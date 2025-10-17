Advertisement
कौन हैं हर्ष संघवी? 27 की उम्र में विधायक, 36 पर गृह राज्य मंत्री, 40 आते-आते बन गए गुजरात डिप्टी सीएम, जानें पूरी कुंडली

Who is Harsh Sanghavi? दिवाली से पहले 17 अक्टूबर 2025 को गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो गया. इस बदलाव में सूरत के माजुरा से विधायक हर्ष संघवी को उपमुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) बनाया गया है. गांधीनगर में हुए शपथ ग्रहण में संघवीने यह नई जिम्मेदारी संभाली है. 40 साल की उम्र में यह मुकाम हासिल करने वाले संघवी की जानें पूरी कुंडली.

Oct 17, 2025
Gujarat New deputy CM Harsh Sanghvi Profile: 17 अक्टूबर 2025 को गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है. सभी मंत्री (सीएम को छोड़कर) ने इस्तीफा दे दिया था और आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 25-26 नए मंत्रियों ने शपथ ली. यह फेरबदल स्थानीय निकाय चुनावों और 2027 विधानसभा चुनावों से पहले रणनीतिक बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है.

डिप्टी सीएम की दौड़ में हर्ष संघवी ने जीती रेस
हर्ष संघवी (Harsh Sanghavi) को गुजरात का नया उपमुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) बनाया गया है. वे माजुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं और पहले गृह राज्य मंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं. उनकी नियुक्ति पार्टी के आंतरिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर युवा और शहरी चेहरों को बढ़ावा देने के लिहाज से. वे स्पोर्ट्स, युवा सेवाएं, गृह और अन्य विभागों से जुड़े रहे हैं. 

कौन हैं हर्ष सांघवी?
हर्ष सांघवी का जन्म 8 जनवरी 1985 को सूरत में स्थित हीरा व्यापारी के घर हुआ था. उनके पिता का नाम रमेश कुमार सांघवी हैं. हर्ष ने 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है. सिर्फ 15 साल की उम्र में ही वो राजनीति में आ गए थे. वह भाजपा की इकाई युवा मोर्चा के साथ जुड़ गए. उन्हें युवा मोर्चा में कई अहम पदों पर जिम्मेदारी दी गई.

सबसे कम उम्र में बने विधायक
हर्ष सांघवी काफी कम उम्र में ही विधायक बन गए थे.कम उम्र में ही उन्हें राज्य के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई. हर्ष के नाम गुजरात में सबसे कम उम्र में विधायक बनने का रिकॉर्ड है.साल 2012 में चुनाव जीतकर वह विधानसभा पहुंचे थे. तब उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी.

हीरा फैक्ट्री चलाते हैं हर्ष
राजनीति के अलावा हर्ष सांघवी का अपना कारोबार भी है.हर्ष सांघवी की गिरनार कॉरपोरेशन के नाम से हीरे की फैक्ट्री है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Harsh Sanghavi

