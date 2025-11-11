Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके से जुड़े CCTV फुटेज और कई तस्वीरें सामने आ रही हैं. इन फुटेज में वह सफेद Hyundai i20 कार दिखाई दे रही है, जो विस्फोट से पहले घटनास्थल पर मौजूद थी. अब इस मामले में दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर-वीडियो भी सामने आया है. आइए इस मौके पर जानते हैं कौन है डॉक्टर उमर मोहम्मद?
who is Dr Umar Mohammad: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास 10 नवंबर 2025 शाम करीब 6:52 बजे एक सफेद हुंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हुए हैं. जांच एजेंसियां (दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, NIA, NSG) इसे फिदायीन (आत्मघाती) हमला मान रही हैं. कार फरीदाबाद से दिल्ली पहुंची थी और सुनहरी मस्जिद के पास 3 घंटे तक पार्क में रही. ब्लास्ट से पहले के CCTV फुटेज में कार में अकेला व्यक्ति (काले मास्क में) दिखा, जो संदिग्ध रूप से डॉ. उमर मोहम्मद ही था. उनकी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है.
आप भी देखें उमर मोहम्मद की पहली तस्वीर और वीडियो
#BREAKING : दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी डॉक्टर उमर की पहली तस्वीर
— Zee News (@ZeeNews) November 11, 2025
पहली तस्वीर और CCTV वीडियो आया सामने
धमाके से ठीक पहले का CCTV फुटेज सामने आया है. इसमें एक शख्स काले मास्क में कार चला रहा है. पुलिस का दावा है कि यही डॉक्टर उमर मोहम्मद है. उसकी असली तस्वीर भी जारी की गई है, जिसमें वो साधारण डॉक्टर लग रहा है. DNA टेस्ट से पुष्टि की जा रही है कि कार में मरा शख्स वही था या नहीं.
Security sources reveal that Dr. Umar Mohammad, linked to the Faridabad terror module, was reportedly in the car seen in the CCTV footage.
Investigation underway — more details awaited.#TerrorAlert #IndiaSecurity #BreakingNews pic.twitter.com/XSg2JdoyKn
— ARIKA (@nidhisj2001) November 11, 2025
पुलिस को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आई20 कार दोपहर से सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी थी और शाम करीब 6:48 बजे जब ट्रैफिक पीक पर था, तभी उसे बाहर निकाला गया. कुछ ही मिनटों बाद कार रेड लाइट पर पहुंची और 6:51 बजे धमाका हो गया.
Dr Umar Muhammad, suspected car driver (suicide bomber) of recent Delhi blast case.
But terrorism has no religion! pic.twitter.com/gUJLSm1DRy
— Garvit Sethi (@garvit_sethii) November 11, 2025
#BreakingNews: पुलवामा में आतंकी उमर के घर से चौंकाने वाली रिपोर्ट, आतंकी के घर पहुंच गया ZEE NEWS
— Zee News (@ZeeNews) November 11, 2025
#BreakingNews: i20 में बैठे उमर के परिवार वाले पुलवामा में क्या बोले ? जब ZEE NEWS संवाददाता ने दिखाई CCTV फुटेज, तो परिवार और पड़ोसियों ने दिया चौंकाने वाला बयान
— Zee News (@ZeeNews) November 11, 2025
कौन है मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद?
डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) का रहने वाला है. वो एक MBBS डॉक्टर बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात-उल-हिंद से जुड़ा हुआ है. फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद से वो फरार चल रहा था. उसके दो भाई पुलवामा में गिरफ्तार हो चुके हैं. पुलिस को 18 मोबाइल फोन मिले हैं. जो पाकिस्तान से चल रहे थे.
