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Gen-Z से कितना कनेक्ट कर पाएंगे हेमांग जोशी? तेजस्वी सूर्या की जगह मिली बड़ी जिम्मेदारी, युवाओं को पार्टी से जोड़ने की चुनौती

Who is Hemang Joshi? बीजेपी ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर तेजस्वी सूर्या की जगह हेमांग जोशी को भाजयुमो का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है. उनके जिम्मे युवाओं को पार्टी से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी होगी. सवाल है कि वे Gen-Z को पार्टी से कनेक्ट करने में कितना कामयाब हो पाएंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 18, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:38 AM IST
Gen-Z से कितना कनेक्ट कर पाएंगे हेमांग जोशी? तेजस्वी सूर्या की जगह मिली बड़ी जिम्मेदारी, युवाओं को पार्टी से जोड़ने की चुनौती

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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