Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर-वीडियो आया सामने, पुलवामा से कनेक्‍शन, जानें पूरी कुंडली

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके से जुड़े CCTV फुटेज और कई तस्वीरें सामने आ रही हैं. इन फुटेज में वह सफेद Hyundai i20 कार दिखाई दे रही है, जो विस्फोट से पहले घटनास्थल पर मौजूद थी. अब इस मामले में दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर-वीडियो भी सामने आया है. आइए इस मौके पर जानते हैं कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 11, 2025, 10:17 AM IST
who is Dr Umar Mohammad: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास 10 नवंबर 2025 शाम करीब 6:52 बजे एक सफेद हुंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हुए हैं. जांच एजेंसियां (दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, NIA, NSG) इसे फिदायीन (आत्मघाती) हमला मान रही हैं. कार फरीदाबाद से दिल्ली पहुंची थी और सुनहरी मस्जिद के पास 3 घंटे तक पार्क में रही. ब्लास्ट से पहले के CCTV फुटेज में कार में अकेला व्यक्ति (काले मास्क में) दिखा, जो संदिग्ध रूप से डॉ. उमर मोहम्मद ही था. उनकी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है. 

आप भी देखें उमर मोहम्मद की पहली तस्वीर और वीडियो

पहली तस्वीर और CCTV वीडियो आया सामने
धमाके से ठीक पहले का CCTV फुटेज सामने आया है. इसमें एक शख्स काले मास्क में कार चला रहा है. पुलिस का दावा है कि यही डॉक्टर उमर मोहम्मद है. उसकी असली तस्वीर भी जारी की गई है, जिसमें वो साधारण डॉक्टर लग रहा है. DNA टेस्ट से पुष्टि की जा रही है कि कार में मरा शख्स वही था या नहीं. 

पुलिस को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आई20 कार दोपहर से सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी थी और शाम करीब 6:48 बजे जब ट्रैफिक पीक पर था, तभी उसे बाहर निकाला गया. कुछ ही मिनटों बाद कार रेड लाइट पर पहुंची और 6:51 बजे धमाका हो गया.  

कौन है मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद?
डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) का रहने वाला है. वो एक MBBS डॉक्टर बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात-उल-हिंद से जुड़ा हुआ है. फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद से वो फरार चल रहा था. उसके दो भाई पुलवामा में गिरफ्तार हो चुके हैं. पुलिस को 18 मोबाइल फोन मिले हैं. जो पाकिस्तान से चल रहे थे.   

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

