/Gen-Z से कितना कनेक्ट कर पाएंगे हेमांग जोशी? तेजस्वी सूर्या की जगह मिली बड़ी जिम्मेदारी, युवाओं को पार्टी से जोड़ने की चुनौती

पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद तेजस्वी सूर्या ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर हेमांग जोशी को अपनी शुभकामनाएं दीं. राजनीतिक हलकों में हेमांग जोशी का उद्भव अचानक तेजी से हुआ है. वे अब देशभर में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. आखिर हेमांग कौन हैं, जिन पर पार्टी ने भरोसा कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है. क्या वे Gen-Z को पार्टी से कनेक्ट करने में कामयाब हो पाएंगे. आइए, आपको इन सब मुद्दों पर विस्तार से बताते हैं.