की थी.
इसी साल मई में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चीन के दौरे पर पहुंचे थे, तो बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल में जिनपिंग ने ट्रंप को सबसे पहले काई ची से मिलवाया. काई ची के बाद ही ट्रंप ने दूसरे नेताओं से हाथ मिलाया. अंतरराष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक विशेषज्ञों के बीच इस बात की काफी चर्चा रही. इससे ये संदेश गया कि वो चीन के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता हैं.
शी जिनपिंग की छवि ऐसे नेता की है, जो अक्सर पार्टी और सेना के अधिकारियों के पर कतर देते हैं. उन्हें जेल भिजवा देते हैं. लेकिन काई ची ऐसे नेता हैं जिन पर वो आंख मूंदकर भरोसा करते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है दोनों का पुराना साथ. जिनपिंग 40 साल से ज़्यादा समय से काई ची को जानते हैं.
शी जिनपिंग और काई ची का साथ साल 1985 में शुरू हुआ था. उस समय शी जिनपिंग को चीन के तटीय प्रांत फूजियान में स्थानीय अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था. काई ची उसी प्रांत के मूल निवासी हैं और वहां एक जूनियर अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने क़रीब 15 साल तक एक साथ काम किया. इस दौरान काई ची पर जिनपिंग का भरोसा मजबूत होता गया. जब शी जिनपिंग का ट्रांसफर पड़ोसी प्रांत झेजिआंग में हुआ, तो काई ची ने भी अपना ट्रांसफर वहां करा लिया.
साल 2012 में चीन का सर्वोच्च नेता बनने के बाद, शी जिनपिंग ने अपने इस सबसे भरोसेमंद साथी को बड़ी ज़िम्मेदारी देने का फैसला लिया. 2014 में जिनपिंग ने काई ची को राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का डिप्टी डायरेक्टर बना दिया. उसके बाद काई ची ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी जाने लगी. 2016 में वो बीजिंग के मेयर बने और 2022 आते-आते वो पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बन गए.
आज वो पूरी दुनिया में जिनपिंग के राइट हैंड मैन के तौर पर जाने जाते हैं. हालांकि उनकी ज़्यादा उम्र की वजह से उन्हें शी जिनपिंग का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है.