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Hindi NewsवायरलAbhijeet deepke: क्या है कॉकरोच जनता पार्टी और कौन हैं इसे बनाने वाले अभिजीत दीपके? कुछ ही घंटों में बन गए सोशल मीडिया के धुरंधर!

Abhijeet deepke: क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी' और कौन हैं इसे बनाने वाले अभिजीत दीपके? कुछ ही घंटों में बन गए सोशल मीडिया के धुरंधर!

 Abhijeet Deepke: कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत कौन हैं? कहां के रहने वाले हैं? कहां से आया अजीबो-गरीब नाम रखकर एक पैरोडी पार्टी बनाने का आइडिया? ये सब पढ़ें इस खबर में.

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 20, 2026, 08:33 PM IST
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Abhijeet deepke: क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी' और कौन हैं इसे बनाने वाले अभिजीत दीपके? कुछ ही घंटों में बन गए सोशल मीडिया के धुरंधर!

देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने देश के युवाओं के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए एक जीव का जिक्र किया, कॉकरोच. सोशल मीडिया पर उनके बयान ने तहलका मचा दिया. लोग इस पर रिएक्ट करने लगे.  इसी बीच एक युवा अभिजीत दीपके ने इसी जीव पर सोशल मीडिया पर बकायदा एक पार्टी बना दी, नाम रखा- कॉकरोच जनता पार्टी (CJP). इस नाम ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. इंस्टाग्राम पर कुछ ही घंटों में इसके 40 लाख से अधिक फॉलोवर्स बन चुके हैं. इसमें कई बड़े दिग्गज भी हैं. इस पार्टी की एक वेबसाइट भी बन गई है, जिसके लिए 2 लाख से अधिक लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं. 

कहां से आया 'कॉकरोच जनता पार्टी' बनाने का आइडिया? 

अभिजीत दीपके बताते हैं कि इस कैंपेन को चलाने का आइडिया उन्हें सीजेआई का बयान सुनने के बाद ही आया. सोशल मीडिया पर ही अभिजीत ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और लोगों की राय मांगी. वहीं से एक पैरोडी पार्टी बनाने का आइडिया आया और नाम सूझा 'कॉकरोच जनता पार्टी'. पार्टी का नाम जितना अनोखा है, उसमें शामिल होने के लिए शर्तें भी उतनी ही अजीबो-गरीब. मसलन, आपको आलसी होना होगा. बेरोजगार होना होगा और आप लगातार ऑनलाइन रहने वाले हों. 

 

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कई दिग्गज नेता इस मुहिम से जुड़े

एक मजाक कैसे कुछ ही घंटों में वायरल हो जाएगा, इसका अंदाजा अभिजीत को भी नहीं था. इस पार्टी में कई नामचीन लोग अब तक जुड़ चुके हैं. इनमें टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद जैसे लोग हैं.

(ये भी पढ़ें- कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी किस मामले में की?) 

क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी'?

इतना अनोखा नाम और काम करने वाले अभिजीत दीपके के बारे में भी जान लीजिए. अभिजीत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से हैं. ग्रेजुएशन करने पुणे जाने वाले अभिजीत कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन टीम में भी काम कर चुके हैं. कुछ समय के बाद अभिजीत का मन पढ़ाई में रमने लगा तो वे फिर से आगे की पढ़ाई के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी चले गए. फिलहाल वे दो साल से वहीं रह रहे हैं. 

(ये भी पढ़ें- कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने अपनी टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना)

अभिजीत की इस मुहिम में अधिकतर  GenZ  ही हैं. हाल ही में कई मुल्कों में GenZ ने सरकार की खिलाफत की, उग्र प्रदर्शन किए. लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी में जो GenZ जुड़े हैं, वो बेहद तंज भरे अंदाज में सरकार से सवाल कर रहे हैं. 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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