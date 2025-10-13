कौन हैं पूर्व IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन? धारा 370 हटाए जाने के विरोध में दिया था इस्तीफा, कांग्रेस में हुए शामिल

Advertisement
who is Ex-IAS officer Kannan Gopinathan: पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन जो 2019 में धारा 370 हटाने के खिलाफ इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए थे, आज 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए. केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे. जानें कौन हैं कन्नन गोपीनाथन.

 

Oct 13, 2025
Ex-IAS officer Kannan Gopinathan joins Congress: पूर्व IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन जिन्होंने 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लागू किए गए सख्त बंदिशों के विरोध में अपनी नौकरी छोड़ दी थी, उन्होंने सोमवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर नया राजनीतिक सफर शुरू किया. उनकी इस पहल ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. कन्नन गोपीनाथन कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी नेता पवन खेड़ा की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए.

कांग्रेस में क्यों शामिल हुए कन्नन गोपीनाथन?
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि पार्टी में शामिल होने का उनका फैसला तब आया जब उन्हें एहसास हुआ कि कांग्रेस सही फैसला ले सकती है. कउन्होंने कहा, "मैंने 2019 में (एक अधिकारी के पद से) इस्तीफ़ा दे दिया था. उस समय एक बात साफ़ थी: सरकार देश को जिस दिशा में ले जाना चाहती है, वह सही नहीं है. यह स्पष्ट था कि मुझे ग़लत के ख़िलाफ़ लड़ना होगा... मैंने 80-90 ज़िलों का दौरा किया और लोगों से बात की. मैं कई नेताओं से मिला. तब यह स्पष्ट हो गया कि सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी ही देश को उस दिशा में ले जा सकती है जिस दिशा में उसे जाना चाहिए."

गोपीनाथन ने आर्टिकल 370 के हटाए जाने पर जताया था विरोध?
गोपीनाथन ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर को "बंद" करने के सरकार के फ़ैसले का भी विरोध किया था. कन्नन गोपीनाथन ने कहा, "अनुच्छेद 370 को हटाना सरकार का फ़ैसला हो सकता है. लेकिन अगर आप पूरे राज्य को बंद करने, सभी पत्रकारों, सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने, परिवहन, संचार और इंटरनेट बंद करने का फ़ैसला करते हैं, तो क्या यह सही है? यह सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक सवाल है. क्या एक लोकतांत्रिक देश में यह सही हो सकता है? क्या इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठनी चाहिए थी? मैंने यह सवाल उठाया था और मैं आज भी इस पर कायम हूँ."

2019 में हट गई थी धारा 370
अगस्त 2019 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, जिससे जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा प्रभावी रूप से समाप्त हो गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - में विभाजित कर दिया गया. अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के बाद से, जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की राज्य का दर्जा बहाल करना एक प्रमुख मांग रही है. 

कौन हैं कन्नन गोपीनाथन? धारा 370 का विरोध और इस्तीफा की कहानी
कन्नन गोपीनाथन (Kannan Gopinathan) एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं, जो 2019 में अपनी नौकरी छोड़ने के कारण चर्चा में आए थे. केरल के कोट्टायम जिले में जन्मे गोपीनाथन ने कोट्टायम जाने से पहले पलक्कड़ में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की. गोपीनाथन ने रांची के मेसरा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की. उनकी शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हिमानी पाठक से हुई है, जिनसे उनकी मुलाकात नोएडा में अपने स्वयंसेवी दिनों के दौरान हुई थी.

2012 बैच एजीएमयूटी कैडर
2012 में एजीएमयूटी कैडर में आईएएस में शामिल होने के बाद गोपीनाथन तत्कालीन भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को मिज़ोरम के दूरस्थ उपखंड हनाहथियाल में एटीएम की मांग करते हुए लिखे गए अपने असामान्य पत्र के कारण सुर्खियों में आए. गोपीनाथन मिज़ोरम में अपनी भूमिका (आइज़ोल के ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में भी) के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्होंने आपदा प्रबंधन उपकरण, स्कूल-पुनरुद्धार कार्यक्रम और युवा हस्तक्षेप शुरू किए. 2018 में, गोपीनाथन ने अपने गृह राज्य केरल में बाढ़ प्रभावित राहत शिविरों में काम किया.

