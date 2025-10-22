कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री, दिल्ली एयरपोर्ट से ही भेजा गया वापस

who is Francesca Orsini: लंदन की प्रोफेसर फ्रांसेस्का ओर्सिनी को दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर एंट्री से रोककर डिपोर्ट कर दिया गया. टूरिस्ट वीजा पर रिसर्च करने के कारण उन्हें मार्च 2025 में ब्लैकलिस्ट किया गया था. जानें पूरी खबर.
Trending Photos
Francesca Orsini deported from Indira Gandhi International Airport: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ा ड्रामा हो गया. लंदन से आईं प्रोफेसर फ्रांसेस्का ओर्सिनी को भारत में घुसने ही नहीं दिया गया. वो हांगकांग से दिल्ली पहुंची थीं, लेकिन एयरपोर्ट अधिकारियों ने उन्हें तुरंत ही वापस लौटा दिया. जानें क्या थी वजह. मीडिया रिपोर्ट में छपी खबरों के मुताबिक, लंदन स्थित शिक्षाविद और शोधकर्ता फ्रांसेस्का ओरसिनी को सोमवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भारत में प्रवेश देने से मना कर दिया गया, क्योंकि सरकारी सूत्रों के अनुसार, उन्हें इस साल मार्च में ब्लैकलिस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली यात्राओं के दौरान शोध करके अपने पर्यटक वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया था.
कौन हैं फ्रांसेस्का ओर्सिनी?
ऑर्सिनी जो लंदन में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज कल्चर एंड लिंग्विस्टिक्स में हिंदी और दक्षिण एशियाई साहित्य की प्रोफेसर एमेरिटा हैं. ऑर्सिनी एक साहित्यिक इतिहासकार हैं जो हिंदी और उर्दू ग्रंथों के साथ काम कर रही हैं. ऑर्सिनी इस बात पर शोध कर रही हैं कि दक्षिण एशिया की साहित्यिक संस्कृतियों के भीतर बहुभाषावाद कैसे काम करता है. कथित तौर पर निर्वासित होने से पहले ओरसिनी हांगकांग से दिल्ली पहुंची थीं.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, "उन्हें वीजा नियमों के उल्लंघन के चलते एंट्री से रोका गया. एजेंसियों को पता चला कि वो टूरिस्ट वीजा पर ही रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रही थीं. ये साफ उल्लंघन है. ग्लोबल प्रैक्टिस के मुताबिक, ऐसे में ब्लैकलिस्टिंग हो सकती है."
आर वीजा क्यों जरूरी? सरल नियम समझिए
भारत में रिसर्च करने के लिए विदेशियों को स्पेशल 'आर' वीजा लेना पड़ता है. टूरिस्ट वीजा तो सिर्फ घूमने-फिरने के लिए होता है, काम या पढ़ाई के लिए नहीं. अधिकारी कहते हैं, "रिसर्च वीजा के लिए प्रोजेक्ट का टॉपिक, घूमने की जगहें, पिछली विजिट्स की डिटेल्स, इंडियन यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल प्रूफ सब देना होता है." अगर नियम तोड़े, तो ब्लैकलिस्ट हो सकता है. ये हर देश का हक है कि वो किसे आने दे या न दे.
सरकार पर उठे सवाल
ओर्सिनी के केस में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो पहले से ब्लैकलिस्टेड थीं. विपक्ष के कुछ सांसदों और नामी लोगों ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर तीखा विरोध जताया. उन्होंने इसे "असुरक्षित, पैरानॉइड और बेवकूफी भरी सरकार" का निशान बताया. लेकिन अधिकारी साफ कहते हैं, "ये संप्रभु अधिकार है. ब्लैकलिस्टेड व्यक्ति को डिपोर्ट करते वक्त वजह बताना जरूरी नहीं."
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.