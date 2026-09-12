कौन हैं 'काई ची', जिनकी चर्चा जिनपिंग से ज्यादा हो रही? ब्रिक्स समिट में शामिल होने चीनी राष्ट्रपति के साथ आ रहे भारत

शी जिनपिंग और काई ची का साथ साल 1985 में शुरू हुआ था. उस समय शी जिनपिंग को चीन के तटीय प्रांत फूजियान में स्थानीय अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था. काई ची उसी प्रांत के मूल निवासी हैं और वहां एक जूनियर अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने क़रीब 15 साल तक एक साथ काम किया. इस दौरान काई ची पर जिनपिंग का भरोसा मजबूत होता गया. जब शी जिनपिंग का ट्रांसफर पड़ोसी प्रांत झेजिआंग में हुआ, तो काई ची ने भी अपना ट्रांसफर वहां करा लिया.