इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गमोसा लपेटे विदेशी ने किया असमिया डांस, वीडियो देख लोग बोले 'दामाद जी'

वाह! भारत का कल्चर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया है. अप्रैल के महीने में बिहू का त्योहार असम में धूमधाम से मनाया जाता है. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने विदेशी एस्ट्रोनॉट माइक फिंके का स्पेस स्टेशन के भीतर बिहू डांस करने का वीडियो शेयर किया है. उन्होंने लिखा- असम की संस्कृति के प्रति इस विशेष भाव के लिए अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके को धन्यवाद. बिहू को वैश्विक पटल पर पहुंचते देखना शानदार अनुभव है. वीडियो में एस्ट्रोनॉट फिंके गले में असम का पारंपरिक गमोसा (गमछा) डाले दिखते हैं. वह स्पेस स्टेशन में झूमते हैं. हाथ पीछे करके असमिया डांस कॉपी करते हैं. पहले आप वीडियो देखिए, फिर जानते हैं कि फिंके को 'दामाद जी' क्यों कहा जा रहा है?

Bihu in an International Space Station Kudos to astronaut Mike Fincke for this special gesture to Assam’s culture. It’s wonderful to see Bihu going global, especially after the special focus given by Adarniya Shri @narendramodi ji during #BihuBinandia. pic.twitter.com/yKcFwCMdDI Add Zee News as a Preferred Source — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 19, 2026

पहले यह जान लीजिए कि नासा के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस स्टेशन पर पहली बार भारतीय डांस नहीं किया है. फिंके ने सबसे पहले 2004 में स्टेशन पर होने के दौरान पारंपरिक असमिया नृत्य किया था, जो काफी फेमस हुआ.

असम की हैं माइक की पत्नी

हां, असल में माइक फिंके असम के दामाद हैं. उन्होंने राज्य की बेटी रेनिता सैकिया से शादी की है, जो खुद नासा से जुड़ी हैं. उनके तीन बच्चे हैं. बच्चों के नाम भी उन्होंने चंद्र और सूर्या रखे हैं. अपना पारंपरिक गमोसा और हाथ पीछे करके डांस करने का अंदाज देख भारतीय खुश हो गए. कई लोगों ने जानना चाहा कि इनका असम कनेक्शन क्या है. कई लोगों ने गर्व का पल, लिखते हुए कहा है कि हमारा गमोसा स्पेस में पहुंच गया है.

After the members of Crew-11 enter the @Space_Station, the full station crew takes part in a welcome ceremony, marking the beginning of Crew-11’s mission aboard the orbital outpost. pic.twitter.com/PL6AIpw32E — NASA (@NASA) August 2, 2025

2009 में फिंके असम आए थे. तब स्कूली छात्रों से उन्होंने कहा था कि स्पेस में यह आखिरी बिहू नहीं होना चाहिए. बड़े सपने देखिए. वह 2025 में फिर स्पेस स्टेशन पर गए थे.