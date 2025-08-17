Who Is CP Radhakrishnan: महाराष्ट्र के गवर्नर, 40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार?

Who Is CP Radhakrishnan: एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए सीपी राधाकृष्णन को NDA का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ऐलान किया है.
Who Is CP Radhakrishnan: एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. सीपी राधाकृष्णन मौजूदा समय में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं. इससे पहले वो झारखंड के भी उपराज्यपाल रह चुके हैं और 2 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं. 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए अचानक पद से इस्तीफा दे दिया. जिसकी वजह से 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है.
सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है. उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को हुआ था. राधाकृष्णन 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के 24वें और वर्तमान राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं. उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल और मार्च 2024 से जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार) और पुडुचेरी के उपराज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार) के तौर पर भी काम किया है. राधाकृष्णन भाजपा के मेंबर थे और कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए थे. वह तमिलनाडु के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे.
पूरा नाम: चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कोयंबटूर लोकसभा सीट से दो बार निर्वाचित.
राज्य इकाई की कमान संभाली और संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाईं.
राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाया और कार्यकाल जुलाई 2024 तक रहा.
तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला.
महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत.
सीपी राधाकृष्णन ने 5 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है. हालांकि वो उन्हें जीत सिर्फ 2 बार मिली है. पहली बार उन्होंने 1998 के लोकसभा चुनाव में कोयंबटूर से जीत हासिल की थी. इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की. हालांकि 2004, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया था. उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल पर उनका इस्तीफा आ गया. राष्ट्रपति को लिखे इस इस्तीफे में जगदीप धनखड़ ने अपनी सेहत का हवाला दिया था. जगदीप धनखड़ ने संविधान के 67(a) का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया था. इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी शुक्रिया अदा किया था और कहा था,'मैंने कार्यालय में रहते हुए बहुत कुछ सीखा.'
