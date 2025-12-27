Advertisement
trendingNow13054881
Hindi Newsदेशकौन हैं पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार? घोटाले में 12वीं बार हुई सजा, अब भी 15 मामलों में आरोपी

कौन हैं पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार? घोटाले में 12वीं बार हुई सजा, अब भी 15 मामलों में आरोपी

Former IAS Officer Vinod Kumar: ओडिशा के ग्रामीण आवास घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद कुमार को भुवनेश्वर की विशेष सतर्कता अदालत ने दोषी ठहराया और 3 साल की सजा सुनाई. आरोप है कि उन्होंने 52.95 लाख रुपये की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया और निजी बिल्डर संग्राम केशरी साहू को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Odisha Rural Housing Scam: ओडिशा के बहुचर्चित ग्रामीण आवास घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी और ओडिशा रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ORHDC) के पूर्व प्रबंध निदेशक विनोद कुमार को एक बार फिर दोषी ठहराया गया. जानकारी के अनुसार, भुवनेश्वर की विशेष सतर्कता अदालत ने उन्हें और 5 अन्य आरोपियों को इस मामले में दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विजिलेंस विभाग के अनुसार, यह विनोद कुमार की भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में 12वीं सजा है. उनके खिलाफ अभी भी 15 अन्य विजिलेंस मामले लंबित हैं. विशेष विजिलेंस जज ने सभी आरोपियों और निजी बिल्डर संग्राम केशरी साहू को दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है.

बता दें, अदालत ने पाया कि आरोपियों ने ओडिशा के ग्रामीण गरीबों के लिए बनी आवास योजनाओं के लिए जारी 52.95 लाख रुपये की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया. आरोप है कि विनोद कुमार और अन्य अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए निजी बिल्डर संग्राम केशरी साहू को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी और जाली दस्तावेज तैयार किए थे.

ये भी पढ़ें: कौन है ब्रिटेन में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

Add Zee News as a Preferred Source

 भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त हो चुके हैं विनोद कुमार

1989 बैच के आईएएस अधिकारी विनोद कुमार को 2022 में भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. 1999 में ORHDC के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुपर साइक्लोन के बाद बड़े पैमाने पर ग्रामीण आवास योजना शुरू की थी जिसके तहत 33.34 करोड़ रुपये के हाउसिंग फंड को गलत तरीके से मंजूरी दी गई थी. उन पर आरोप था कि उन्होंने बिना उचित जांच किए रियल एस्टेट फर्मों, ठेकेदारों और एनजीओ को लोन देने के लिए नियमों का उल्लंघन किया था. 2018 में विशेष विजिलेंस कोर्ट ने कुमार को ORHDC में वित्तीय गड़बड़ियों के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी. राज्य सरकार ने उनके खिलाफ 27 विजिलेंस केस दर्ज किए थे जिनमें से उन्हें अब तक 12 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Odisha

Trending news

दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट