/Gen-Z से कितना कनेक्ट कर पाएंगे हेमांग जोशी? तेजस्वी सूर्या की जगह मिली बड़ी जिम्मेदारी, युवाओं को पार्टी से जोड़ने की चुनौती

Hemang Joshi New BJYM National President: ऐसे समय में जब देशभर में युवाओं की आवाज और 'जेन-जी' के मुद्दों पर जगह-जगह आंदोलन हो रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम सांगठनिक कदम उठाया है. पार्टी ने तेजस्वी सूर्या की जगह वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी को भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह नियुक्ति युवाओं के साथ पार्टी के जुड़ाव को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद तेजस्वी सूर्या ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर हेमांग जोशी को अपनी शुभकामनाएं दीं. राजनीतिक हलकों में हेमांग जोशी का उद्भव अचानक तेजी से हुआ है. वे अब देशभर में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. आखिर हेमांग कौन हैं, जिन पर पार्टी ने भरोसा कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है. क्या वे Gen-Z को पार्टी से कनेक्ट करने में कामयाब हो पाएंगे. आइए, आपको इन सब मुद्दों पर विस्तार से बताते हैं.
हेमांग जोशी मूल रूप से गुजरात के पोरबंदर जिले के रहने वाले हं. वे पार्टी में जनप्रतिनिधियों की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने फिजियोथेरेपी में मास्टर डिग्री ले रखी है. इसके बाद वे बीजेपी से जुड़कर राजनीति में आए. वर्ष जनवरी 2022 में पार्टी के तत्कालीन शहर अध्यक्ष डॉ. विजय शाह के नेतृत्व में उन्हें वडोदरा नगर निगम की स्कूल समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया. इसके बाद वे सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह कूद पड़े.
इसके बाद हेमांग जोशी ने संगठन में तेजी से जगह बनाई. पार्टी ने उनकी काबलियत को देखते हुए अप्रैल 2024 में उन्हें वडोदरा से उम्मीदवार बनाया. उस चुनाव में वे भारी मतों से जीतकर पहली बार सांसद बने. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मोदी सरकार ने विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए कई प्रतिनिधिमंडल भेजे तो गुजरात से शामिल होने वाले एकमात्र सांसद हेमांग जोशी थे.
पिछले साल नवंबर 2025 में उन्हें गुजरात के 'स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन' का प्रभारी बनाया गया. इसके बाद पार्टी ने उन्हें तरक्की देते हुए दिसंबर 2025 में उन्हें गुजरात भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया. गुजरात में उनके लगातार बेहतर प्रदर्शन के बाद अब उन्हें भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है.
सूत्रों के मुताबिक, हेमांग जोशी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी यूं नहीं मिली. पार्टी नेतृत्व ने उनके अंदर कई ऐसी खूबियां देखीं, जिसके बाद उन्हें युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुना गया. असल में उन्होंने सांसद बनने के बाद उन्होंने शारीरिक फिटनेस और सौंपे गए दायित्वों में निरंतरता पर विशेष ध्यान दिया. गुजरात युवा मोर्चा का प्रमुख रहते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रदेश में 'डिजिटल बैठकों' का आयोजन किया, जिसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष का ध्यान खींचा.
केंद्रीय नेतृत्व को एक शिक्षित, सौम्य और विवादों से दूर रहने वाले युवा चेहरे की तलाश थी, जिसमें हेमांग जोशी पूरी तरह फिट बैठे. वे गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में सहज हैं, जिसकी वजह से वे देश के अलग-अलग हिस्सों के युवाओं से आसानी से संवाद कर सकते हैं. यही नहीं, हेमांग जोशी टेक सेवी भी हैं. वडोदरा में 'डिजिटल सांसद कार्यालय' स्थापित करने की उनकी पहल को काफी सराहा गया. जिसने पार्टी नेतृत्व का भरोसा उन पर और बढ़ा दिया.
अब उन्हें भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे में उनके सामने देशभर के युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना बड़ा चैलेंज रहेगा. देखने बात होगी कि वे इस चुनौती से कैसे निपट पाते हैं और 'जेन-ज़ी' को बीजेपी के पाले में लाकर 2027 और 2029 की राहें कैसे मजबूत करते हैं.