मुस्लिम बहुसंख्यक होते तो भारत कभी सेक्युलर नहीं होता... कौन हैं मोहम्मद जिनके इस बयान की चारों ओर है चर्चा?

KK Muhammed Video: राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में जांच के बाद अहम निष्कर्ष निकालने वाले आर्कियोलॉजिस्ट केके मोहम्मद का एक वीडियो इन ‌दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं 'भारत सिर्फ इसलिए धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि यह हिंदू बहुल देश है. अगर मुस्लिम बहुसंख्यक होते तो भारत कभी सेक्युलर नहीं होता.' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राम और कृष्ण आपके इतिहास पुरुष, आपके राष्ट्रीय नायक नहीं हैं, तो आप एक आदर्श मुसलमान नहीं हैं.

सबसे पहले देखें डॉ. के.के. मुहम्मद का वायरल वीडियो:-

India is secular only because it is a Hindu majority country. This is the greatness of Hinduism. If Rama and Krishna are not your Itihasa purusha, your national heroes, you are not a perfect Muslim. - Dr KK Muhammed, suspended for discovering that a temple once stood under Babri. pic.twitter.com/Bh0RKC3XbC

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) March 30, 2025