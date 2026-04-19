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इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गमोसा लपेटे विदेशी ने किया असमिया डांस, वीडियो देख लोग बोले 'दामाद जी'

विदेशी एस्ट्रोनॉट ने जिस अंदाज में स्पेस स्टेशन के भीतर पारंपरिक डांस किया, देखकर भारतीय खुश हो गए. असम के सीएम ने वीडियो भी शेयर किया है. लोग जानना चाहते हैं कि यह कौन हैं, जो गले में गमोसा डालकर असमिया डांस कर रहे हैं.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:42 PM IST
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इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गमोसा लपेटे विदेशी ने किया असमिया डांस, वीडियो देख लोग बोले 'दामाद जी'

वाह! भारत का कल्चर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया है. अप्रैल के महीने में बिहू का त्योहार असम में धूमधाम से मनाया जाता है. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने विदेशी एस्ट्रोनॉट माइक फिंके का स्पेस स्टेशन के भीतर बिहू डांस करने का वीडियो शेयर किया है. उन्होंने लिखा- असम की संस्कृति के प्रति इस विशेष भाव के लिए अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके को धन्यवाद. बिहू को वैश्विक पटल पर पहुंचते देखना शानदार अनुभव है. वीडियो में एस्ट्रोनॉट फिंके गले में असम का पारंपरिक गमोसा (गमछा) डाले दिखते हैं. वह स्पेस स्टेशन में झूमते हैं. हाथ पीछे करके असमिया डांस कॉपी करते हैं. पहले आप वीडियो देखिए, फिर जानते हैं कि फिंके को 'दामाद जी' क्यों कहा जा रहा है? 

पहले यह जान लीजिए कि नासा के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस स्टेशन पर पहली बार भारतीय डांस नहीं किया है. फिंके ने सबसे पहले 2004 में स्टेशन पर होने के दौरान पारंपरिक असमिया नृत्य किया था, जो काफी फेमस हुआ. 

असम की हैं माइक की पत्नी

हां, असल में माइक फिंके असम के दामाद हैं. उन्होंने राज्य की बेटी रेनिता सैकिया से शादी की है, जो खुद नासा से जुड़ी हैं. उनके तीन बच्चे हैं. बच्चों के नाम भी उन्होंने चंद्र और सूर्या रखे हैं. अपना पारंपरिक गमोसा और हाथ पीछे करके डांस करने का अंदाज देख भारतीय खुश हो गए. कई लोगों ने जानना चाहा कि इनका असम कनेक्शन क्या है. कई लोगों ने गर्व का पल, लिखते हुए कहा है कि हमारा गमोसा स्पेस में पहुंच गया है. 

2009 में फिंके असम आए थे. तब स्कूली छात्रों से उन्होंने कहा था कि स्पेस में यह आखिरी बिहू नहीं होना चाहिए. बड़े सपने देखिए. वह 2025 में फिर स्पेस स्टेशन पर गए थे. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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